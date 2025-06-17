أتراقص فرحا فالحالتين !

aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
قبل شهر من اليوم اي في 17 /5 تقدمت بإعتذار لزملائي هنا بطلب الإنسحاب لأنني لم اعد أملك ذلك الشغف المتعلق بمتابعة المنتديات وقد إنسحبت من كل المنتديات لكنني اليوم اعود للمنتدى لأنه لايجب أن نغيب عن متابعة ما يجري من احداث على الساحه ولابد لي من مشاركة زملائي هنا بوجهة نظري التي لن تكون ملزمة لأحد ولا تمثل إلا نفسي وفقط ..
شاهدنا الحرب الدائره بين ايران وإسرائيل منذ اربعة ايام وكنت أتراقص فرحا حينما تضرب طهران وفي الوقت نفسه أتراقص فرحا حينما تضرب تل أبيب ولسان حالي يردد اللهم إضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ..
 
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سبحان الذي يمهل ولا يهمل ،
رجعت بي الذاكره إلى النازحين العراقيين والسوريين حينما قامت بقتلهم مليشيات ايران بلا هواده وعلى الهوية فقط رجعت بي الذاكره وانا اشاهد الشعب الايراني يتزاحم هربا على حدود أذربيجان وروسيا وباكستان وتركيا ..
حقا كما تدين تدان …
 
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كما كان أطفال غزه يقتلوا دونما ذنب هاهم القتله يعيشوا في الملاجيء
ذوقوا من غم وظلم ما فعلتم يافتاه …
 
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لم يكن احد يتصور ان حربا ستنشأ بين ايران وإسرائيل لكن ظلمهما ودماء الأبرياء أوقعهما في بعض …
 
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الارهابي نتن ياهو يعفو عن سجناء ايران كما حصل في صيدنايا …
 
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حيفا اصبحت اثرا بعد عين لأفرق بينها وبين غزه ..
انه الظلم لايدوم لابد مايجي لها من الواحد القهار منادي ..
 
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هروب جماعي للحرس الثوري من مواقعهم …
 
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ما بقي من الضباط الكبار بالحرس الثوري يهربوا لروسيا ليلحقوا بشار النعجه …
 
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شعب اسرائيل يبات ليله بالملاجيء ومصفاة حيفا تحترق
 
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هناك اخبار تتحدث عن مقتل وزير الامن الاسرائلي

اللهم زد وبارك …
 
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قبل شهر خرج الخائن قيس الخزعلي على شاشة التلفاز يعلن امام الملأ انه مع وكيل امام الزمان والمكان السيد علي الخامنئي قدس الله سره قلبا وقالبا .. اين هو الآن ؟ لاحس ولا خبر ..
اين حزب اللات ؟ اين ابو عزرائيل ؟ اين المالكي والعامري والحكيم والصدر والفياض ؟!!
هم اقويا على قتل اهل السنة الجماعه واحتلال منازلهم وهدم مساجدهم وفقط ..
اللهم سلط عليهم من هو اقوى منهم وشتت شملهم ..
 
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