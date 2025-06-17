من نعم الله علينا

من أعظم نِعم الله التي لا تُقاس بثمن ولا تُشترى:

أن يُحيطك بأهل وأصدقاء وجيران،

يكونون لك سندًا حين تضعف،

ودعاءً حين تسكت الكلمات،

وحضنًا دافئًا حين تباغتك وحشة الطريق.



في زمن تُسوّق فيه الفردانية كأنها تحرر،

وتُجمَّل فيه العزلة كأنها إنجاز…

تُدرك أن دفء العلاقات، وبساطة السؤال "واش راك؟"

وصحن طعام يُطرق به بابك دون موعد،

أثمن ألف مرة من كل شعارات "اعتمد على نفسك فقط".



نحن لا نُشفى وحدنا، ولا نقوى وحدنا،

بل ببركة من يُحيطون بنا ويجعلون الحياة أقل قسوة.



اللهم لا تحرمنا دفء الأحبة، ولا طيب الصحبة،

وارزقنا قلوبًا تعرف معنى السند، وتكونه لغيرها.