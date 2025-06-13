شرح حديث ثلاث جدهن جد و هزلهن جد

شرح حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" مع الأدلة من القرآن والسنة وأقوال العلماء



نص الحديث:

قال رسول الله ﷺ:

"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"

رواه أبو داود (2194) وصححه الألباني.



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أولًا: شرح الحديث ومعناه



يبين الحديث أن هناك ثلاثة أمور في الشريعة الإسلامية، لا يُعتبر فيها المزاح أو الاستهزاء، بل تُعدّ نافذة سواء قُصدت جديًا أو هزلًا، وهي:



1. النكاح: إذا عقد رجل زواجه مازحًا أو غير جاد، فإنه يُعدّ زواجًا صحيحًا.



2. الطلاق: إذا تلفظ الرجل بالطلاق ولو كان هازلًا، فإنه يقع.



3. الرجعة: من طلّق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها ولو مازحًا، فإن الرجعة تثبت.



قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:

"أجمع أهل العلم على أن الجد والهزل في النكاح والطلاق سواء، فمن تكلم به لزمه حكمه." (المغني 7/387).



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ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم



1. أهمية الزواج ومكانته

قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: 21).

يبين الله أن الزواج آية عظيمة من آياته، فلا يجوز الاستخفاف به.



2. وجوب الوفاء بالعقود والعهود

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).

وهذا يشمل عقد الزواج والطلاق والرجعة، حيث يُلزم الإنسان بما نطق به.



3. حكم الطلاق في الإسلام

قال الله تعالى:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229).

يبين أن الطلاق تشريع شرعي له ضوابط، ولا يجوز الاستهزاء به.



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ثالثًا: أقوال العلماء حول الحديث



1. الإمام النووي رحمه الله قال:

"معنى الحديث أن هذه الثلاثة إذا نطق بها الإنسان جادًا أو مازحًا وقع حكمها، لأن أحكام الشرع لا تُتَلاعَبُ بها."



2. ابن تيمية رحمه الله قال:

"المقصود من الحديث أن الطلاق والرجعة والزواج ليست أمورًا للعب، وإنما هي تشريعات جادة، فلو تلفظ بها الإنسان لزمه حكمها ولو كان غير قاصد."



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رابعًا: رأي العلماء المعاصرين



1. الشيخ ابن باز رحمه الله قال:

"يجب على المسلم أن يكون جادًا في أقواله وخاصة في أمور النكاح والطلاق، ولا يجوز التهاون بهذه الأمور، ومن تلفظ بها لزمه حكمها."



2. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال:

"هذا الحديث قاعدة عظيمة لحماية الأسرة،