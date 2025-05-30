السلام عليكم ورحمة الله



في لحظة ملل رقمي، وبينما كنت أتنقّل بين أزقة اللمة

خطرت لي فكرة لم أكن أتوقع أن تكون ممتعة :

ماذا لو سألت شات جي بي تي عن أعضاء اللمة ؟



قررت أن أجرّب، لا على سبيل الجِدّ، بل من باب الفضول

فبدأت بنفسي

حدِّثني عن [ لمعانُ الأحداق ]

فكـانت إجابته :











الغريب في التجربة ليس أنه يعرف أو لا يعرف،

بل في طريقة " تحليله " للأثر الذي نتركه من دون أن نشعر

نحن نكتب بعفوية، نعلّق، نضحك، نناقش، ونظن أن كل هذا يمرّ سريعًا

لكن هناك دائمًا أثر، حتى ولو كان رقميًا بحتًا

- حتى في ذاكرة الذكاء الاصطناعي

إن سأله أحد يومًا عنّا، ربما سيجد شيئًا يصفنا، أو على الأقل، يحاول -



الآن، الفضول عندي انتقل إليك أنت أيها اللمَّاوي :

لو سألت أنت أيضًا شات جي بي تي عن نفسك، تراه، ماذا سيقول ؟