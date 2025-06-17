السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,281
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم
جبتلم اليوم منتج سمعت عليه بزاف وقلت نجربو لي هو
ماجيك جال
هناا تحمست قلت نطلي مليح حتان تقريب تصرعت من الريحة
قالك مغرف في لتر حط مغرف
جربت الأزرق هذا غسلت بيه الكويزينيار
على العموم ساعدني
مغرف في لتر ماء وكملت غسلت بيه الفايونص وسيقت بيه
لي معجبنيش فيه ريحتو قاوية بزاف
درت كمامة وهاكاك وصلتني
على العموم عجبني المنتج هذا
السعر تاعو يدير :25ألف
سلامي للجميع
كيف حالكم
جبتلم اليوم منتج سمعت عليه بزاف وقلت نجربو لي هو
ماجيك جال
هناا تحمست قلت نطلي مليح حتان تقريب تصرعت من الريحة
قالك مغرف في لتر حط مغرف
جربت الأزرق هذا غسلت بيه الكويزينيار
على العموم ساعدني
مغرف في لتر ماء وكملت غسلت بيه الفايونص وسيقت بيه
لي معجبنيش فيه ريحتو قاوية بزاف
درت كمامة وهاكاك وصلتني
على العموم عجبني المنتج هذا
السعر تاعو يدير :25ألف
سلامي للجميع