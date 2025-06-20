إن اوهن البيوت لبيت العنكبوت 🕷️

خليني نصلي الجمعة و نرجع

اعتقد حساب خطبة الامام راح يكون ردي

اذا الامام تكلم عن الرحمة و المودة و الصدقة و صلة الرحم

لان العنكبوت لافامي تاعنا كلنا لأنه موجود في كل بيت

اذا كانت خطبة الامام هكذا فراح احكم عليك بالقصاص او الكفارة

و نظن الكفارة احسن و هي اطعام عشر مساكيل من اللمة لمدة شهر في كاش بلاصة فيها البحر



و ان تكلم الامام عن الورث هنا راح تسلك و تدخل العملية ضمن

العنكبوت لا ترث لكنها ارادت اخذ مال غيرها

و التخلص منها واجب شرعي ههههههه