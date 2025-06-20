إن اوهن البيوت لبيت العنكبوت 🕷️

space-cowboy

space-cowboy

:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




موضوع خفيف ظريف… فالصيف لا يتحمّل العصف الذهني 🍹☀️


☣️☣️ Disclaimer : لا يُنصح بقراءة هذا الموضوع للمرأة الحامل، ولا قبل الأكل، ولا لأصحاب القلوب الرهيفة تجاه العناكب. أمّا إن كان قلبك قاسي صلبا كصخر الجرانيت، فأنت في المكان المُناسب.



منذ أسبوعين، نزلت إلى المرأب تحت الأرض،
فإذا بي أكتشف أن عنكبوتًا قد قرّرت نسج شبكتها أمام سيارتي بكل ثقة.

لكنها لم تكتفِ بشبكة عادية…
بل شبكة محترمة، تُذكّر بما نراه في وثائقيات ناشيونال جيوغرافيك،
وزادت عليها بخيط قطري كأنه حاجز جمركي يمنع المرور.



دخلت حينها في صراع داخلي (مزيج من الإنسانية والكسل):

1) أن أزيل الشبكة وأطلب من العنكبوت تغيير العنوان بأدب، متمنيًا لها حظا طيّباً
2) أو أشغّل السيارة وأدع "القدر" يتكفّل بالأمر... مع بصيص أمل أن تظل الشبكة قائمة إلى حين عودتي.


طبعًا، الكسل انتصر.

شغّلت السيارة. خرجْتُ. رجعْت.
الشبكة اختفت… والعنكبوت معها.
خرجت من فمي "OOPS" بشكل تلقائي وابتسمت ابتسامة جانبية.
"جريمة نظيفة"، لا شُبهة، لا دماء، لا تأنيب ضمير.
مع ذلك… جزء صغير منّي تمنّى لو رآها مجددً.
لكن القدر قال كلمته...
والقدر لا يُناقش.



إليكم الصورة لحظات قبل الفاجعة:

toile d'araignée.webp





سؤالي لكم أيها السادة والسيدات:
ماذا كنتم لتفعلوا لو كنتم مكاني؟
هل كُنتم ستختارون الرحمة؟
أم تتركوا السيارة تحسم القضية؟ ثم تتوجّهون لأقرب محطة غسيل السيّارات للتخلص من آثار الجريمة؟


أجيبوني... فإن قلبي يتألّم! 💔🕷️
 
خليني نصلي الجمعة و نرجع
اعتقد حساب خطبة الامام راح يكون ردي
اذا الامام تكلم عن الرحمة و المودة و الصدقة و صلة الرحم
لان العنكبوت لافامي تاعنا كلنا لأنه موجود في كل بيت
اذا كانت خطبة الامام هكذا فراح احكم عليك بالقصاص او الكفارة
و نظن الكفارة احسن و هي اطعام عشر مساكيل من اللمة لمدة شهر في كاش بلاصة فيها البحر

و ان تكلم الامام عن الورث هنا راح تسلك و تدخل العملية ضمن
العنكبوت لا ترث لكنها ارادت اخذ مال غيرها
و التخلص منها واجب شرعي ههههههه
 
توقيع الامين محمد
المرأب شهد مجزرة هادئة
عنكبوت كانت تحلم بمستقبل شبكي واعد فدهستها عجلة الحياة دون سابق إنذار الكسل وقّع الحكم و الضمير حضر فقط للتصفيق عند النهاية
شكرا لمشاركتنا قصتك
 
توقيع ام أمينة
لا جثة لا جريمة👮‍♂️
 
أنا نقطة ضعفي بل نقول عندي فوبيا من العناكب مهما صغر حجمها نحسها وحش (بعكس الحيوانات و الحشرات الاخرى)..
يعني راني نساندك في قرارك لي درتو
 
توقيع سحائب الشوق
وعليكم السلام و رحمة الله


😂🤣🤣🤣🤣🤣 دعني أضحك حقا موضوع راااائع و الصورة أروع .. كان ليدك فن حيث صورت الشبكة والعنكوب بجودة عالية .. أحسنت ..

في الحقيقة أنا لست ممن يخاف الحشرات إطلاقا ، و كذلك العنكبوت لا أخافها لكن أشعر بالحساسية إذا لامستني سبحان الله ما نحملهاش 😂🤣🤣 .. لكن وقع لي نفس الحادث تقريبا يعني الحادثة تتعلق بالعنكبوت 😂🤣 .. كنت في الحمام أقوم بغسل وجهي ثم بعدما انتهيت مسحت وجهي و نظرت للمرآة ( لأرى شكلي 😂 عندي مدة ما شفتش في روحي ههههه ) ايا وانا في لحظة تأمل في المرآة لتفاصيل وجهي و شعري إذا العنكبوت كبيرة نوعا ما تنزل عليا ( ازوييييط) ههههه كذلك الذي يركب مظلة وينزل بأقصى سرعة هههههه ايا وتنزل عليا سبحان الله حسيت بالصوت و الحركة فعلا حركتها متطورة جدا ههههه ايا نجاوبك على سؤالك أنا من خلال هذه الحادثة 😁:" أنني بكل بساطة و تطبيقا لقوانين البيت رفدت أكرمك الله بشماق ونضربها بقوة 😁😂😂🤣 طحت فيها "دقدق دقدق ههههه " كسرتلها رجليها هذوك الطوال جاية تتعلق فيا حسبتني دفا ليهم حبت تبني دارها في شعري الشريرة .. " 😂🤣🤣 صدقني لا ضمير يأنبني لا والو انا نقتل ديراكت هههههه ونخلي الآثار بلعاني باش يشوفوها صحابها لخرين و يخافوا و يبدلو ديارهم .. خاطرش كرهت هذا العنكبوت فالدار يعيي ديما يجي يبني فوق رواسينا 😂🤣🤣 اقتل بلا رحمة .. من هذا المنبر نقولك ماتخليش ضمير تاعك يأنبك لأنها ديجا نحسها جاسوسة تدي لخبار ههههههه وزيد عندها هي قصة نظن .. إذا تكمل خيرك و تحكيها 😁 ..

ايا يعطيك الربح درتلنا موضوع يستاهل .. صحيت
 
توقيع Tama Aliche
قال الامين محمد:
خليني نصلي الجمعة و نرجع
اعتقد حساب خطبة الامام راح يكون ردي
اذا الامام تكلم عن الرحمة و المودة و الصدقة و صلة الرحم
لان العنكبوت لافامي تاعنا كلنا لأنه موجود في كل بيت
اذا كانت خطبة الامام هكذا فراح احكم عليك بالقصاص او الكفارة
و نظن الكفارة احسن و هي اطعام عشر مساكيل من اللمة لمدة شهر في كاش بلاصة فيها البحر

و ان تكلم الامام عن الورث هنا راح تسلك و تدخل العملية ضمن
العنكبوت لا ترث لكنها ارادت اخذ مال غيرها
و التخلص منها واجب شرعي ههههههه
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ربي يقبل يااارب
😂😂🤣🤣🤣🤣 انا والله عجبتني هذي تاع الخطبة و الرحمة و الورث كيفاش خلطتهم مع العنكبوت .. أنت مجنون صح هههههه كوااارث انت هههههه .. الموضوع هذا قتلني زدت شفت الرد تاعك زدت ضحكت هههههههههه يااااه مي أنا لا خطبة لا والو نسناها ديراكت نقتل ما نرحمهاش هههههه اي جاسوسة ههههههه
 
توقيع Tama Aliche
قال سحائب الشوق:
أنا نقطة ضعفي بل نقول عندي فوبيا من العناكب مهما صغر حجمها نحسها وحش (بعكس الحيوانات و الحشرات الاخرى)..
يعني راني نساندك في قرارك لي درتو
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نظن ما جربتيش البوزلوف تاع الرتيلة و شحاااال بنين هههههههه
واحد لاصوص تجي معاه تاكلي صباعك
ثقي فيا و جربي و خبريني هههههه
 
توقيع الامين محمد
موقف صعب جدا
راني حاسة ندخل يوتوب نلقى قصتك عند ابو طلال الحمراني هههه
والله موقف صعب ونساند الأخ محمد الأمين ونكون ضمن الناس الي يجوز فيهم الاطعام هههههه
 
توقيع Oktavio_hinda
قال Tama Aliche:
ربي يقبل يااارب
😂😂🤣🤣🤣🤣 انا والله عجبتني هذي تاع الخطبة و الرحمة و الورث كيفاش خلطتهم مع العنكبوت .. أنت مجنون صح هههههه كوااارث انت هههههه .. الموضوع هذا قتلني زدت شفت الرد تاعك زدت ضحكت هههههههههه يااااه مي أنا لا خطبة لا والو نسناها ديراكت نقتل ما نرحمهاش هههههه اي جاسوسة ههههههه
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المشكلة الامام تاعنا حكى على الجنازات
نظن راه يفكر في طريقة دفن العنكبوت و بعدها كيف نقسمو الورث لي تركاته
هههههههه
 
توقيع الامين محمد
قال Oktavio_hinda:
موقف صعب جدا
راني حاسة ندخل يوتوب نلقى قصتك عند ابو طلال الحمراني هههه
والله موقف صعب ونساند الأخ محمد الأمين ونكون ضمن الناس الي يجوز فيهم الاطعام هههههه
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راني نسجلتك معانا هندو الغالية هههههه
 
توقيع الامين محمد
قال الامين محمد:
المشكلة الامام تاعنا حكى على الجنازات
نظن راه يفكر في طريقة دفن العنكبوت و بعدها كيف نقسمو الورث لي تركاته
هههههههه
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😂🤣🤣🤣🤣🤣 يااااه جبتها قد قد و الله يا انت هههههههههه مالا لازمنا نسثناو يرجع مول الموضوع و نشوفو واش خلاتلنا الست عنكبوت وراها نورثو 😂🤣😋
 
توقيع Tama Aliche
بعض المواقف يكون فيها الانسان مجبر
و شخصيا فحالات الضرورة لا اهتم
ومتعود على المواقف هذي مع لحشرات
 
توقيع dahman kz
قال dahman kz:
بعض المواقف يكون فيها الانسان مجبر
و شخصيا فحالات الضرورة لا اهتم
ومتعود على المواقف هذي مع لحشرات
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😂😂😂 أخي دحمان أنت كيفي متعود على القتل 😂😂🤣🤣🤣🤣
 
توقيع Tama Aliche
توقيع dahman kz
قال Tama Aliche:
😂🤣🤣🤣🤣🤣 يااااه جبتها قد قد و الله يا انت هههههههههه مالا لازمنا نسثناو يرجع مول الموضوع و نشوفو واش خلاتلنا الست عنكبوت وراها نورثو 😂🤣😋
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سمعت بلي عندها بارور تاع ذهب خالص و صمي و ربع خواتم و كرافاش و كيو كيو باسم بنتها
و قطعة ارض فلاحية ورثتها من عند المرحوم زوجها الاول
و قالوا دراهم في الكونت كانت مشحاحة غي تخبي في الدراهم حتى ماتت
و خلاتهم عمرها ما راحت للحمام و غسلت قويمها كان راكبها ق البرد في القوايم
و السكنة لي ماتت فيها بصح space-cowboy راح ما خلا خيط حاكم خيط في السكنة ق نحيها من الحساب
ركزي على الدراهم و الارض تاع الفلاحة بلاكش كاشما ندي انا و اختي ههههههه
 
توقيع الامين محمد
قال الامين محمد:
خليني نصلي الجمعة و نرجع
اعتقد حساب خطبة الامام راح يكون ردي
اذا الامام تكلم عن الرحمة و المودة و الصدقة و صلة الرحم
لان العنكبوت لافامي تاعنا كلنا لأنه موجود في كل بيت
اذا كانت خطبة الامام هكذا فراح احكم عليك بالقصاص او الكفارة
و نظن الكفارة احسن و هي اطعام عشر مساكيل من اللمة لمدة شهر في كاش بلاصة فيها البحر

و ان تكلم الامام عن الورث هنا راح تسلك و تدخل العملية ضمن
العنكبوت لا ترث لكنها ارادت اخذ مال غيرها
و التخلص منها واجب شرعي ههههههه
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قال الامين محمد:
المشكلة الامام تاعنا حكى على الجنازات
نظن راه يفكر في طريقة دفن العنكبوت و بعدها كيف نقسمو الورث لي تركاته
هههههههه
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تقبّل الله صلاتكم،

كُنت مرعوب أنك تطلع من الجامع وتقولنا:

كانت الخطبة عن الرفق بالحيوان...
وبدأ الإمام يشرح حديث المرأة التي دخلت النار في هِرّة، لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض...
ثم أردف - وكأنه قرأ موضوعي عن العنكبوت -
"العنكبوت من دوابّ الله، ولها حرمة، ومن قتلها ظلمًا وعُدواناً فعليه القصاص"

بل أضافها الإمام مدويّة :
"ومن هان عليه بيت العنكبوت… هان حظّه في الدنيا والآخرة!"

لكن الحمد لله! الخطبة كانت عن الجنازات.
يعني نعتبرها تُوفيّت وفاة "طبيعية" حسب قانون الطبيعة.
الله يخرّجنا من دار العيب بلا عيب
 
قال ام أمينة:
المرأب شهد مجزرة هادئة
عنكبوت كانت تحلم بمستقبل شبكي واعد فدهستها عجلة الحياة دون سابق إنذار الكسل وقّع الحكم و الضمير حضر فقط للتصفيق عند النهاية
شكرا لمشاركتنا قصتك
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قراءة أدبية راقية جداً.

مجزرة هادئة في مرأبٍ بعيدا عن الأنظار. عنكبوت كانت تحيك بيتها بخيطٍ من الأمل، ثم جاءت عجلة الحياة لتدوس عليه بلا إنذار.

وهنا المفارقة : أحيانًا، كي نُواصل السير قُدُماً في الحياة، لا بدّ من تمزيق خيوط من الأمل ما زالت معلّقة في القلب. ليست قسوة… بل ضرورة. أما الضمير، فلا يملك سوى أن يلتمس عزاءه عند بوّابة القدر.
 
قال أبو عاتكة:
لا جثة لا جريمة👮‍♂️
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إن شاء الله ما تكونش شدتني كاميرا المُراقبة... لا شيء مستحيل مع هاد القوم اللي راني عايش معاهم.

إذا غبت عن المُنتدى, فادعولي بالفرج.
 

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