اللعب على حافة الهاوية

Oktavio_hinda
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في قلب الشرق الأوسط، تقف إيران وإسرائيل كقوتين متنافرتين تتبادلان الاتهامات وتخوضان حربًا غير معلنة تمتد من طهران إلى غزة ومن بيروت إلى أعماق الإنترنت وبين التصريحات النارية وعمليات الاغتيال والتحريض الإعلامي تلوح في الأفق نذر مواجهة قد تكون الأشد فتكًا في تاريخ المنطقة
لكن السؤال الجوهري هنا ليس: "من سينتصر؟" بل: "من سيدفع الثمن؟"
لكن السؤال الجوهري هنا ليس: "من سينتصر؟" بل: "من سيدفع الثمن؟"