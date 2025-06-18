تضامن

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و انا أتجول في هذه المدة طيلة مدة شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهبة عبر كامل التراب الوطني بدون استثناء الذي قام بها شعبنا من طاكسيات مجانا لفائدة التلاميذ و المساجد للراحة التلاميذ و المطاعم توفر وجبات مجانية التلاميذ و حتى بعض العائلات قامت بدورها بتوفير الطعام و الشراب
ما اروعك يا شعبنا
ما رايكم في ذلك
 
شعبنا شعب لا مثيل له
شعب مفطور على حب الخير و الدعم و التضامن
ليس بغريبة على الجزايريين الذين في كل مرة يبهرون العالم
ربي يحفظ الجزاير شعبا و حكومة و جيشا و ارضا و سماءا
 
توقيع الامين محمد

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