لمعانُ الأحداق
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- تاريخ التسجيل
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- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 19 ماي
- الوظيفة
- نستقي عِلم العَجم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
في لحظة ملل رقمي، وبينما كنت أتنقّل بين أزقة اللمة
خطرت لي فكرة لم أكن أتوقع أن تكون ممتعة :
ماذا لو سألت شات جي بي تي عن أعضاء اللمة ؟
قررت أن أجرّب، لا على سبيل الجِدّ، بل من باب الفضول
فبدأت بنفسي
حدِّثني عن [ لمعانُ الأحداق ]
فكـانت إجابته :
الغريب في التجربة ليس أنه يعرف أو لا يعرف،
بل في طريقة " تحليله " للأثر الذي نتركه من دون أن نشعر
نحن نكتب بعفوية، نعلّق، نضحك، نناقش، ونظن أن كل هذا يمرّ سريعًا
لكن هناك دائمًا أثر، حتى ولو كان رقميًا بحتًا
- حتى في ذاكرة الذكاء الاصطناعي
إن سأله أحد يومًا عنّا، ربما سيجد شيئًا يصفنا، أو على الأقل، يحاول -
الآن، الفضول عندي انتقل إليك أنت أيها اللمَّاوي :
لو سألت أنت أيضًا شات جي بي تي عن نفسك، تراه، ماذا سيقول ؟
جرِّبوها وشــاركونا ..
في لحظة ملل رقمي، وبينما كنت أتنقّل بين أزقة اللمة
خطرت لي فكرة لم أكن أتوقع أن تكون ممتعة :
ماذا لو سألت شات جي بي تي عن أعضاء اللمة ؟
قررت أن أجرّب، لا على سبيل الجِدّ، بل من باب الفضول
فبدأت بنفسي
حدِّثني عن [ لمعانُ الأحداق ]
فكـانت إجابته :
الغريب في التجربة ليس أنه يعرف أو لا يعرف،
بل في طريقة " تحليله " للأثر الذي نتركه من دون أن نشعر
نحن نكتب بعفوية، نعلّق، نضحك، نناقش، ونظن أن كل هذا يمرّ سريعًا
لكن هناك دائمًا أثر، حتى ولو كان رقميًا بحتًا
- حتى في ذاكرة الذكاء الاصطناعي
إن سأله أحد يومًا عنّا، ربما سيجد شيئًا يصفنا، أو على الأقل، يحاول -
الآن، الفضول عندي انتقل إليك أنت أيها اللمَّاوي :
لو سألت أنت أيضًا شات جي بي تي عن نفسك، تراه، ماذا سيقول ؟
جرِّبوها وشــاركونا ..