الاعتداء على سيدة العلمة؟!

السلام على الجميعشفتوا واش صرا للمخلوقة في العلمة ولاية سطيف؟كمية الرعب والظلم والحقرة اللي تعرضتلوا من طرف فئة من أوباش المجتمع الجزائري عظيمة خص شوية يشنقوهاهذا المجتمع اللي ماحبش يتربى ويتثقف ويتخلق ويتنظم اعتدوا على سيدة كانت تحمل كتاب قرآن وبه وريقات عبارة عن قاموس ترجمة لمعاني كلمات كانت في انتظار خروج ابنتها من المسبح اتهموها بالسحر والشعوذة ونصبوا انفسهم محاكم تفتيش ثانية اثاروا رعبها ورعب اهلها واولادهاالمطالبة بسجن وتغريم المعتدين هو التصرف السليم من السلطات القضائية حتى يتربى هذا الشعب ويعرف حدوده ويلتزم بنفسه ويصلحها اولا.الفشل ااذي يعيشه المجتمع الجزائري يترجمه دوما الى افعال وظواهر وتحججات افشل من وضعه وتفكيره واحلامه التي يعيشها.والسحر والشعوذة اذا توفرت لاي فرد منه لن يتوانى عن الاستعانة بها وكاين امور اكبر من السحر يقوم بها فئة كبيرة من هذا الشعب فقط ربي ساترها والاعلام مرة على مرة ينبش فيها لكن الدولة سرعانما تسترها لانو كمية الجهل والتخلف لا زالت قابعة ومتجذرة في هذا الشعب العظيم الذي لا يقهر.كاين تجارب نووية تبقى اثارها لعقود وكاين تجارب تجهيلية لا تزول مدى الحياة والشعب الجزائري جهله واميته وعناده وانسياقه دون فهم وعدم تقبله الانتقاد يسوقه الى الفشل والظلم وحقرة بعضه البعض.الله يهدينا ويرفع علينا بلاء الراس اليابس والحابس.