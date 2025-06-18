من أقوال الحكماء

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
من أقوال الحكماء:

1 - لا تتعجب من عصفور يهرب وأنت تقترب منه وفي يدك طعام فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز

2 - قال الماء للزيت : كيف تعلو علي وأنا من أنبت شجرتك ؟ أين الأدب ؟ فقال الزيت : أنت نشأت في الأنهار رضاضآ وأنا على العصر والقهر صبرت فبالصبر يعلو القدر.

3 - الدموع ليست قطرات ، بل هي كلمات ، لكن من الصعب جدََا أن تجد شخصََا يقرأ ويفهم هذه الكلمات.

4 -بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جافة مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدََا فلا ترهق نفسك وأتركها للرياح

5 - كن عزيزََا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر فربما لن تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك ثانية

6 - الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في الأرض ، لذا أحترس مما تزرع وراعي ماتقول فقد تضطر يومََا لأكل ما زرعته.

7 - الإحترام عشرة أجزاء ، تسعة منها في الصمت ،والعاشر اعتزالك لصغار العقول.

8 - لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ، ويكشف مواطن القبح ، كن كمرآت🪞 تعكس ما أمامها بحيادية. 💜
 

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