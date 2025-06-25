. علاش أحلامهم تتحقق… وإحنا ما زلنا نحلم بصمت؟"

Eay98
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 628
الجوائز 35
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 298
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
نشوف ناس طالعين لأمريكا ولا أوروبا، عرب مثلنا، نشوفهم عايشين حياة راقية:
يقرَاو، يخدمو، يتزوجو، يسكنو في بيوت محترمة، يخرجوا للتسوق، يسوقو سيارات بكل حرية…
ونقارن هذا بحياتنا هنا، خاصة في الجزائر، نحس وكأننا في سجن مفتوح.
انا شبان وشابات لا عمل، لا زواج، لا مال، لا سيارة.
متخرجين من الجامعة، ومازال لا حياة تدفعنا للأمام، كأن الزمن متجمد علينا.
ناس تسافر، تفرح، تتطور… ونحنا؟
حياتنا متوقفة. قاعدين عايشين في الاوهام فقط درجة الحرارة المرتفعة إضافة للقلق الحاد الإكتآب الملل مرات القنوط ليس من رحمة ربنا بل من هذا الواقع والبلاد أدية الحزن، الخذلان الفشل وووالخ
تخيل تبقى هنا حتى توصل 90 سنة، وما درت حتى إنجاز… لا مشروع، لا دار، لا أثر… حتى تموت.
علاش؟علاش؟ علاش؟
علاش ومليون علاش لماذا؟
أحلامهم تتحقق، وأحلامنا لاتتحقق
هل الذنب أننا وُلِدنا في بلاد ما تعطيكش حتى فرصة تبان؟
ولا الذنب أننا ما زلنا نحلم، في بلاد تقتل الحلم كل يوم، بصمت؟
وأنا نشوف وحدة لبنانية في أمريكا، مع زوجها وخمسة أولاد، عايشة حياة تهبل ما شاء الله، تسوق في سيارتها، وتضحك، قالت:
"عندي 3 سنين فقط من طلعت، وشريت دار."
ربي يزيدها ويبارك لها
لكن امر مؤلم ومحزن
اين الخلل هل فينا؟هل هذه قسمتنا وقدرنا؟؟
أنا عن نفسي فتاة شابة لم احقق ولا نجاح لادنوي ولااخروي من بين الفشل أن علاقتي بالله رب العالمين سيئة جدا جدا الحمدلله على كل حال ونسال الله العظيم الفرج العاجل..
مجرد فضفضة
سلام عليكم
يقرَاو، يخدمو، يتزوجو، يسكنو في بيوت محترمة، يخرجوا للتسوق، يسوقو سيارات بكل حرية…
ونقارن هذا بحياتنا هنا، خاصة في الجزائر، نحس وكأننا في سجن مفتوح.
انا شبان وشابات لا عمل، لا زواج، لا مال، لا سيارة.
متخرجين من الجامعة، ومازال لا حياة تدفعنا للأمام، كأن الزمن متجمد علينا.
ناس تسافر، تفرح، تتطور… ونحنا؟
حياتنا متوقفة. قاعدين عايشين في الاوهام فقط درجة الحرارة المرتفعة إضافة للقلق الحاد الإكتآب الملل مرات القنوط ليس من رحمة ربنا بل من هذا الواقع والبلاد أدية الحزن، الخذلان الفشل وووالخ
تخيل تبقى هنا حتى توصل 90 سنة، وما درت حتى إنجاز… لا مشروع، لا دار، لا أثر… حتى تموت.
علاش؟علاش؟ علاش؟
علاش ومليون علاش لماذا؟
أحلامهم تتحقق، وأحلامنا لاتتحقق
هل الذنب أننا وُلِدنا في بلاد ما تعطيكش حتى فرصة تبان؟
ولا الذنب أننا ما زلنا نحلم، في بلاد تقتل الحلم كل يوم، بصمت؟
وأنا نشوف وحدة لبنانية في أمريكا، مع زوجها وخمسة أولاد، عايشة حياة تهبل ما شاء الله، تسوق في سيارتها، وتضحك، قالت:
"عندي 3 سنين فقط من طلعت، وشريت دار."
ربي يزيدها ويبارك لها
لكن امر مؤلم ومحزن
اين الخلل هل فينا؟هل هذه قسمتنا وقدرنا؟؟
أنا عن نفسي فتاة شابة لم احقق ولا نجاح لادنوي ولااخروي من بين الفشل أن علاقتي بالله رب العالمين سيئة جدا جدا الحمدلله على كل حال ونسال الله العظيم الفرج العاجل..
مجرد فضفضة
سلام عليكم
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