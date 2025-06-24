منطقة الحرب

كل من يعيش حياة

هادئة

كشخص عادي

ضعيف

يتّبع قوت يومه، نحن لسنا بقُطّاع طرق ولا أرزاق بل نحن مع

الضعفاء

...

كُلّ ما في الأمر أنّ

صِراعا

ساحقا

" يقوم

بيننا

وبين

الشر

من أجل البقاء ... كُلّ طرفٍ منّا يعلم

قوّة

خصمِه ومواطن ضعفه وجميعنا قابلون دفع ثمن الخسارة، وأطمئنكم أننا لسنا

كإيران

لا نقبل بإصلاح ذات البين حتى يسقط أحد الطرفين ...

فليبتعِد عن صِراعنا النساء والأطفال والشيوخ ... ومن لا يفقهون في الحرب شيئا، لأن شضايا معركتنا الطاحنة قد تحولكم الى أشلاء .(ابعد عن الشر وغنيلو)​