فشل تنظيم مسابقة بريد الجزائر (( الريزو مكانش )) .. للنقاش!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

وعليه هذا ما جاء بعدها من قرارات

اليوم من المفترض هو اليوم الموعود لإجراء مسابقة الالتحاق بمناصب في بريد الجزائر ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان (( الريزو مكانش )).عاجل / بعد فشل تنظيم مسابقة #البريد عن طريق الرقمنة وتاجيلها الى وقت لاحق :إنهاء مهام مدير عام مجتمع المعلومات بالوزارةمسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارةمدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائرتأجيل الإمتحان إلى وقت لاحقبصفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم هذه المسابقة الرقمية تم انتهاء مهامهم.كما تم الشروع في فتح تحقيق دقيق للكشف عن أسباب هذا الخلل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية.في رأيكم الى اين يتجه نظام الرقمنة في الجزائر والذي كل مرة وعند كل حدث كبير يفشل في تلبية المطالب التي من المفترض من أجلها اوجد ؟؟ من يقف وراء هذا الفشل المتكرر في عدت مجالات ؟؟ هل لا يوجد في بلد بحجم قارة وفي 58 ولاية اكفاء يستطيعون النهوض بهذا القطاع ؟؟ اليكم الخط.