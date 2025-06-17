مداعبة أدبية لرجل يريد أن يتزوج على زوجته

*مداعبة أدبية لرجل أراد أن يتزوج على زوجته*



جلسا سويا ، والليالي .. مقمرة

يتغازلان ويأكلان {محمرة}



قال الحبيب ممازحآ يا زوجتي

إني .. أراكِ فقيهة .. متنورة



إن العنوسة في البلاد كثيرة

وكبيرة ، و خطيرة و مدمرة



و لقد وجدت اليوم حلا رائعا

لوتسمحين حبيبتي أن أذكره



قالت: تفضل يا حياتي ..إنني

ممنونة لمشورتي ومقدرة



فأنا لمشكلة العنوسة عندنا

محزونة ، و كئيبة ، ومكدرة



قال الحبيب أيا ربيعة عمرنا

هذا كلام حكيمة ما أكبره



لو أن كل رجالنا قد عددوا

لم يبقَ من جنس النساء معمرة



فإذا قبلت بأن أكون ضحية

ونكون للأجيال شمسا نيرة



فإن رضيت يكون أجرك طيب

وجزاءمن ترضى بذاك المغفرة



ضحكت وقالت يارفيقي إنه

رأي جميل كيف لي أن أنكره



عندي عروس "لقطة" ترجو لها

رجلا ليسترها الحياة وتستره



فإذا قبلت بها سأخطبها غدا

قبل الفوات ؛ فإنني متأخرة



هي لاتريد من النقود مقدما

للمهر أيضا ... لا تريد مؤخره



فتنهد .. الزوج المغفل قائلا :

هذي الصفات الرائعات الخيرة



قالت و لكن العروس قعيدة

سوداء عمشى والعيون محبرة



وضعيفة في السمع درداء لها

طقم من الأسنان مثل المسطرة



والأنف..قال مقاطعآ ويلي كفى

هذي عروس زوجتي أم مقبرة



فتخاصم الزوجان حتى قبعت

ما بينهم نار الحروب مسعرة



واستيقظ الجيران ليلا هزهم

صوت الصراخ كأنها متفجرة



ورأوا أثاثا قد تطاير في السما

صحنا و مقلاة ، كذلك طنجرة



كأسا و إبريقا و مكنسة .. كذا

سمعوا استغاثة صارخ متجبرة



ذهب الزعيم إلى الدوام صبيحة

و كأنه ... بطل المعارك .. عنترة



ما فيه إلا ... كدمة في .. رأسه

يده إلى الكتف اليمين مجبرة



وبعينه اليسرى ملامح كدمة

كحلية ، وكذا .. الخدود مهبرة