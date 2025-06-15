كيف نتعامل مع طفل متوحد

السلام عليكم

التوحد هو اضطراب عصبي تطوري يؤثر على طريقة تواصل الشخص وتفاعله مع الآخرين ويظهر عادةً في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل يُعرف أيضاً باضطراب طيف التوحد لأنه يشمل مجموعة واسعة من الأعراض والدرجات المختلفة من الشدة.



الطفل المتوحد والتعامل معه في البيت

1. الروتين اليومي

يجب ان تحافظي على جدول ثابت وواضح (متى يأكل، ينام، يلعب...).



غيري الروتين تدريجيا وأخبريه مسبقا لتجنب التوتر.





2. التواصل البصري واللفظي



استخدمي جُملاً قصيرة وواضحة.

استخدمي الصور أو الإيماءات لدعم الفهم.

لا تجبريه على النظر في العين إن كان ذلك يزعجه.

3. تشجيع السلوك الإيجابي



كافئيه عند القيام بسلوك جيد (مدح، لعبة، وقت مفضل).

تجاهلي السلوكيات غير الخطيرة إذا كان هدفها جذب الانتباه.

4. زوايا الراحة والهدوء



خصّصي مكاناً هادئاً يلجأ إليه إن شعر بالتوتر.



5. اللعب المشترك



شاركيه في الألعاب التي يحبها حتى وإن كانت بسيطة أو متكررة.



استخدمي اللعب لتطوير المهارات الاجتماعية واللغوية.