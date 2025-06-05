🕊️ إليكم قائمة 📜صريحة وواضحة للذنوب والسيئات التي يمكن أن تكتبوها في ورقتك للتوبة بمناسبة يوم عرفة:

Eay98
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 498
الجوائز 25
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 254
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الجنس
- أنثى
ذنوب الجوارح
الكذب (ولو لمصلحة، أو مزاح ثقيل)
الغيبة والنميمة (حتى ولو كانت "مزاحًا" أو بحجة الفضفضة)
النظر المحرم (مسلسلات، صور، أو نظرة طويلة)
الاستماع للحرام (أغاني، غيبة، سبّ)
الكلام الفاحش أو الجارح
لباس غير ساتر أو لافت للنظر أمام غير المحارم
التأخر في الصلاة أو التهاون فيها
التصرف بأموال الغير دون إذن (حتى لو شيء بسيط)
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ذنوب القلب
الرياء (عمل الخير من أجل إعجاب الناس)
الحسد أو الغيرة من رزق غيرك
التكبر أو احتقار أحد
الشك في رحمة الله أو سوء الظن به
الحزن الزائد أو القنوط من رحمة الله
التعلق بشخص أكثر من التعلق بالله
النية السيئة تجاه أحد أو حمل الضغينة
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ذنوب العلاقات والمواقف
علاقات عاطفية محرّمة (حتى بالكلام فقط أو التعلق الداخلي)
التواصل مع رجل أجنبي بشكل غير جاد أو غير محتشم
الحديث في أوقات متأخرة مع شباب دون ضرورة
الرسائل الخفية أو المبطّنة أو المتبادلة بقصد التسلية
الرضا بعلاقة حرام دون الوقوف لله وقطعها
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الذنوب المتعلقة بالأسرة والناس
عقوق الوالدين (حتى لو بالصمت أو التكاسل في خدمتهم)
الرد بقسوة أو رفع الصوت على أحد من الأسرة
التقصير في صلة الرحم
ظلم أحد ولو بكلمة
عدم رد الأمانات
عدم الاعتذار عند الخطأ
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ذنوب بينك وبين نفسك
تأجيل التوبة
التساهل مع النفس رغم معرفة الخطأ
فقدان الحياء من الله
نسيان الآخرة
عدم الشكر على النعم
الكسل في الطاعة أو قراءة القرآن
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دعاء ختم الورقة بعد الانتهاء منها:
> "اللهم إن هذه ذنوبي بين يديك، لا أبرّئ نفسي، ولكن أرجوك.
اللهم إني ندمت، وأقررت، وجئتك بذل منكسرة.
فلا تردّني.
اللهم اجعل هذه اللحظة بداية لطهر لا ينقطع،
وثبّتني حتى ألقاك وأنت راضٍ عني،
واكتبني من التوابين، واجعل خاتمتي نقية،
كما تمنّيتها بصدق هذه الليلة، يا أرحم الراحمين."
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عيد أضحى سعيد لكم ولكل الأمة الإسلاميةمسبقا
برنامج صغير فيه جزء من المحرمات التي يجب أن نستغفر الله ونتوب عليها،
سلام عليكم