السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهأدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب بعنوان: (من أدعية رسول الله صلى الله عليه و سلم) كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا