فشل تنظيم مسابقة بريد الجزائر (( الريزو مكانش )) .. للنقاش!

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

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اليوم من المفترض هو اليوم الموعود لإجراء مسابقة الالتحاق بمناصب في بريد الجزائر ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان (( الريزو مكانش )).


وعليه هذا ما جاء بعدها من قرارات:


🔴 عاجل / بعد فشل تنظيم مسابقة #البريد عن طريق الرقمنة وتاجيلها الى وقت لاحق :
🔴 إنهاء مهام مدير عام مجتمع المعلومات بالوزارة

🔴 مسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارة

🔴 مدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر

🔴 تأجيل الإمتحان إلى وقت لاحق

🔴 بصفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم هذه المسابقة الرقمية تم انتهاء مهامهم.

🔴 كما تم الشروع في فتح تحقيق دقيق للكشف عن أسباب هذا الخلل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية.


في رأيكم الى اين يتجه نظام الرقمنة في الجزائر والذي كل مرة وعند كل حدث كبير يفشل في تلبية المطالب التي من المفترض من أجلها اوجد ؟؟ من يقف وراء هذا الفشل المتكرر في عدت مجالات ؟؟ هل لا يوجد في بلد بحجم قارة وفي 58 ولاية اكفاء يستطيعون النهوض بهذا القطاع ؟؟ اليكم الخط.
 
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مزالنا بعاد بعاااد سنوات ضويئية على الرقمنة والناس قريب تشوف الفضائيين
وحنا عاد فالريزو مكانش .. ديك نهار رحت شريت من حانوت وقلت نخلص بالكارت ذهبية مكانش عندي بزاف عملة ورقية قلت نخليها لحانوت اخر الي معندوش دفع رقمي
جاتني 155 الف مزية ماشي بزاف خلصت قالي لاكارت تاعك دارت ايشاكg وراني وشفت وتاع صح كتبتلو بلي مافاتش
خلصت ورق وخرجت
وجيت شفت فالدار وشفت تاع صح الدفع كان معلق بصح واحد سمانة هكاك فات هههه قعدت حايرة سما خلصت السيد زوج مرات
حنا عندنا الدفع الاكتروني المؤجل ياخي حالة ...
 
شيء مضحك و مؤسف كما قلت مازلنا بعيدينا كثيرا من السنوات الضوئية الحمد لله عدد مسجلين قلال
الحمد لله دولة تاعنا تدخلت في الوقت المناسب بضرب يد من حديد المسؤولين عن هذه المهزلة
ربي يجيب الخير إن شاء الله
 
قال إلياس:
شيء مضحك و مؤسف كما قلت مازلنا بعيدينا كثيرا من السنوات الضوئية الحمد لله عدد مسجلين قلال
الحمد لله دولة تاعنا تدخلت في الوقت المناسب بضرب يد من حديد المسؤولين عن هذه المهزلة
ربي يجيب الخير إن شاء الله
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هل فعلا هم من يقفون وراء هذا الفشل ام كانت هذه القرارات غطاء عن من ينهش في عظام التقدم والتطور وتم تقديم هؤولاء كباش فداء (( كما نقول مسحوا الموس فيهم ))!!
 
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من يقف وراء هذا الفشل المتكرر في عدت مجالات؟

سرطان الدولة العميقة+النظام الهش+الشعب اللي ماينفع ماينش.
 
قال secret de coeur:
مزالنا بعاد بعاااد سنوات ضويئية على الرقمنة والناس قريب تشوف الفضائيين
وحنا عاد فالريزو مكانش .. ديك نهار رحت شريت من حانوت وقلت نخلص بالكارت ذهبية مكانش عندي بزاف عملة ورقية قلت نخليها لحانوت اخر الي معندوش دفع رقمي
جاتني 155 الف مزية ماشي بزاف خلصت قالي لاكارت تاعك دارت ايشاكg وراني وشفت وتاع صح كتبتلو بلي مافاتش
خلصت ورق وخرجت
وجيت شفت فالدار وشفت تاع صح الدفع كان معلق بصح واحد سمانة هكاك فات هههه قعدت حايرة سما خلصت السيد زوج مرات
حنا عندنا الدفع الاكتروني المؤجل ياخي حالة ...
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اعتذر اولا لم انتبه لردك .. ومثل ما تفضلتي في مجال الرقمة لازلنا متأخريين كثيرا كثيرا ... دولاً اصبح لديها حكومة الكترونية تنجز عن طريقها 99% من المعاملات وفي مجال المواقع الالكترونية الحكومية متقدمة جدًا جدًا .. حتى مواقع الجمعات ما شاء الله بينما مواقع الجمعات الجزائرية تجدها بدائية وكذلك المواقع الوزارية. ونعود لموضوع البريد الجزائري CCP الذي مشاكله لا تنتهي بما يخص الرقمنة سواء على مستوى بريد موبي او عن طريق الدفع بالبطاقة الذهبية والتي كما تفضلتي بسبب خلل في استجابة الخادم يطلع انه فشل الدفع وبعدها تبقى العملية معلقة وتتفاجئين بعد مدة انه تم الخصم من رصيدك وغيره من المشاكل والخصومات التي تقتطع من ارصدة الحسابات دون فهم او ايجاد اجابة عن سبب هذا الاقتطاع. واخرها الاضحوكة على مستوى الوطن مسابقة البريد الذي فشلت فشل مخجل وتاجلت الى تاريخ غير معلوم حاليًا.
 
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قال أبو عاتكة:
من يقف وراء هذا الفشل المتكرر في عدت مجالات؟

سرطان الدولة العميقة+النظام الهش+الشعب اللي ماينفع ماينش.
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سرطان لا علاج له .. فسبحان الله .. كانه كتب على الجزائر ان تبقى تعيسة فكل المجالات. فمهما وجدت الخطط والمشاريع الاصلاحية تجد في المقابل الاجندات التهديمية من قبل هذا السرطان الذي نهش ولايزال ينهش في اعمدتها.
 
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هم نفسهم من يبقون حدود تفكير الشعوب الميؤوس من استفاقتها في حدود الاكل والشرب والنوم (السرحة)
ومن يساعدهم؟ جزء من الشعب مستفيد من السرحة في المزرعة الكبيرة.
 
قال أبو عاتكة:
هم نفسهم من يبقون حدود تفكير الشعوب الميؤوس من استفاقتها في حدود الاكل والشرب والنوم (السرحة)
ومن يساعدهم؟ جزء من الشعب مستفيد من السرحة في المزرعة الكبيرة.
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صدقت ،،، حفنة مصلحتها ان لا نتطور لان التطور و التقدم يزيحهم من مناصبهم واماكنهم التي ينهشون بها خيرات البلاد ... التقدم والتطور يخوفهم لذلك يحاربونه بكل ما يستطعون من قوة.


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مشكل الريزو من الانتظار لساعات طويلة إلى المسابقات أكيد راه عار على الجهات المعنية التحجج بهكذا حجة..
للأسف بلادنا ولا حاجة تصلح و حتى لو سرنا في مجال التطور يجيبولنا فضلة الناس. باش نبقاو ديما في النقطة القديمة و مانتحركوش للأمام.
شخصيا مشكل الريزو للأسف كنت نشوفو حجة لراحة الموظفين حتى تصادفنا بيه ولا بالأحرى نتصادفو بيه بعض الأحيان في مجال عملي ساعات فعلا يحدث خلل في الشبكات و نجيبوها لأسبوع بلا عمل و تتعطل مصالح الزملاء العمال.. حتى مرة أحك الزملاء قالنا لحقتنا البلدية و la poste لهنا (الواقع المضحك المبكي كيما قال الأخ).
نظن حنا مش عندنا نقص في الكفاءات لكن "العمل بمبدأ بن عمي لي يخدم" لي مخليتنا للوراء، و باش نخطو خطوة يلزمنا سنوات و سنوات.
ربي يجيب الخير
 
توقيع سحائب الشوق
الرقمنة في الجزائر تتقدم ببطء بسبب نقص الكفاءات رغم الجهود المبذولة لتحديث الإدارة و الخدمات و تحقيق هذا التحول الرقمي الناجح يتطلب إستثمارات جادة و رؤية واضحة لضمان الفعالية و التقدم

موضوع مهم يستحق النقاش ربما تكون هناك حلول مقترحة توضع بعين الإعتبار

شكرا لكم على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
انا حشمت ..والله أيا هاك هاذي ..قبل اسبوع فرقة درك الوطني اتصلت بهم انهم " اتصالات الجزائر " ما ردوا عليا حركت عليهم من فوق باتوا يبعثولي في التلفونات ..

ايا هاك هاذي ثاني فتحت لهم شركة في الجزائر Datacanter حكمتهم القرقابة باسعار لا تقبل المنافسة ...

نعطيك الدليل طل لتحت في المرفقات !
كاين شركة تدعي أو ICOSNET votre allié technologique - ICOSNET أو تدعي ibox كسرتهم لخاطر طورت لهم تقنية للتخزين السحابي 100 جيجا باسعار 1000 دينار لمدة عام فقط ! وهم متعاقدين مع اتصالات الجزائر بـ 8000 دينار سرقت عيني عينك

يرجي رؤية العضوية العَنْقَاءُ متوقفة
 

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القلب معمر عليهم ...نوصلهالهم لرئاسة الجمهورية ..
والله جيت من أقصي الأرض وفرحان باه نفتح شركة في الجزائر وتعاقدت مع هواوي وهما ضد الفكرة خافوا احتلهم اجتاحهم ..


نزيدكم موبيليس وش قالولي ثاني ؟؟
 

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رد موبيليس هنا هنا في المرفقات
لا أعرف لماذا هذا الاحتكار؟؟؟
 

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وهنا تعاقدت مع شركة سفير كليك وشركة اخري
وكان احسن تعاقد ثم طورت الشركة لأضعاف للتخزين !! وبعد اتصالات الجزائر..حكمتها صدمة كبيرة مع موبيليس بدأ الريزو يتقطعلهم هما يقولوا مش أناااا
!!
مرات نحس المسؤولين ضد الشباب الجزائري ..والله ما أحنا رجال نسائهم ..فلما هذهِ التعقيدات والكهولية والإهمال ؟؟

نزيدكم حاجة اخري الي دوختني صح ودمرتني ..واحد إطار ساااامي قالي انت النايلي رائد أعمال وجاي من الخليج بافكارك ؟؟؟؟ ...نايلي ؟؟

راكم عارفين من أي جهة محسوب هو !
 

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