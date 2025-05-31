فشل تنظيم مسابقة بريد الجزائر (( الريزو مكانش )) .. للنقاش!

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
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- ولاية سكيكدة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم من المفترض هو اليوم الموعود لإجراء مسابقة الالتحاق بمناصب في بريد الجزائر ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان (( الريزو مكانش )).
وعليه هذا ما جاء بعدها من قرارات:
عاجل / بعد فشل تنظيم مسابقة #البريد عن طريق الرقمنة وتاجيلها الى وقت لاحق :
إنهاء مهام مدير عام مجتمع المعلومات بالوزارة
مسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارة
مدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر
تأجيل الإمتحان إلى وقت لاحق
بصفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم هذه المسابقة الرقمية تم انتهاء مهامهم.
كما تم الشروع في فتح تحقيق دقيق للكشف عن أسباب هذا الخلل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية.
في رأيكم الى اين يتجه نظام الرقمنة في الجزائر والذي كل مرة وعند كل حدث كبير يفشل في تلبية المطالب التي من المفترض من أجلها اوجد ؟؟ من يقف وراء هذا الفشل المتكرر في عدت مجالات ؟؟ هل لا يوجد في بلد بحجم قارة وفي 58 ولاية اكفاء يستطيعون النهوض بهذا القطاع ؟؟ اليكم الخط.