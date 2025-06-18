ما نشرته عني احدى الصفحات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 57K
الجوائز 6.1K
- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 18,033
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
احدى الشهادات التي اعتز بها و افتخر
الحقيقة همي ان اكون مؤثر و صانع للنخبة في منطقتي
مرافق و مشجع و داعم و مؤثر بالايجاب على الاجيال
كله توفيق من الله أسأل الله القبول و التوفيق و السداد
الحقيقة همي ان اكون مؤثر و صانع للنخبة في منطقتي
مرافق و مشجع و داعم و مؤثر بالايجاب على الاجيال
كله توفيق من الله أسأل الله القبول و التوفيق و السداد