من أقوال الحكماء:1 - لا تتعجب من عصفور يهرب وأنت تقترب منه وفي يدك طعام فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز2 - قال الماء للزيت : كيف تعلو علي وأنا من أنبت شجرتك ؟ أين الأدب ؟ فقال الزيت : أنت نشأت في الأنهار رضاضآ وأنا على العصر والقهر صبرت فبالصبر يعلو القدر.3 - الدموع ليست قطرات ، بل هي كلمات ، لكن من الصعب جدََا أن تجد شخصََا يقرأ ويفهم هذه الكلمات.4 -بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جافة مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدََا فلا ترهق نفسك وأتركها للرياح5 - كن عزيزََا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر فربما لن تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك ثانية6 - الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في الأرض ، لذا أحترس مما تزرع وراعي ماتقول فقد تضطر يومََا لأكل ما زرعته.7 - الإحترام عشرة أجزاء ، تسعة منها في الصمت ،والعاشر اعتزالك لصغار العقول.8 - لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ، ويكشف مواطن القبح ، كن كمرآتتعكس ما أمامها بحيادية.