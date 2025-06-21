رسميا انطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة تحت شعار "صيفنا لمّة وأمان"

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت على مراسم الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2025 من شاطئ ريزي عمر، بعنابة وذلك رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي و وزير الري، طه دربال وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وبحضور كل من والي عنابة، عبد القادر جلاوي و والي الطارف، محمد مزيان.