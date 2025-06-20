البصيرة ترى ما لاتراه العيون

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى


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جمال الروح لا يُرى لكنه يُحس.
هو ذاك الدفء الذي تشعر به من نظرة صادقة أو كلمة طيّبة أو صمت مليء بالحنان.


الروح الجميلة لا تُنافس بل تُرافق.
لا تبحث عن الضوء لتتألق بل تُضيء لمن حولها ببساطتها وعطائها.


جمال الروح لا يذبل
فمهما تغيرت ملامح الوجه تبقى الروح النقية تُزهر في كل زمان.


من يملك روحًا جميلة يترك أثرًا لا يُمحى.
في القلب، في الذاكرة، وحتى في الدعاء الصادق من غريبٍ لَمَسه خيره.


جمال الروح في التواضع في العفو، في الصبر، في أن تزرع الفرح حيثما حللت.
في أن تكون إنسانًا حين يصعب على البعض أن يكونوا كذلك.


كلما تجملت روحك، صغُر عندك شكل الجمال الظاهري.
لأن البصيرة ترى ما لا تراه العيون.

 
توقيع Oktavio_hinda
جمال الروح" يعني الجمال الداخلي للإنسان، وهو الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة التي تجعل الشخص محبوبًا ومحترمًا. يشمل ذلك الطيبة، والتواضع، والصدق، والإحسان، والتعاطف، والقدرة على ترك أثر إيجابي في نفوس الآخرين.
 
الجميلون لا يدهشهم رونق الأشياء من الخارج فقط، بل قلوبهم شغوفة بإدراك ذلك الجمال الكامن في كُنه الأشياء ومعانيها الجوهرية
 
جمال الروح لا يلفت النظر بل يلفت القلوب
و جمال الروح هو اللطف في القول و الصدق في الفعل و السكينة التي ترافق وجود الإنسان أينما حل و لا تُقاس بالملامح بل تُقاس بأثرها الذي لا يُنسى

مشكورة على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
اصبحوا عملة نادرة و اصبحت الارواح الطيبة تنعت بالنقصان
ما اجمل تلك الارواح و ما اجمل أنسها و مودتها و صحبتها
راحة و سكينة و أنس و فرحة و رقصة
معهم لا تخاف من سوء الفهم او سوء المنقلب
يحبون بإخلاص و يعطون بسخاء يفرجون الكرب يزيلون الحزن
يعطون للقب رقصة و الشفاه بسمة و للجسد رجفة

لكم اخلاصي و حبي و صداقتي ايتها الارواح التي تشبهني
 
توقيع الامين محمد
قال إلياس:
جمال الروح" يعني الجمال الداخلي للإنسان، وهو الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة التي تجعل الشخص محبوبًا ومحترمًا. يشمل ذلك الطيبة، والتواضع، والصدق، والإحسان، والتعاطف، والقدرة على ترك أثر إيجابي في نفوس الآخرين.
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جميلة جدا إضافتك ربي يسعدك
ودام حضورك الجميل
تحيتي
 
توقيع Oktavio_hinda
قال إلياس:
الجميلون لا يدهشهم رونق الأشياء من الخارج فقط، بل قلوبهم شغوفة بإدراك ذلك الجمال الكامن في كُنه الأشياء ومعانيها الجوهرية
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توقيع Oktavio_hinda
قال ام أمينة:
جمال الروح لا يلفت النظر بل يلفت القلوب
و جمال الروح هو اللطف في القول و الصدق في الفعل و السكينة التي ترافق وجود الإنسان أينما حل و لا تُقاس بالملامح بل تُقاس بأثرها الذي لا يُنسى

مشكورة على الموضوع
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صدقتِ عزيزتي جمال الروح يلفت القلوب
اسعدني مرورك وجمال ردك
دام حضورك عزيزتي
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توقيع Oktavio_hinda
قال الامين محمد:
اصبحوا عملة نادرة و اصبحت الارواح الطيبة تنعت بالنقصان
ما اجمل تلك الارواح و ما اجمل أنسها و مودتها و صحبتها
راحة و سكينة و أنس و فرحة و رقصة
معهم لا تخاف من سوء الفهم او سوء المنقلب
يحبون بإخلاص و يعطون بسخاء يفرجون الكرب يزيلون الحزن
يعطون للقب رقصة و الشفاه بسمة و للجسد رجفة

لكم اخلاصي و حبي و صداقتي ايتها الارواح التي تشبهني
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جميل جدا كلامك عزيزي محمد الأمين
فقد سارو عملة نادرة والقليل من يحمل جمال الروح والنية الصافية
ولكن الحمد لله هناك من هم بعيدين وبيننا مسافات لكن القلوب متقاربة وطوت تلك المسافات وصارت أقرب بجمال أرواحهم
دام حضورك وجمال قلمك
تحيتي
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