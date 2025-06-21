نبتة الزريقة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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نبتة الزريقة

الزريقة هي نبتة جبلية توجد في شمال أفريقيا وأمريكا اسمها العلمي globularia alypium تحتوي على مادة مضادة للاكسدة نبات عشبي او شحيري اوراقه بسيطة عليها نتوءات ازهارها لو نها بنفسجي يميل الى الازرق الجزء المستعمل طبيا كل الاجزاء الاوراق والساق والزهرة تقضي على المواد السامة في الجسم التي تسبب مرض السرطان وتقوي الجهاز المناعي
وعلاج لمشكلة الربو خاصة
استعمال عشبة الزريقة يساعد على التخلص من عدة أمراض منها فقر الدم و المعدة والامعاء تصلب الشرايين ضغط الدم والبواسير ونزيف الرحم

يتم جلب العشبة وتجفيفها في الظل ومن ثم فرمها يتم وضع ملعقتين صغيرتين من العشبة في كأس ماء ساخن ويتم شرب الكوب خلال اليوم

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اسم النبتة في الجزائر تاسلغا
 
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توقيع Oktavio_hinda
معلومات قيمة و ممتازة سلمت يمناك
 
مشكورة على الموضوع و على المعلومات القيمة
 
توقيع ام أمينة
مشكورة على هذه المعلومات المفيدة حول هذه النبتة الجميلة
 
توقيع السلطانة

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