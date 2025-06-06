الكعبة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة

الكعبة


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وكذلك ما خص الله به الكعبة البيت الحرام من حين بناه إبراهيم وإلى هذا الوقت من تعظيمه وتوقير وانجذاب القلوب إليه. ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون الحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان، والكعبة بيت مبني من حجارة سود بواد غير ذي زرع ليس عنده ما تشتهيه النفوس من البساتين والمياه وغيرها ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس، بل كثيرا ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله، ومع هذا فقد جعل الله من أفئدة الناس التي تهوى إليه ما لا يعلمه إلا الله، وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما أذل به رقاب أهل الأرض حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكونون هناك في الذل والمسكنة كآحاد الناس. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوى نفوسهم وأبدانهم، والذي بناه قد مات من ألوف سنين". الصفدية (1/ 220)

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
توقيع الطيب الجزائري84

المواضيع المشابهة

الطيب الجزائري84
الكعبة
المشاركات
7
المشاهدات
333
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
الامين محمد
الرؤيا الغريبة ـ رؤية الكعبة و الصلاة داخلها
المشاركات
9
المشاهدات
552
الريــان
الريــان
ناصر dz
فيديو مؤثر في السعودية.. رد فعل المعتمرين بعد رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة
المشاركات
2
المشاهدات
325
ناصر dz
ناصر dz
الطيب الجزائري84
الكعبة
المشاركات
4
المشاهدات
384
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
ناصر dz
لحظة فتح باب الكعبة امس
المشاركات
8
المشاهدات
952
وۣۗهۣۗہۣۗم
وۣۗهۣۗہۣۗم
العودة
Top Bottom