إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
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- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و انا أتجول في هذه المدة طيلة مدة شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهبة عبر كامل التراب الوطني بدون استثناء الذي قام بها شعبنا من طاكسيات مجانا لفائدة التلاميذ و المساجد للراحة التلاميذ و المطاعم توفر وجبات مجانية التلاميذ و حتى بعض العائلات قامت بدورها بتوفير الطعام و الشراب
ما اروعك يا شعبنا
ما رايكم في ذلك
و انا أتجول في هذه المدة طيلة مدة شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهبة عبر كامل التراب الوطني بدون استثناء الذي قام بها شعبنا من طاكسيات مجانا لفائدة التلاميذ و المساجد للراحة التلاميذ و المطاعم توفر وجبات مجانية التلاميذ و حتى بعض العائلات قامت بدورها بتوفير الطعام و الشراب
ما اروعك يا شعبنا
ما رايكم في ذلك