شربة صحية من تحضيري

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكونو بألف خير
اليوم جبتلكم شربة بطريقة صحية
المكونات:
لحم ماعز
بصل +كسبر (حشائش) +طماطم نرحيهم مع بعض.
نحطهم في قدرة ونزيد عليهم نعناع مرحي ملح+تابل الكسبر+فلفل عكري(بابريكا) من أجل اللون الأحمر بما أني منحطش طماطم مصبرة
قليتهم على نار هادئة جيدا
كي يتقلاو مليح نزيد عليهم ماء ونخليهم يطيب اللحم
نجيب الشعيرية (الفارميسال)
ونحط منها قد مانحتاج
نخليها تطيب مليح
وهنا قدمتها مع كسرة القمح الكامل المخلوطة بالشعير
وكسلطة اعتمدت جزر مشرشم في الماء والملح والثوم وفوقو صوص زيت الزيتون والليمون .
وشهية طيبة.
سلامي
إلى الملتقى ان شاءالله
ان شاءالله تكونو بألف خير
اليوم جبتلكم شربة بطريقة صحية
المكونات:
لحم ماعز
بصل +كسبر (حشائش) +طماطم نرحيهم مع بعض.
نحطهم في قدرة ونزيد عليهم نعناع مرحي ملح+تابل الكسبر+فلفل عكري(بابريكا) من أجل اللون الأحمر بما أني منحطش طماطم مصبرة
قليتهم على نار هادئة جيدا
كي يتقلاو مليح نزيد عليهم ماء ونخليهم يطيب اللحم
نجيب الشعيرية (الفارميسال)
ونحط منها قد مانحتاج
نخليها تطيب مليح
وهنا قدمتها مع كسرة القمح الكامل المخلوطة بالشعير
وكسلطة اعتمدت جزر مشرشم في الماء والملح والثوم وفوقو صوص زيت الزيتون والليمون .
وشهية طيبة.
سلامي
إلى الملتقى ان شاءالله