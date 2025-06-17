تجربتي ماجيك جال

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4.00 نجمات
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليم ورحمة الله وبركاته

كيف حالكم
🤓

جبتلم اليوم منتج سمعت عليه بزاف وقلت نجربو لي هو
ماجيك جال


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هناا تحمست قلت نطلي مليح حتان تقريب تصرعت من الريحة 😷😷😷😷😷😷


قالك مغرف في لتر حط مغرف

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جربت الأزرق هذا غسلت بيه الكويزينيار
على العموم ساعدني
مغرف في لتر ماء وكملت غسلت بيه الفايونص وسيقت بيه

لي معجبنيش فيه ريحتو قاوية بزاف
درت كمامة وهاكاك وصلتني

على العموم عجبني المنتج هذا

السعر تاعو يدير :25ألف



سلامي للجميع



 
توقيع السلطانة
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
هذو المنتجات تاعنا لا محرقولكش يديك يحرقولك الحلقوم 😅😅.
شكرا على مشاركة تجربتك.
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:
هذو المنتجات تاعنا لا محرقولكش يديك يحرقولك الحلقوم 😅😅.
شكرا على مشاركة تجربتك.
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ديجا قبل منستعملو فات عليا منشور تاع مرا ديما تستعمل معطر الجو
واخر مرة استعملتو تخنقت وكي دارت راديو لقاو الرئتين تاعها في حالة
وقالت بلي ديما تستعملو وتغلق الدار
وانا حكمني التوسويس قلت درك تصرالي كيفها ايا كملت على خير
 
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