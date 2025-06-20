افكار لحفلات النجاح

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم احبتي

مع نهاية الموسم الدراسي ونهاية امتحانات البكالوريا وامتحان المتوسط جبتلكم بعض الأفكار المنزلية للاحتفال بهذه المناسبات السعيدة مع الاهل والاقارب
لكم بعض الأفكار الجميلة اتمنى ان تنال اعجابكم

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إطار لاخذ الصور

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توقيع Oktavio_hinda
حقا انت مبدعة اختي هند دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
افكار جميلة جدا و مميزة
شكرا لك
 
توقيع ام أمينة
أفكار جميلة 😍😍 يعطيك الصحة
 
توقيع سحائب الشوق
قال إلياس:
حقا انت مبدعة اختي هند دمت مبدعة في سماء المنتدى
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شكرا لمرورك الجميل والرد المميز المشجع
الحمد لله انهم عجبوكم
تحيتي لك
 
توقيع Oktavio_hinda
توقيع Oktavio_hinda
توقيع Oktavio_hinda

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