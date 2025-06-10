صلاة الإستخارة

أم الصبيان
:: عضو منتسِب ::
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الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 30 ماي 2025
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- 10
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 30 أوت
- الجنس
- أنثى
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله – فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته .
[رواه البخاري وأبو داود والترمذي]
وإتمامًا للفائدة نروي الحديث الوارد عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل . [رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم]
وزاد: ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله وقال: صحيح الإسناد.
[رواه البخاري وأبو داود والترمذي]
وإتمامًا للفائدة نروي الحديث الوارد عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل . [رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم]
وزاد: ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله وقال: صحيح الإسناد.