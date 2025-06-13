شربة صحية من تحضيري

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله تكونو بألف خير
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اليوم جبتلكم شربة بطريقة صحية

المكونات:

لحم ماعز
بصل +كسبر (حشائش) +طماطم نرحيهم مع بعض.
نحطهم في قدرة ونزيد عليهم نعناع مرحي ملح+تابل الكسبر+فلفل عكري(بابريكا) من أجل اللون الأحمر بما أني منحطش طماطم مصبرة
قليتهم على نار هادئة جيدا

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كي يتقلاو مليح نزيد عليهم ماء ونخليهم يطيب اللحم



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نجيب الشعيرية (الفارميسال)

ونحط منها قد مانحتاج




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نخليها تطيب مليح


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وهنا قدمتها مع كسرة القمح الكامل المخلوطة بالشعير
وكسلطة اعتمدت جزر مشرشم في الماء والملح والثوم وفوقو صوص زيت الزيتون والليمون .
وشهية طيبة.


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سلامي
إلى الملتقى ان شاءالله
 
توقيع السلطانة
سلمت يمناك على شربة اللذيذة تبان تشهي
 
وصفة سهلة و سريعة و صحية
مشكورة على الوصفة
( صراحة ولا مرة تذوقت لحم الماعز )
 
آخر تعديل:
توقيع ام أمينة

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