البصيرة ترى ما لاتراه العيون

جمال الروح لا يُرى لكنه يُحس.

هو ذاك الدفء الذي تشعر به من نظرة صادقة أو كلمة طيّبة أو صمت مليء بالحنان.





الروح الجميلة لا تُنافس بل تُرافق.

لا تبحث عن الضوء لتتألق بل تُضيء لمن حولها ببساطتها وعطائها.

جمال الروح لا يذبل

فمهما تغيرت ملامح الوجه تبقى الروح النقية تُزهر في كل زمان.





من يملك روحًا جميلة يترك أثرًا لا يُمحى.

في القلب، في الذاكرة، وحتى في الدعاء الصادق من غريبٍ لَمَسه خيره.





جمال الروح في التواضع في العفو، في الصبر، في أن تزرع الفرح حيثما حللت.

في أن تكون إنسانًا حين يصعب على البعض أن يكونوا كذلك.





كلما تجملت روحك، صغُر عندك شكل الجمال الظاهري.