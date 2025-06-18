ما نشرته عني احدى الصفحات

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
احدى الشهادات التي اعتز بها و افتخر
الحقيقة همي ان اكون مؤثر و صانع للنخبة في منطقتي
مرافق و مشجع و داعم و مؤثر بالايجاب على الاجيال
كله توفيق من الله أسأل الله القبول و التوفيق و السداد
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توقيع الامين محمد
ما شاء الله و نزيد عليها شيء واحد
ربي يحفظك و يسترك و يحميك و يرزقك من حيث لا تحتسب
هذه صورتك اخي محمد.
 
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الله يبارك ماشاء الله خويا الامين بصح ما حكيتليش على التحفة ياخويا راك تبيش الله يبارك ههههه ،حنا نعرفوك ونعرفوا مشاهماتك و خدمتك واخلاقك ،ناس لخرين لي محرومين من شخصكم ،نورمالمون تترشح لكاش عهدة نتاع والي تيارت محتاجاتك ههه
 
اودي ابعثها للمدير والمقتصد اما احنا في اللمة فانت لدينا من الطيبين الصادقين.
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قال إلياس:
ما شاء الله و نزيد عليها شيء واحد
ربي يحفظك و يسترك و يحميك و يرزقك من حيث لا تحتسب
هذه صورتك اخي محمد.
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شكرا حبيبي إلياس على كرم الرد و المرور
قال Hakan:
الله يبارك ماشاء الله خويا الامين بصح ما حكيتليش على التحفة ياخويا راك تبيش الله يبارك ههههه ،حنا نعرفوك ونعرفوا مشاهماتك و خدمتك واخلاقك ،ناس لخرين لي محرومين من شخصكم ،نورمالمون تترشح لكاش عهدة نتاع والي تيارت محتاجاتك ههه
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شكرا حبيبي حكيم على الاطراء الطيب
هههههه الترشح و الله ما عنديش طموح سياسي تماما عرض علي الترشح
كرئيس بلدية او نائب له او للمجلس الولائي
لكن والله ليس لي ميول الى السياسة تماما
قال أبو عاتكة:
اودي ابعثها للمدير والمقتصد اما احنا في اللمة فانت لدينا من الطيبين الصادقين.
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ههههههه
ياتل انا متطوع ماعندي حتى علاقة لا بالمدير و لا بالمقتصد ههههه
بصح البواب و الله ق صاحبي
شكرا على الاطراء حبيبي
 
توقيع الامين محمد
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