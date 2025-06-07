عيد الأضحى في الجزائر ..... تحديات بيئية و إقتصادية و صحية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





عيد الأضحى في الجزائر ...... تحديات بيئية و إقتصادية و بيئية







عيد الأضحى في الجزائر مناسبة كبيرة يجتمع فيها الناس للإحتفال به



لكن كيما كل عام كاين مشاكل اللي ترافق العيد و تسبب قلق للناس خاصة في الأمور البيئية و الإقتصادية و الصحية





أولا :

التلوث البيئي و إنتشار النفايات :

بعد الذبح كاين بزاف مخلفات كيما الجلود اللي كثير من الناس يرميوها في الزنقة ( الشارع ) إضافة إلى العظام و الأحشاء اللي تتجمع قدام الديار و تخلي ريحة غير مرغوبة و أيضا ا لدماء اللي يخلوها في الطرقات و تسبب مشاكل في النظافة







تأثير هذه المخلفات على البيئة :

إنتشار الحشرات و الجرذان بسبب الفضلات اللي تبقى مكشوفة و كذلك إنسداد البالوعات و منه إنسداد قنوات الصرف الصحي كي الناس تكب الدماء و المخلفات في المجاري





الحلول الممكنة :

تنظيم حملات تنظيف بعد العيد من طرف البلديات

جمع الجلود و إعادة تدويرها بدل ما تترمى في الزبالة أعزكم الله

فرض غرامات على الناس اللي يرميو المخلفات في الأماكن العامة







ثانيا :

إرتفاع أسعار الأضاحي و المضاربة في الأسواق :



الحاجة الاول لي لازم نعرفوها هو أسباب هذا الغلاء ( أنا لا أتحدث على المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية بإيستراده للخِرفان و الكِباش من بلدان أخرى )

أول سبب هو المضاربة من طرف السماسرة اللي يرفعو الأسعار بلا سبب و أيضا إ رتفاع أسعار العلف و النقل اللي يخلي المربين يزيدو في السعر أيضا إضافة إلى زيادة الطلب و قلة العرض خاصة في المدن الكبيرة





و كيفاش يؤثر هذا الغلاء على المواطنين ؟ :

بزاف عائلات ما تقدرش تشري الأضحي بسبب الأسعار المرتفعة و كاين لي تلجأ للقروض و لا تشري بالتقسيط و هذا يزيد الضغط المالي عليهم و أيضا إ نتشار "الوزيعة" وين يشريو الناس الأضاحي و جماعة و يقسموها بينهم و تكون من البقر غالبا



الحلول الممكنة :

تشديد الرقابة على الأسواق باش يمنعو المضاربة و كذلك دعم أسعار العلف باش يخفف الضغط على المربين و كذلك تشجيع الناس على "الوزيعة" باش يستفاد الجميع







ثالثا :

مشاكل الذبح العشوائي و عدم إحترام شروط النظافة :



الناس تختار أماكن الذبح غير مناسبة و تلقى بعض الناس يذبحو في الزنقة( الشارع ) قدام الدار و هذا يسبب فوضى كبيرة و يخلف روائح كريهة و نفايات و أيضا لي يذبحو داخل الدار بلا شروط النظافة اللازمة





المخاطر الصحية للذبح العشوائي :

انتشار الأمراض بسبب الفضلات اللي تبقى مكشوفة و كذلك تلوث المياه كي الدماء تدخل للتربة و أيضا التسمم الغذائي كي اللحوم ما تتحفظش مليح





الحلول الممكنة :

تشجيع الذبح في المذابح الرسمية باش يكون بطريقة صحية و أيضا تنظيم حملات توعية على الذبح النظيف و شروطه و كذلك فرض عقوبات على الذبح العشوائي باش الناس تلتزم بالقوانين







رغم الفرحة الكبيرة اللي يجيبها عيد الأضحى كاين مشاكل لازم الناس و السُلطات يتعاونو باش يحلوها

إذا كل واحد إلتزم بالنظافة و إحترم القوانين و شارك في تنظيم العيد بطريقة صحيحة و صحية رايح يكون العيد أجمل و أكثر راحة للجميع





عيدكم مبارك مرة أخرى

و كل عام و أنتم بخير

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