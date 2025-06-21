نبتة الزريقة

الزريقة هي نبتة جبلية توجد في شمال أفريقيا وأمريكا اسمها العلمي globularia alypium تحتوي على مادة مضادة للاكسدة نبات عشبي او شحيري اوراقه بسيطة عليها نتوءات ازهارها لو نها بنفسجي يميل الى الازرق الجزء المستعمل طبيا كل الاجزاء الاوراق والساق والزهرة تقضي على المواد السامة في الجسم التي تسبب مرض السرطان وتقوي الجهاز المناعي