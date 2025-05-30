شات جي بي تي يتجول بين أروقة اللمة الجزائرية !

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم ورحمة الله

في لحظة ملل رقمي، وبينما كنت أتنقّل بين أزقة اللمة
خطرت لي فكرة لم أكن أتوقع أن تكون ممتعة :
ماذا لو سألت شات جي بي تي عن أعضاء اللمة ؟

قررت أن أجرّب، لا على سبيل الجِدّ، بل من باب الفضول
فبدأت بنفسي
حدِّثني عن [ لمعانُ الأحداق ]
فكـانت إجابته :

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الغريب في التجربة ليس أنه يعرف أو لا يعرف،
بل في طريقة " تحليله " للأثر الذي نتركه من دون أن نشعر
نحن نكتب بعفوية، نعلّق، نضحك، نناقش، ونظن أن كل هذا يمرّ سريعًا
لكن هناك دائمًا أثر، حتى ولو كان رقميًا بحتًا
- حتى في ذاكرة الذكاء الاصطناعي
إن سأله أحد يومًا عنّا، ربما سيجد شيئًا يصفنا، أو على الأقل، يحاول -

الآن، الفضول عندي انتقل إليك أنت أيها اللمَّاوي :
لو سألت أنت أيضًا شات جي بي تي عن نفسك، تراه، ماذا سيقول ؟

جرِّبوها وشــاركونا ..
 
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و ماذا قال عني ؟ شاركيني صديقتي
 
توقيع ام أمينة
ماذا قال عن استاذ إلياس
نحن ننتظر الجواب
 
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