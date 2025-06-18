السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



و انا أتجول في هذه المدة طيلة مدة شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهبة عبر كامل التراب الوطني بدون استثناء الذي قام بها شعبنا من طاكسيات مجانا لفائدة التلاميذ و المساجد للراحة التلاميذ و المطاعم توفر وجبات مجانية التلاميذ و حتى بعض العائلات قامت بدورها بتوفير الطعام و الشراب

ما اروعك يا شعبنا

ما رايكم في ذلك