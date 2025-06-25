. علاش أحلامهم تتحقق… وإحنا ما زلنا نحلم بصمت؟"

نشوف ناس طالعين لأمريكا ولا أوروبا، عرب مثلنا، نشوفهم عايشين حياة راقية:يقرَاو، يخدمو، يتزوجو، يسكنو في بيوت محترمة، يخرجوا للتسوق، يسوقو سيارات بكل حرية…ونقارن هذا بحياتنا هنا، خاصة في الجزائر، نحس وكأننا في سجن مفتوح.انا شبان وشابات لا عمل، لا زواج، لا مال، لا سيارة.متخرجين من الجامعة، ومازال لا حياة تدفعنا للأمام، كأن الزمن متجمد علينا.ناس تسافر، تفرح، تتطور… ونحنا؟حياتنا متوقفة. قاعدين عايشين في الاوهام فقطدرجة الحرارة المرتفعة إضافة للقلقالحاد الإكتآب الملل مرات القنوط ليس من رحمة ربنا بل من هذا الواقع والبلاد أدية الحزن، الخذلان الفشل وووالختخيل تبقى هنا حتى توصل 90 سنة، وما درت حتى إنجاز… لا مشروع، لا دار، لا أثر… حتى تموت.علاش؟علاش؟ علاش؟علاش ومليون علاش لماذا؟أحلامهم تتحقق، وأحلامنا لاتتحققهل الذنب أننا وُلِدنا في بلاد ما تعطيكش حتى فرصة تبان؟ولا الذنب أننا ما زلنا نحلم، في بلاد تقتل الحلم كل يوم، بصمت؟وأنا نشوف وحدة لبنانية في أمريكا، مع زوجها وخمسة أولاد، عايشة حياة تهبل ما شاء الله، تسوق في سيارتها، وتضحك، قالت:"عندي 3 سنين فقط من طلعت، وشريت دار."ربي يزيدها ويبارك لهالكن امر مؤلم ومحزناين الخلل هل فينا؟هل هذه قسمتنا وقدرنا؟؟أنا عن نفسي فتاة شابة لم احقق ولا نجاح لادنوي ولااخروي من بين الفشل أن علاقتي بالله رب العالمين سيئة جدا جدا الحمدلله على كل حال ونسال الله العظيم الفرج العاجل..مجرد فضفضةسلام عليكم