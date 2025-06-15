قافلة الصمود .... وخذلان الجبناء 🇵🇸😭

Eay98
:: عضو مُشارك ::
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الجوائز 35
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 266
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
انطلقت قافلة الصمود من دول المغرب العربي: الجزائر ، تونس ، ليبيا ، ومعها أحرار من دول أوروبا كأستراليا وبريطانيا ، متجهين إلى غزة حاملين الغذاء والدواء والكرامة.
لكن الفضيحة التي شهدها العالم:
عند وصول القافلة إلى مطار في مصر ، قامت السلطات بنزع جوازات سفر المتضامنين، ومنعتهم من التقدم نحو غزة ومنهم اجانب،
هكذا خانت مصر غزة أمام أنظار العالم.
العار كل العار لمن يغلق الأبواب في وجه الجرحى والمرضى، بينما يفتحها أمام سياح الاحتلال في شرم الشيخ كما يقال،
غزة ليست وحدها. الشعوب الحرة أقوى من الأنظمة العميلة.
وستبقى فلسطين قضية شرف لن تنطفئ في قلوبنا،... ووعد الله حق سترفع راية الحق ويسحق كل ظالم وتعود الارض المقدسة لأصحابها بإذن ﷲ وتعالى وأنا أرجح في عام 2027ستتحر فلسطين
﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾
---
لكن الفضيحة التي شهدها العالم:
عند وصول القافلة إلى مطار في مصر ، قامت السلطات بنزع جوازات سفر المتضامنين، ومنعتهم من التقدم نحو غزة ومنهم اجانب،
هكذا خانت مصر غزة أمام أنظار العالم.
العار كل العار لمن يغلق الأبواب في وجه الجرحى والمرضى، بينما يفتحها أمام سياح الاحتلال في شرم الشيخ كما يقال،
غزة ليست وحدها. الشعوب الحرة أقوى من الأنظمة العميلة.
وستبقى فلسطين قضية شرف لن تنطفئ في قلوبنا،... ووعد الله حق سترفع راية الحق ويسحق كل ظالم وتعود الارض المقدسة لأصحابها بإذن ﷲ وتعالى وأنا أرجح في عام 2027ستتحر فلسطين
﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾
---