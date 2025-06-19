التفاهة.. طريقٌ نحو الغباء

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
إذا أكثر المرءُ من متابعة التفاهة ومجالسة التافهين أصابه شيء من آثار ذلك ولو بعد حين....
ومما لا شك فيه أن معظم ما يُلقى ويُرمى في المواقع ما هو إلا قماماتٌ من التـفاهة واللوعة والفيهقة ،التي تميل بالعقل إلى الخِفة وبالنفس إلى الصّبابة، فتجد هناك عقولٌ بأفكارٍ سطحية مُملّة لا نفعَ فيها سوى تضييع الوقت والجري وراء وهم الإعجاب والتفاعل
 
توقيع سعد606
في زمن كثُر فيه صدى التفاهة أصبحت بعض العقول تتغذى على الفراغ دون وعي ما نتابعه و نخالطه يترك أثرًا فينا و إن ظننا العكس فالتكرار يطبع و التفاهة تُبلّد الحس
فلنحمِ عقولنا من الإنجراف و نملأها بما يرفعه

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
تتعدد أسباب انتشار التفاهة، لكن يمكن تلخيصها في عدة عوامل رئيسية:
  • وسائل التواصل الاجتماعي:
    تساهم المنصات الرقمية في انتشار التفاهة عبر التركيز على المحتوى السطحي والمثير، وغياب الرقابة على المحتوى، مما يشجع على نشر الأفكار غير الهادفة والتافهة.

  • تراجع القيم المجتمعية:
    قد يكون لغياب القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية دور في انتشار التفاهة، حيث يصبح السعي وراء الشهرة السريعة والمظاهر الخارجية أكثر أهمية من المحتوى الهادف.

    • تأثير الإعلام:
      قد يلعب الإعلام دورًا في الترويج للتفاهة من خلال التركيز على المحتوى الترفيهي والسطحي، وتجاهل القضايا الأكثر أهمية.
    • الجشع والمصالح المادية:
      قد يدفع الجشع بعض الأفراد إلى صناعة محتوى تافه لتحقيق الشهرة والمال، بغض النظر عن قيمته الحقيقية.
    • غياب التفكير النقدي:
      قد يؤدي عدم الاهتمام بالتفكير النقدي والتحليل العميق إلى انتشار الأفكار السطحية، حيث يفتقر الكثيرون إلى القدرة على تمييز المحتوى الجيد من الرديء.
    • التفاعل مع المحتوى التافه:
      كلما زاد التفاعل مع المحتوى التافه، سواء بالإعجاب أو الانتقاد، زاد انتشاره، مما يخلق حلقة مفرغة.
    • استبعاد النابهين:
      قد يؤدي تهميش أصحاب الفكر والعقول المستنيرة إلى ترك الساحة لمن لا يملكون القدرة على تقديم محتوى هادف ومفيد.

    • سلمت يمناك على طرحك القيم
 
التفاهة موهبة من لا موهبة له ولا إرث.
 
قال ام أمينة:
في زمن كثُر فيه صدى التفاهة أصبحت بعض العقول تتغذى على الفراغ دون وعي ما نتابعه و نخالطه يترك أثرًا فينا و إن ظننا العكس فالتكرار يطبع و التفاهة تُبلّد الحس
فلنحمِ عقولنا من الإنجراف و نملأها بما يرفعه

مشكور على الموضوع
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السيل جارف واجده يجرف معه الكثيرين دون وعي.
بعض النقاشات في المحيط القريب جعلتني استغرب مدى التأثير الذي قد يجعل المتكلم يدافع عن تفاهات وحماقات وكأنها مسلمات او قواعد ثابتة.

يجب الانتباه والعمل في نقطة مهمة وهي الحرص على بناء شخصية انتقادية مفكرة ومحللة تستقبل دوت تأثر او تقمص او تبني لفكرة ما شخصية لا تقوم مقام الموزع الكهربائي بل تكون هي المولد الكهربائي.
 
قال أبو عاتكة:
السيل جارف واجده يجرف معه الكثيرين دون وعي.
بعض النقاشات في المحيط القريب جعلتني استغرب مدى التأثير الذي قد يجعل المتكلم يدافع عن تفاهات وحماقات وكأنها مسلمات او قواعد ثابتة.

يجب الانتباه والعمل في نقطة مهمة وهي الحرص على بناء شخصية انتقادية مفكرة ومحللة تستقبل دوت تأثر او تقمص او تبني لفكرة ما شخصية لا تقوم مقام الموزع الكهربائي بل تكون هي المولد الكهربائي.
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الفكرة في عمقها أن لا تكون تابعًا بل صانعًا للفكرة
لأن المفكر الحقيقي لا يعيد التوزيع بل يخلق النور من ذاته
 
توقيع ام أمينة
موضوعك عجبني بزاف
 
توقيع habib2

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