افكار لحفلات النجاح

Oktavio_hinda
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الجوائز 630
- تاريخ التسجيل
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 2,320
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم احبتي
مع نهاية الموسم الدراسي ونهاية امتحانات البكالوريا وامتحان المتوسط جبتلكم بعض الأفكار المنزلية للاحتفال بهذه المناسبات السعيدة مع الاهل والاقارب
لكم بعض الأفكار الجميلة اتمنى ان تنال اعجابكم
إطار لاخذ الصور
مع نهاية الموسم الدراسي ونهاية امتحانات البكالوريا وامتحان المتوسط جبتلكم بعض الأفكار المنزلية للاحتفال بهذه المناسبات السعيدة مع الاهل والاقارب
لكم بعض الأفكار الجميلة اتمنى ان تنال اعجابكم
إطار لاخذ الصور