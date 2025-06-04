سؤال في مشكلة؟

Eay98

Eay98

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ♥
إخوتي في ﷲ قمت بمسح فيديو من الهاتف ومن لارشيف قصدي من سلة 🧺المهملات ونحساب بلي درتو عملية نسح أحتياطي عبر كوكل دريف ما ظهرت مدرتش وحوست نردوا حاولت ببعظ التطبيقات النتيجة 0/0؟
وغاظني حتى أرجوكم ساعدوني كيفماه نرجعو؟
وربي يحفظكم
هل في إمكانية يرجع أو خلاه؟
 
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إستعملتي هذا التطبيق Undeleter ؟

في : صور google ، عندك صلاحية الاسترجاع 60 يوم !
 

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    Screenshot_20250605_000644_Photos.webp
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وعليكم السلام

لإسترجاع الملفات المحذوفة عندك عدت خيارات ممكنة:

أولها:
  • من خلال برنامج Google Photos: افتحي البرنامج ← اضغطي على "المكتبة / Library" ← "سلة المهملات / Trash" (الصور والفيديوهات تبقى محفوظة لمدة 30 يوم)
  • من خلال برنامج Samsung Gallery: افتحي البرنامج ← اضغطي على "⋮" ← "سلة المهملات / Trash" (الصور والفيديوهات تبقى محفوظة لمدة 15-30 يوم)
ثانيا: من خلال برامج الطرف الثالث
 
توقيع Fethi.dz
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي

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