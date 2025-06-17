أتراقص فرحا فالحالتين !

قبل شهر من اليوم اي في 17 /5 تقدمت بإعتذار لزملائي هنا بطلب الإنسحاب لأنني لم اعد أملك ذلك الشغف المتعلق بمتابعة المنتديات وقد إنسحبت من كل المنتديات لكنني اليوم اعود للمنتدى لأنه لايجب أن نغيب عن متابعة ما يجري من احداث على الساحه ولابد لي من مشاركة زملائي هنا بوجهة نظري التي لن تكون ملزمة لأحد ولا تمثل إلا نفسي وفقط ..

شاهدنا الحرب الدائره بين ايران وإسرائيل منذ اربعة ايام وكنت أتراقص فرحا حينما تضرب طهران وفي الوقت نفسه أتراقص فرحا حينما تضرب تل أبيب ولسان حالي يردد اللهم إضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ..