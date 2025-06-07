عيد الأضحى في الجزائر ..... تحديات بيئية و إقتصادية و صحية

ام أمينة
:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 16.5K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 8,780
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيد الأضحى في الجزائر ...... تحديات بيئية و إقتصادية و بيئية
عيد الأضحى في الجزائر مناسبة كبيرة يجتمع فيها الناس للإحتفال به
لكن كيما كل عام كاين مشاكل اللي ترافق العيد و تسبب قلق للناس خاصة في الأمور البيئية و الإقتصادية و الصحية
أولا :
التلوث البيئي و إنتشار النفايات :
بعد الذبح كاين بزاف مخلفات كيما الجلود اللي كثير من الناس يرميوها في الزنقة ( الشارع ) إضافة إلى العظام و الأحشاء اللي تتجمع قدام الديار و تخلي ريحة غير مرغوبة و أيضا الدماء اللي يخلوها في الطرقات و تسبب مشاكل في النظافة
تأثير هذه المخلفات على البيئة :
إنتشار الحشرات و الجرذان بسبب الفضلات اللي تبقى مكشوفة و كذلك إنسداد البالوعات و منه إنسداد قنوات الصرف الصحي كي الناس تكب الدماء و المخلفات في المجاري
الحلول الممكنة :
تنظيم حملات تنظيف بعد العيد من طرف البلديات
جمع الجلود و إعادة تدويرها بدل ما تترمى في الزبالة أعزكم الله
فرض غرامات على الناس اللي يرميو المخلفات في الأماكن العامة
ثانيا :
إرتفاع أسعار الأضاحي و المضاربة في الأسواق :
الحاجة الاول لي لازم نعرفوها هو أسباب هذا الغلاء ( أنا لا أتحدث على المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية بإيستراده للخِرفان و الكِباش من بلدان أخرى )
أول سبب هو المضاربة من طرف السماسرة اللي يرفعو الأسعار بلا سبب و أيضا إرتفاع أسعار العلف و النقل اللي يخلي المربين يزيدو في السعر أيضا إضافة إلى زيادة الطلب و قلة العرض خاصة في المدن الكبيرة
و كيفاش يؤثر هذا الغلاء على المواطنين ؟ :
بزاف عائلات ما تقدرش تشري الأضحي بسبب الأسعار المرتفعة و كاين لي تلجأ للقروض و لا تشري بالتقسيط و هذا يزيد الضغط المالي عليهم و أيضا إنتشار "الوزيعة" وين يشريو الناس الأضاحي و جماعة و يقسموها بينهم و تكون من البقر غالبا
الحلول الممكنة :
تشديد الرقابة على الأسواق باش يمنعو المضاربة و كذلك دعم أسعار العلف باش يخفف الضغط على المربين و كذلك تشجيع الناس على "الوزيعة" باش يستفاد الجميع
ثالثا :
مشاكل الذبح العشوائي و عدم إحترام شروط النظافة :
الناس تختار أماكن الذبح غير مناسبة و تلقى بعض الناس يذبحو في الزنقة( الشارع ) قدام الدار و هذا يسبب فوضى كبيرة و يخلف روائح كريهة و نفايات و أيضا لي يذبحو داخل الدار بلا شروط النظافة اللازمة
المخاطر الصحية للذبح العشوائي :
انتشار الأمراض بسبب الفضلات اللي تبقى مكشوفة و كذلك تلوث المياه كي الدماء تدخل للتربة و أيضا التسمم الغذائي كي اللحوم ما تتحفظش مليح
الحلول الممكنة :
تشجيع الذبح في المذابح الرسمية باش يكون بطريقة صحية و أيضا تنظيم حملات توعية على الذبح النظيف و شروطه و كذلك فرض عقوبات على الذبح العشوائي باش الناس تلتزم بالقوانين
رغم الفرحة الكبيرة اللي يجيبها عيد الأضحى كاين مشاكل لازم الناس و السُلطات يتعاونو باش يحلوها
إذا كل واحد إلتزم بالنظافة و إحترم القوانين و شارك في تنظيم العيد بطريقة صحيحة و صحية رايح يكون العيد أجمل و أكثر راحة للجميع
عيدكم مبارك مرة أخرى
و كل عام و أنتم بخير
.....
عيد الأضحى في الجزائر ...... تحديات بيئية و إقتصادية و بيئية
عيد الأضحى في الجزائر مناسبة كبيرة يجتمع فيها الناس للإحتفال به
لكن كيما كل عام كاين مشاكل اللي ترافق العيد و تسبب قلق للناس خاصة في الأمور البيئية و الإقتصادية و الصحية
أولا :
التلوث البيئي و إنتشار النفايات :
بعد الذبح كاين بزاف مخلفات كيما الجلود اللي كثير من الناس يرميوها في الزنقة ( الشارع ) إضافة إلى العظام و الأحشاء اللي تتجمع قدام الديار و تخلي ريحة غير مرغوبة و أيضا الدماء اللي يخلوها في الطرقات و تسبب مشاكل في النظافة
تأثير هذه المخلفات على البيئة :
إنتشار الحشرات و الجرذان بسبب الفضلات اللي تبقى مكشوفة و كذلك إنسداد البالوعات و منه إنسداد قنوات الصرف الصحي كي الناس تكب الدماء و المخلفات في المجاري
الحلول الممكنة :
تنظيم حملات تنظيف بعد العيد من طرف البلديات
جمع الجلود و إعادة تدويرها بدل ما تترمى في الزبالة أعزكم الله
فرض غرامات على الناس اللي يرميو المخلفات في الأماكن العامة
ثانيا :
إرتفاع أسعار الأضاحي و المضاربة في الأسواق :
الحاجة الاول لي لازم نعرفوها هو أسباب هذا الغلاء ( أنا لا أتحدث على المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية بإيستراده للخِرفان و الكِباش من بلدان أخرى )
أول سبب هو المضاربة من طرف السماسرة اللي يرفعو الأسعار بلا سبب و أيضا إرتفاع أسعار العلف و النقل اللي يخلي المربين يزيدو في السعر أيضا إضافة إلى زيادة الطلب و قلة العرض خاصة في المدن الكبيرة
و كيفاش يؤثر هذا الغلاء على المواطنين ؟ :
بزاف عائلات ما تقدرش تشري الأضحي بسبب الأسعار المرتفعة و كاين لي تلجأ للقروض و لا تشري بالتقسيط و هذا يزيد الضغط المالي عليهم و أيضا إنتشار "الوزيعة" وين يشريو الناس الأضاحي و جماعة و يقسموها بينهم و تكون من البقر غالبا
الحلول الممكنة :
تشديد الرقابة على الأسواق باش يمنعو المضاربة و كذلك دعم أسعار العلف باش يخفف الضغط على المربين و كذلك تشجيع الناس على "الوزيعة" باش يستفاد الجميع
ثالثا :
مشاكل الذبح العشوائي و عدم إحترام شروط النظافة :
الناس تختار أماكن الذبح غير مناسبة و تلقى بعض الناس يذبحو في الزنقة( الشارع ) قدام الدار و هذا يسبب فوضى كبيرة و يخلف روائح كريهة و نفايات و أيضا لي يذبحو داخل الدار بلا شروط النظافة اللازمة
المخاطر الصحية للذبح العشوائي :
انتشار الأمراض بسبب الفضلات اللي تبقى مكشوفة و كذلك تلوث المياه كي الدماء تدخل للتربة و أيضا التسمم الغذائي كي اللحوم ما تتحفظش مليح
الحلول الممكنة :
تشجيع الذبح في المذابح الرسمية باش يكون بطريقة صحية و أيضا تنظيم حملات توعية على الذبح النظيف و شروطه و كذلك فرض عقوبات على الذبح العشوائي باش الناس تلتزم بالقوانين
رغم الفرحة الكبيرة اللي يجيبها عيد الأضحى كاين مشاكل لازم الناس و السُلطات يتعاونو باش يحلوها
إذا كل واحد إلتزم بالنظافة و إحترم القوانين و شارك في تنظيم العيد بطريقة صحيحة و صحية رايح يكون العيد أجمل و أكثر راحة للجميع
عيدكم مبارك مرة أخرى
و كل عام و أنتم بخير
.....