نعمة الصراحة و الوضوح

من إحدى نعم الخالق علينا هم الأشخاص الصرحاء المباشرون الذين كثيرا ما تجرحنا صراحتهم و ردود أفعالهم و تخلط أوراقنا بشأنهم .. و لكننا نغفر لهم حين نعلم بأنهم كانوا واضحين معنا منذ البداية و كانوا على حرص بأن لا نعيش مخدوعين و لا موهومين بهم .. فهم و إن كانوا سيئين سيكون ذلك ظاهرا عليهم و كذلك يظهر عليهم الخير إن كانوا جيدين .. هؤلاء من أكثر الناس الذين تشعر بالأمان و الثبات في صورتك عندهم .. مريحون في وضوحهم حتى لو كانوا خصوما و معادين لك لأنك لن تخشى من ضربة غادرة منهم لا تعرفها عنهم .. فإن حالهم يخالف حال المتخفين الغامضين الذين يثيرون الريبة و الشك الذين يعيشون في صمت و يجعلونك حائرا لا تعرف صورتك عندهم و لا تعرف ما يؤذيهم منك .. فهم بارعون في التظاهر بأنهم بخير معك .. و لكنك ستنصدم بالحقيقة بشكل متأخر عندما تتلقى منهم طعنة غادرة تدل على أنهم كانوا يجمعون عنك سيئات أنت نفسك لم تكن واعيا و على دراية بأنها مؤذية لهم بسبب غياب صراحتهم و غياب عنصر الوضوح فيهم ..