إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,416
- الحلول المقدمة
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- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
من أقوال الحكماء:
1 - لا تتعجب من عصفور يهرب وأنت تقترب منه وفي يدك طعام فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز
2 - قال الماء للزيت : كيف تعلو علي وأنا من أنبت شجرتك ؟ أين الأدب ؟ فقال الزيت : أنت نشأت في الأنهار رضاضآ وأنا على العصر والقهر صبرت فبالصبر يعلو القدر.
3 - الدموع ليست قطرات ، بل هي كلمات ، لكن من الصعب جدََا أن تجد شخصََا يقرأ ويفهم هذه الكلمات.
4 -بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جافة مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدََا فلا ترهق نفسك وأتركها للرياح
5 - كن عزيزََا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر فربما لن تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك ثانية
6 - الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في الأرض ، لذا أحترس مما تزرع وراعي ماتقول فقد تضطر يومََا لأكل ما زرعته.
7 - الإحترام عشرة أجزاء ، تسعة منها في الصمت ،والعاشر اعتزالك لصغار العقول.
8 - لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ، ويكشف مواطن القبح ، كن كمرآت تعكس ما أمامها بحيادية.
1 - لا تتعجب من عصفور يهرب وأنت تقترب منه وفي يدك طعام فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز
2 - قال الماء للزيت : كيف تعلو علي وأنا من أنبت شجرتك ؟ أين الأدب ؟ فقال الزيت : أنت نشأت في الأنهار رضاضآ وأنا على العصر والقهر صبرت فبالصبر يعلو القدر.
3 - الدموع ليست قطرات ، بل هي كلمات ، لكن من الصعب جدََا أن تجد شخصََا يقرأ ويفهم هذه الكلمات.
4 -بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جافة مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدََا فلا ترهق نفسك وأتركها للرياح
5 - كن عزيزََا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر فربما لن تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك ثانية
6 - الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في الأرض ، لذا أحترس مما تزرع وراعي ماتقول فقد تضطر يومََا لأكل ما زرعته.
7 - الإحترام عشرة أجزاء ، تسعة منها في الصمت ،والعاشر اعتزالك لصغار العقول.
8 - لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ، ويكشف مواطن القبح ، كن كمرآت تعكس ما أمامها بحيادية.