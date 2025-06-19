التفاهة.. طريقٌ نحو الغباء

إذا أكثر المرءُ من متابعة التفاهة ومجالسة التافهين أصابه شيء من آثار ذلك ولو بعد حين ....

ومما لا شك فيه أن معظم ما يُلقى ويُرمى في المواقع ما هو إلا قماماتٌ من التـفاهة واللوعة والفيهقة ،التي تميل بالعقل إلى الخِفة وبالنفس إلى الصّبابة، فتجد هناك عقولٌ بأفكارٍ سطحية مُملّة لا نفعَ فيها سوى تضييع الوقت والجري وراء وهم الإعجاب والتفاعل