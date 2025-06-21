رسميا انطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة تحت شعار "صيفنا لمّة وأمان"

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم وبتاريخ 21 جوان 2025 ومن ولاية عنابة انطلاق موسم الاصطياف ولكامل ربوع الوطن تحت شعار "صيفنا لمّة و أمان".
اليوم وبتاريخ 21 جوان 2025 ومن ولاية عنابة انطلاق موسم الاصطياف ولكامل ربوع الوطن تحت شعار "صيفنا لمّة و أمان".
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت على مراسم الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2025 من شاطئ ريزي عمر، بعنابة وذلك رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي و وزير الري، طه دربال وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وبحضور كل من والي عنابة، عبد القادر جلاوي و والي الطارف، محمد مزيان.
كما كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، من عنابة، أنه تم فتح 461 شاطئا أمام المصطافين، وهي موزعة على 119 بلدية شاطئية عبر 14 ولاية ساحلية من بينها 13 شاطئا جديدا.