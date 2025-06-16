نعمة الصراحة و الوضوح

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
من إحدى نعم الخالق علينا هم الأشخاص الصرحاء المباشرون الذين كثيرا ما تجرحنا صراحتهم و ردود أفعالهم و تخلط أوراقنا بشأنهم .. و لكننا نغفر لهم حين نعلم بأنهم كانوا واضحين معنا منذ البداية و كانوا على حرص بأن لا نعيش مخدوعين و لا موهومين بهم .. فهم و إن كانوا سيئين سيكون ذلك ظاهرا عليهم و كذلك يظهر عليهم الخير إن كانوا جيدين .. هؤلاء من أكثر الناس الذين تشعر بالأمان و الثبات في صورتك عندهم .. مريحون في وضوحهم حتى لو كانوا خصوما و معادين لك لأنك لن تخشى من ضربة غادرة منهم لا تعرفها عنهم .. فإن حالهم يخالف حال المتخفين الغامضين الذين يثيرون الريبة و الشك الذين يعيشون في صمت و يجعلونك حائرا لا تعرف صورتك عندهم و لا تعرف ما يؤذيهم منك .. فهم بارعون في التظاهر بأنهم بخير معك .. و لكنك ستنصدم بالحقيقة بشكل متأخر عندما تتلقى منهم طعنة غادرة تدل على أنهم كانوا يجمعون عنك سيئات أنت نفسك لم تكن واعيا و على دراية بأنها مؤذية لهم بسبب غياب صراحتهم و غياب عنصر الوضوح فيهم ..
 
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الصراحة والوضوح هما سمتان مرغوبتان في التعاملات الإنسانية، حيث تُبنيان الثقة وتُزيلان الغموض. تعني الصراحة قول الحقيقة والتعبير عن المشاعر والأفكار بصدق وشفافية، بينما يشير الوضوح إلى تجنب اللبس والغموض في التواصل.
الصراحة:
  • تعريف:
    الصراحة هي قول الحقيقة بصدق، والتعبير عن المشاعر والأفكار بوضوح دون تزييف أو مبالاة الصراحة تعني أن تنفتح القلوب لبعضها، فتتشارك معاً في المخاوف والآمال من دون قلق، فيزداد الشعور بالأمان".

  • أهميتها:
    تبني الصداقات والعلاقات القوية، وتساعد على حل المشكلات بطريقة فعالة، وتزيد من الثقة بالنفس وبالآخرين.
  • الفرق بين الصراحة والوقاحة:
    "الصراحة هي إبداء الرأي بوضوح مع مراعاة مشاعر الآخرين، بينما الوقاحة هي إبداء الرأي دون مراعاة مشاعر الآخرين".
الوضوح:

  • تعريف:
    الوضوح هو تجنب الغموض والالتباس في التواصل، والتعبير عن الأفكار والمعلومات بطريقة مباشرة وسهلة الفهم.
  • أهميته:
    يساعد على تجنب سوء الفهم، ويجعل التواصل أكثر فعالية، ويقلل من النزاعات.
 
فعلا لا أفضل من الصراحة والوضوح
 
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