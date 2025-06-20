اللعب على حافة الهاوية

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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في قلب الشرق الأوسط، تقف إيران وإسرائيل كقوتين متنافرتين تتبادلان الاتهامات وتخوضان حربًا غير معلنة تمتد من طهران إلى غزة ومن بيروت إلى أعماق الإنترنت وبين التصريحات النارية وعمليات الاغتيال والتحريض الإعلامي تلوح في الأفق نذر مواجهة قد تكون الأشد فتكًا في تاريخ المنطقة

لكن السؤال الجوهري هنا ليس: "من سينتصر؟" بل: "من سيدفع الثمن؟"
 
توقيع Oktavio_hinda
شيء مضحك و مؤسف في نفس الوقت في هذا العالم كلهم هدفهم هو القضاء علينا نحن المسلمين خاصة نحن السنة و نهب ثرواتنا حبونا من أجل مصالحهم لا غير قتلوا اهلنا في سوريا من أجل سلطة لا تسمن و لا تغني من جوع و اخذوا أموالنا ليس للاستثمار و بل حبا في مصلحتهم و غيرها ، اقول شيء هذا العالم لعبة سينتهي يوما ، ربي يحسن خاتمتنا
مازلت لي رجعة لي للموضوع
 
فعلا مضحك يا أخي إلياس صارت الحروب لعبة وأرواح الشعوب الإسلامية ليش لها معنى
إيران واسرائيل تخوضان حرب حرب طويلة ومنظمة
والشرق الأوسط على برميل بارود والانفجار يعتمد على حسابات الردع والرسائل المتبادلة
ربي يجيب الخير وربي يحمي اخواننا
 
توقيع Oktavio_hinda
قال Oktavio_hinda:
فعلا مضحك يا أخي إلياس صارت الحروب لعبة وأرواح الشعوب الإسلامية ليش لها معنى
إيران واسرائيل تخوضان حرب حرب طويلة ومنظمة
والشرق الأوسط على برميل بارود والانفجار يعتمد على حسابات الردع والرسائل المتبادلة
ربي يجيب الخير وربي يحمي اخواننا
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اوافقك الراي اختي هند
 
قال Oktavio_hinda:
مشاهدة المرفق 173294

في قلب الشرق الأوسط، تقف إيران وإسرائيل كقوتين متنافرتين تتبادلان الاتهامات وتخوضان حربًا غير معلنة تمتد من طهران إلى غزة ومن بيروت إلى أعماق الإنترنت وبين التصريحات النارية وعمليات الاغتيال والتحريض الإعلامي تلوح في الأفق نذر مواجهة قد تكون الأشد فتكًا في تاريخ المنطقة

لكن السؤال الجوهري هنا ليس: "من سينتصر؟" بل: "من سيدفع الثمن؟"
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من سيدفع الثمن !!
كلا الطرفين سيدفعان ثمنا باهظا لو استمرت هته الحرب..
و اللذي سيفع الثمن اكثر من الاخر من كلا الطرفين هو اسرائيل
لان حرب الصواريخ هته ستستنزف اسرائيل اكثر اقتصاديا
فالصاروخ الايراني الواحد يحتاج لعشرات الصواريخ الاسرائيلية الباهظة الثمن لاسقاطه و بهته الطريقة تستنزف اسرائيل اكثر من ايران
اسرائيل سيتظرر اقتصادها بشكل كبير جدا لان الكثير من القطاعات فيها ستتأثر اما ايران فاقتصادها متظرر اساسا و لو تظررت ايران سيكون الظرر اقل مقارنة بالكيان

الحرب ستكون مفيدة جدا لو استمرت
 
توقيع dahman kz
قال إلياس:
كلهم هدفهم هو القضاء علينا نحن المسلمين خاصة نحن السنة
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نعم كلاهما اعداء للسنة
و لهذا استمرار الحرب بينهم سيكون مفيد جدا لنا كمسلمين سنة
فلو استمرت الحرب لامد طويل قد تنهار او تضعف احد الدولتين
ولو انهار نظام الكيان او ضعف سيكون سيكون هذا لصالح اشقائنا ف فلسطين وما جاورها
ولو انهار نظام الملالي في ايران سيكون هذا لصالح جميع دول السنة في في المنطقة
 
توقيع dahman kz
قال dahman kz:
من سيدفع الثمن !!
كلا الطرفين سيدفعان ثمنا باهظا لو استمرت هته الحرب..
و اللذي سيفع الثمن اكثر من الاخر من كلا الطرفين هو اسرائيل
لان حرب الصواريخ هته ستستنزف اسرائيل اكثر اقتصاديا
فالصاروخ الايراني الواحد يحتاج لعشرات الصواريخ الاسرائيلية الباهظة الثمن لاسقاطه و بهته الطريقة تستنزف اسرائيل اكثر من ايران
اسرائيل سيتظرر اقتصادها بشكل كبير جدا لان الكثير من القطاعات فيها ستتأثر اما ايران فاقتصادها متظرر اساسا و لو تظررت ايران سيكون الظرر اقل مقارنة بالكيان

الحرب ستكون مفيدة جدا لو استمرت
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نعم صدقت و يبدو أن الكلفة الاقتصادية والعسكرية والمعنوية قد تكون أكثر فداحة على إسرائيل إذا طال أمد الحرب في حين تملك إيران بنية مرنة في التعايش مع الحصار والضغوط
إما ذكرك ان الحرب مفيدة طبعا كيما نقولو بالعامية ستشفينا في اسرائيل وعجبني الحال اكيد لكن كما قلت انها مفيدة في التاريخ لم يحدث ابدا حرب مفيدة لان الحرب تخلف الدمار والذي يدفع الثمن اكثر هي الشعوب الابرياء وتعيد مناطقهم سنوات إلى الوراء لكن الي عجبني هو اسرائيل الي رايحا تتضرر اكثر من ايران لانها تملك بنية مرنة في التعايش مع الحصار والضغوط
 
توقيع Oktavio_hinda
الكل لهم وجه واحد وهذف واحد الفرق بينهم انه الاول صهيوني والاخر دجالي يهودي.
 
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