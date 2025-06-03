وائل المنزلاوي
:: عضو منتسِب ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 69
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 26 فيفري 2023
- المشاركات
- 48
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 10 نوفمبر 1973
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب بعنوان: (من أدعية رسول الله صلى الله عليه و سلم) كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا
من أدعية رسول الله صلى الله عليه و سلم
أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب بعنوان: (من أدعية رسول الله صلى الله عليه و سلم) كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا
من أدعية رسول الله صلى الله عليه و سلم