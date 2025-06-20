اللعب على حافة الهاوية

من سيدفع الثمن !! كلا الطرفين سيدفعان ثمنا باهظا لو استمرت هته الحرب.. و اللذي سيفع الثمن اكثر من الاخر من كلا الطرفين هو اسرائيل لان حرب الصواريخ هته ستستنزف اسرائيل اكثر اقتصاديا فالصاروخ الايراني الواحد يحتاج لعشرات الصواريخ الاسرائيلية الباهظة الثمن لاسقاطه و بهته الطريقة تستنزف اسرائيل اكثر من ايران اسرائيل سيتظرر اقتصادها بشكل كبير جدا لان الكثير من القطاعات فيها ستتأثر اما ايران فاقتصادها متظرر اساسا و لو تظررت ايران سيكون الظرر اقل مقارنة بالكيان الحرب ستكون مفيدة جدا لو استمرت

نعم صدقت و يبدو أن الكلفة الاقتصادية والعسكرية والمعنوية قد تكون أكثر فداحة على إسرائيل إذا طال أمد الحرب في حين تملك إيران بنية مرنة في التعايش مع الحصار والضغوط

إما ذكرك ان الحرب مفيدة طبعا كيما نقولو بالعامية ستشفينا في اسرائيل وعجبني الحال اكيد لكن كما قلت انها مفيدة في التاريخ لم يحدث ابدا حرب مفيدة لان الحرب تخلف الدمار والذي يدفع الثمن اكثر هي الشعوب الابرياء وتعيد مناطقهم سنوات إلى الوراء لكن الي عجبني هو اسرائيل الي رايحا تتضرر اكثر من ايران لانها تملك بنية مرنة في التعايش مع الحصار والضغوط