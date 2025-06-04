Eay98
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 495
الجوائز 25
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 252
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ♥
إخوتي في ﷲ قمت بمسح فيديو من الهاتف ومن لارشيف قصدي من سلة المهملات ونحساب بلي درتو عملية نسح أحتياطي عبر كوكل دريف ما ظهرت مدرتش وحوست نردوا حاولت ببعظ التطبيقات النتيجة 0/0؟
وغاظني حتى أرجوكم ساعدوني كيفماه نرجعو؟
وربي يحفظكم
هل في إمكانية يرجع أو خلاه؟
إخوتي في ﷲ قمت بمسح فيديو من الهاتف ومن لارشيف قصدي من سلة المهملات ونحساب بلي درتو عملية نسح أحتياطي عبر كوكل دريف ما ظهرت مدرتش وحوست نردوا حاولت ببعظ التطبيقات النتيجة 0/0؟
وغاظني حتى أرجوكم ساعدوني كيفماه نرجعو؟
وربي يحفظكم
هل في إمكانية يرجع أو خلاه؟