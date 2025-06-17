من نعم الله علينا

K

karim4algeria

:: مؤسسـ اللمة الشرفيـ ::
أوفياء اللمة
من أعظم نِعم الله التي لا تُقاس بثمن ولا تُشترى:
أن يُحيطك بأهل وأصدقاء وجيران،
يكونون لك سندًا حين تضعف،
ودعاءً حين تسكت الكلمات،
وحضنًا دافئًا حين تباغتك وحشة الطريق.

في زمن تُسوّق فيه الفردانية كأنها تحرر،
وتُجمَّل فيه العزلة كأنها إنجاز…
تُدرك أن دفء العلاقات، وبساطة السؤال "واش راك؟"
وصحن طعام يُطرق به بابك دون موعد،
أثمن ألف مرة من كل شعارات "اعتمد على نفسك فقط".

نحن لا نُشفى وحدنا، ولا نقوى وحدنا،
بل ببركة من يُحيطون بنا ويجعلون الحياة أقل قسوة.

اللهم لا تحرمنا دفء الأحبة، ولا طيب الصحبة،
وارزقنا قلوبًا تعرف معنى السند، وتكونه لغيرها.
 
كاين نعم ما تتشراش بالدراهم
كيفاش ؟؟ كي تفيّق و تلقى ناس يحبوك يسقسيوا فيك غير واش راك ؟
و يجيوك بطبق سخون بلا ما تطلب و يحضنوك بكلمة طيبة وقت ما الدنيا توجع

في وقت ولات فيه العزلة موضة و الفردية سموها قوّة نفهمو بلي الحنان فالعلاقات هو اللي يداوي و لي يوقف معاك فالشدة هو الكنز بصح ما يتشافيش

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
سبحان الله
و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
نعم عينية و اخري روحية و نفسية و دينية
نعم لا نراها و لا نعلمها
نعم متعددة و متنوعة
الحمد لله اللهم ادم نعمتك علينا و احفظها من الزوال
 
توقيع الامين محمد

المواضيع المشابهة

العيون الخضراء
تعالو نتذاكر نعم الله علينا
المشاركات
4
المشاهدات
517
Oussama.GF
Oussama.GF
فتى من الغد
درس التربية الاسلامية من نعم الله على عباده .................. السنة اولى متوسط الجيل الثاني
المشاركات
4
المشاهدات
3K
فتى من الغد
فتى من الغد
*حزن النبلاء*
نعم الله علينا ( بين الماضي و الحاضر )
المشاركات
7
المشاهدات
529
*حزن النبلاء*
*حزن النبلاء*
ا
نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى ..
المشاركات
12
المشاهدات
1K
ابو الاء
ا
الغفران
الغمّ بعد الغمّ قد يكون من نعم الله
المشاركات
0
المشاهدات
445
الغفران
الغفران
العودة
Top Bottom