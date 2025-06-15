قافلة الصمود .... وخذلان الجبناء 🇵🇸😭

Eay98

Eay98

:: عضو مُشارك ::
انطلقت قافلة الصمود من دول المغرب العربي: الجزائر 🇩🇿، تونس 🇹🇳، ليبيا 🇱🇾، ومعها أحرار من دول أوروبا كأستراليا وبريطانيا 🇦🇺🇬🇧، متجهين إلى غزة حاملين الغذاء والدواء والكرامة.

لكن الفضيحة التي شهدها العالم:
عند وصول القافلة إلى مطار في مصر 🇪🇬، قامت السلطات بنزع جوازات سفر المتضامنين، ومنعتهم من التقدم نحو غزة ومنهم اجانب،
هكذا خانت مصر غزة أمام أنظار العالم.
العار كل العار لمن يغلق الأبواب في وجه الجرحى والمرضى، بينما يفتحها أمام سياح الاحتلال في شرم الشيخ كما يقال،

✊ غزة ليست وحدها. الشعوب الحرة أقوى من الأنظمة العميلة.
وستبقى فلسطين قضية شرف لن تنطفئ في قلوبنا،... ووعد الله حق سترفع راية الحق ويسحق كل ظالم وتعود الارض المقدسة لأصحابها بإذن ﷲ وتعالى وأنا أرجح في عام 2027ستتحر 🇵🇸فلسطين

﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾


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السؤال المطروح يوجد منفذ بحري لغزة على البحر المتوسط
لماذا ها القافلة او حتى الناس لي تحكي على الحدود
علاه مكاش مكاش لي يحرق لغزة
او حتى عن طريق لبنان او سوريا الحدود ليست بتلك الحراسة التي في مصر
الموضوع فيه نقاش طويل ان شاء الله نقدر نستف لي في راسي و نرجع
 
توقيع الامين محمد
قال الامين محمد:
السؤال المطروح يوجد منفذ بحري لغزة على البحر المتوسط
لماذا ها القافلة او حتى الناس لي تحكي على الحدود
علاه مكاش مكاش لي يحرق لغزة
او حتى عن طريق لبنان او سوريا الحدود ليست بتلك الحراسة التي في مصر
الموضوع فيه نقاش طويل ان شاء الله نقدر نستف لي في راسي و نرجع
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افدنا أستاذ بإذن الله تعالى
 

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dahman kz
قافلة الصمود لفك الحصار على غزة
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dahman kz
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