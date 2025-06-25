. علاش أحلامهم تتحقق… وإحنا ما زلنا نحلم بصمت؟"

Eay98

Eay98

:: عضو مُشارك ::
نشوف ناس طالعين لأمريكا ولا أوروبا، عرب مثلنا، نشوفهم عايشين حياة راقية:
يقرَاو، يخدمو، يتزوجو، يسكنو في بيوت محترمة، يخرجوا للتسوق، يسوقو سيارات بكل حرية…

ونقارن هذا بحياتنا هنا، خاصة في الجزائر، نحس وكأننا في سجن مفتوح.
انا شبان وشابات لا عمل، لا زواج، لا مال، لا سيارة.
متخرجين من الجامعة، ومازال لا حياة تدفعنا للأمام، كأن الزمن متجمد علينا.

ناس تسافر، تفرح، تتطور… ونحنا؟
حياتنا متوقفة. قاعدين عايشين في الاوهام فقط 😢 درجة الحرارة المرتفعة إضافة للقلق 😟الحاد الإكتآب الملل مرات القنوط ليس من رحمة ربنا بل من هذا الواقع والبلاد أدية الحزن، الخذلان الفشل وووالخ
تخيل تبقى هنا حتى توصل 90 سنة، وما درت حتى إنجاز… لا مشروع، لا دار، لا أثر… حتى تموت.

علاش؟علاش؟ علاش؟
علاش ومليون علاش لماذا؟
أحلامهم تتحقق، وأحلامنا لاتتحقق😢
هل الذنب أننا وُلِدنا في بلاد ما تعطيكش حتى فرصة تبان؟
ولا الذنب أننا ما زلنا نحلم، في بلاد تقتل الحلم كل يوم، بصمت؟

وأنا نشوف وحدة لبنانية في أمريكا، مع زوجها وخمسة أولاد، عايشة حياة تهبل ما شاء الله، تسوق في سيارتها، وتضحك، قالت:
"عندي 3 سنين فقط من طلعت، وشريت دار."
ربي يزيدها ويبارك لها
لكن امر مؤلم ومحزن
اين الخلل هل فينا؟🥲هل هذه قسمتنا وقدرنا؟؟
أنا عن نفسي فتاة شابة لم احقق ولا نجاح لادنوي ولااخروي من بين الفشل أن علاقتي بالله رب العالمين سيئة جدا جدا الحمدلله على كل حال ونسال الله العظيم الفرج العاجل..🥺😔
مجرد فضفضة
سلام عليكم
 
آخر تعديل:
الحمد الله
ما تقنطيش من رحمة الله بعد العسر أكيد يكون يسر ورزقك راح يوصلك وين ما كنتي صح كاين بيئة تساعدك على النجاح وكاين بيئة تلقاي فيها تحديات لكن العزيمة تحقق كلش
أما المؤثرين هدوك يبينولك غي حاجة مليحة ما يبينولكش ميزيرية وحاجات سلبية
بالنسبة لسؤالك الله أعلم ما سافرت ما خرجت من الجزائر هههه حتى يجو المغتربين ويجاوبوك
 
توقيع la lune rose
اللي كتبتيه راهو بإسم آلاف الشباب اللي ساكتين و اللي يلقاو روحهم في كلامك
من بعيد يبان كل شي ساهل عند الناس اللي هاجرت لكن حتى هما عندهم تحديات بعضهم يتمنّى يرجع لو يلقى فرصة حقيقية في بلاده و الحلم ممكن يبدأ من موقف و من فكرة حتى لو صغيرة و اللي ما تحققش اليوم ما يعنيش راهو مستحيل غدوة
لازم الألم يكون وقود و ليس قيد و خلي طموحك يغلب كل الإحباطات لأنك تستاهل تعيش و تحب و تنجز ما تطمح إليه

مشكورة على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
اللي كتبتيه راهو بإسم آلاف الشباب اللي ساكتين و اللي يلقاو روحهم في كلامك
من بعيد يبان كل شي ساهل عند الناس اللي هاجرت لكن حتى هما عندهم تحديات بعضهم يتمنّى يرجع لو يلقى فرصة حقيقية في بلاده و الحلم ممكن يبدأ من موقف و من فكرة حتى لو صغيرة و اللي ما تحققش اليوم ما يعنيش راهو مستحيل غدوة
لازم الألم يكون وقود و ليس قيد و خلي طموحك يغلب كل الإحباطات لأنك تستاهل تعيش و تحب و تنجز ما تطمح إليه

مشكورة على الموضوع
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بارك الله فيك لانك فهمتني ربي جازيك وربي يفرج على جميع مغبون
 
توقيع ام أمينة
قال la lune rose:
الحمد الله
ما تقنطيش من رحمة الله بعد العسر أكيد يكون يسر ورزقك راح يوصلك وين ما كنتي صح كاين بيئة تساعدك على النجاح وكاين بيئة تلقاي فيها تحديات لكن العزيمة تحقق كلش
أما المؤثرين هدوك يبينولك غي حاجة مليحة ما يبينولكش ميزيرية وحاجات سلبية
بالنسبة لسؤالك الله أعلم ما سافرت ما خرجت من الجزائر هههه حتى يجو المغتربين
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بارك الله فيك لالا أجاهد نفسي حتى لااقنط من رحمة رب العالمين ساصبر وأحتسب وأحاول تغير واقعي بمساعدة ﷲ سبحانه وتعالى،


والمؤثرة لبنانية عايشة حياة أكثر من رائعة الظاهر والخفي أو واضح علاها خاطر اي ياسر رقيقة وقلبها مليح ربي يحفظها ويزيدها ويرزقنا مارزقها،
اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك 🤲لينا أجمعين.
 
قال Eay98:
بارك الله فيك لالا أجاهد نفسي حتى لااقنط من رحمة رب العالمين ساصبر وأحتسب وأحاول تغير واقعي بمساعدة ﷲ سبحانه وتعالى،


والمؤثرة لبنانية عايشة حياة أكثر من رائعة الظاهر والخفي أو واضح علاها خاطر اي ياسر رقيقة وقلبها مليح ربي يحفظها ويزيدها ويرزقنا مارزقها،
اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك 🤲لينا أجمعين.
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اللهم أمين
ممكن رزقك تأخر فقط
عوض الله قادم
كي اليوم ان شاء الله تكوني حققت كامل شا راكي باغية
والرزق مشي شرط يكون مال كاين بزاااف حاجات بمال الدنيا وما غاديش تشريها
ربي يفرج عليك
 
توقيع la lune rose
اللهم امين
عليك بالدعاء و الصبر لله و لا تقنطي من رحمة الله الواسعة إذا لم يعطيك في الدنيا يدخرها لك في الآخرة و يزيد يدخلك جنات النعيم
قال الله تعالى من يتق الله و يصبر يرزقه من حيث لا يحتسب هذا في معنى الآية عليك بالأحاح في الدعاء خاصة في مواطن الإجابة
احكي لك هذه القصة جرت معي انا شخصيا
انا خريج سنة 2012 تعرفي متى توظفت العام الماضي فقط صبرت و دعوت الله والحمد لله استجيب دعائي
سلمت يمناك على طرحك القيم
 
أكيد كل واحد وصل ماش بالساهل
باه حصد واش راه فيه
راه فات على عواقب وتحديات
أصلا حياة السوشيل ميديا
يبينولك ديراكت وين وصلو لكن كيفاه غير متعوليش

يعني بين نقطة الانطلاق والوصول يوجد السعي

اسعاي وديري أهداف توصلي باذن الله

زيد حاليا الخارج رجع فيه الريسك
واش من أمريكا
😅
غير نعيشو في أمان في بلادنا برك
ان شاءالله تحققي احلامك مادامك متمنية



تحياتي
 
توقيع السلطانة
قال إلياس:
اللهم امين
عليك بالدعاء و الصبر لله و لا تقنطي من رحمة الله الواسعة إذا لم يعطيك في الدنيا يدخرها لك في الآخرة و يزيد يدخلك جنات النعيم
قال الله تعالى من يتق الله و يصبر يرزقه من حيث لا يحتسب هذا في معنى الآية عليك بالأحاح في الدعاء خاصة في مواطن الإجابة
احكي لك هذه القصة جرت معي انا شخصيا
انا خريج سنة 2012 تعرفي متى توظفت العام الماضي فقط صبرت و دعوت الله والحمد لله استجيب دعائي
سلمت يمناك على طرحك القيم
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بارك الله أستاذ الحمدلله أنك ظفرت بعمل بعد جهد وصبر وشكر لكلامك بإذن الله تعالى أصبر وأدعو الحل الوحيد لايوجد حل آخر
 
قال السلطانة:
أكيد كل واحد وصل ماش بالساهل
باه حصد واش راه فيه
راه فات على عواقب وتحديات
أصلا حياة السوشيل ميديا
يبينولك ديراكت وين وصلو لكن كيفاه غير متعوليش

يعني بين نقطة الانطلاق والوصول يوجد السعي

اسعاي وديري أهداف توصلي باذن الله

زيد حاليا الخارج رجع فيه الريسك
واش من أمريكا
😅
غير نعيشو في أمان في بلادنا برك
ان شاءالله تحققي احلامك مادامك متمنية



تحياتي
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بإذن الله تعالى نصبر ونسعى بالدعاء لعل رب العالمين يفرجها شكر لكي
 
قال la lune rose:
اللهم أمين
ممكن رزقك تأخر فقط
عوض الله قادم
كي اليوم ان شاء الله تكوني حققت كامل شا راكي باغية
والرزق مشي شرط يكون مال كاين بزاااف حاجات بمال الدنيا وما غاديش تشريها
ربي يفرج عليك
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آمين أجمعين رب العالمين يجازيك شكر
 
لامست كبد الحقيقة والوضع مألم وخانق والناس باقية تكذب على بعضاها والدولة تكذب على الشعب الكل قاعد يصبر في بعضاه وكانه موكب عزاء لانهاية له عايشين في دائرة وهمية وامل يضمحل يوما بعد يوم لحيا كريمة سمعناها الا في الاغاني
انك حي وتتنفس ليس معناه انك عايش

انا انصح كل شاب او شابة اذا جاته فرصة الهجرة يهاجر ومايضيعهاش هناك تختزل الزمن تختزل التعب تختزل الأمل المعلقة على جدران رايبة

متخافوش لن يحصل شيء لهذه الدشرة العروشية الجهوية وتجار الحرام مسيطرين على الوضع ومحافضين على هذه المحمية وجنان البايلك لن يحصل لها شيء في غيابك سوى انها باقية كما هي بمشاكلها بهمومها بانشغالاتها اليومية

لست السبب في تاخر البلاد لهذه النقطة التي وصلت اليها اذهب ارحل هاجر وشوف صوالحك والتهى بامورك

اذا كان علماء ودكاترة وباحثين ونخب كبيرة موش محلبينهم راح يحلبوك انت يخلعوك بالوطنية الجافة الجرداء

كذبوا علينا قالو مكانش قد بلادك والحقيقة انو بلادك هي وين تعيش بكرامة بلادي عالعين والراس واللي يقربلها بشر نشربوا دمو حي لكن لن اعيش فقيرا معدما بائسا كئيبا لاني احب بلدي

نختصرلك بدون وصفة للصبر والتواكل بدون مخطط انتظار ماهو غير موجود بدون برامج واجتماعات وبيانات ومراسلات تبانلكم خرجة اخرجو وعيشو حياتكم وسنوات عمركم القليلة

لن تتأثر الجزائر لانو اصلا لا احد يفكر ويخمم في تطويرها وتقدمها وتحسن المعيشة فيها من اقلها مسؤول فالس وغبي لاكبرها فلما تقعد بشهادتك بكفائتك بصبرك بوطنيتك بمشاكلك المتفاقمة بيأسك واحباطك ماراحش تغير شيء راك تزيد تضيق علينا برك ويالوكان تحرث دزاير طول وعرض نوار راح يقلعوه ويردموها بالرمل اللي لازم الان تخمم فيه هو ان تتغير انت

كاين اللي يقول لو نهاجرو كامل شكون يرفع البلاد ويخدمها؟
الجواب هو ماتراه لا ماتسمعه ويوم يكون تبيان الحقيقة ومحاربة الكذب هو ديدن حكامنا ذاك الوقت لن يتغيب أحد عن خدمة بلاده.

ناس حابة تخدم ومخلاوهاش في الاخير رجعوا منين جاو
ناس هربت من الكفر لقاتو في بلادها اضعاف مضاعفة


نقول الحقيقة واللي حاب يألف قصيدة على حب الوطن واحد ماراح يسمع بيك او بقصيدتك المهترئة.

المختصر المفيد اغتنام الفرص والسعي لها وحب الحياة والرفاهية والتفنشيش ليس جريمة ولاحرام
ومتنساش تبانلك ربع فرصة شعرة ضوء للسفر والهجرة دير جناح وطير
 
آخر تعديل:
قال أبو عاتكة:
لامست كبد الحقيقة والوضع مألم وخانق والناس باقية تكذب على بعضاها والدولة تكذب على الشعب الكل قاعد يصبر في بعضاه وكانه موكب عزاء لانهاية له عايشين في دائرة وهمية وامل يضمحل يوما بعد يوم لحيا كريمة سمعناها الا في الاغاني
انك حي وتتنفس ليس معناه انك عايش

انا انصح كل شاب او شابة اذا جاته فرصة الهجرة يهاجر ومايضيعهاش هناك تختزل الزمن تختزل التعب تختزل الأمل المعلقة على جدران رايبة

متخافوش لن يحصل شيء لهذه الدشرة العروشية الجهوية وتجار الحرام مسيطرين على الوضع ومحافضين على هذه المحمية وجنان البايلك لن يحصل لها شيء في غيابك سوى انها باقية كما هي بمشاكلها بهمومها بانشغالاتها اليومية

لست السبب في تاخر البلاد لهذه النقطة التي وصلت اليها اذهب ارحل هاجر وشوف صوالحك والتهى بامورك

اذا كان علماء ودكاترة وباحثين ونخب كبيرة موش محلبينهم راح يحلبوك انت يخلعوك بالوطنية الجافة الجرداء

كذبوا علينا قالو مكانش قد بلادك والحقيقة انو بلادك هي وين تعيش بكرامة بلادي عالعين والراس واللي يقربلها بشر نشربوا دمو حي لكن لن اعيش فقيرا معدما بائسا كئيبا لاني احب بلدي

نختصرلك بدون وصفة للصبر والتواكل بدون مخطط انتظار ماهو غير موجود بدون برامج واجتماعات وبيانات ومراسلات تبانلكم خرجة اخرجو وعيشو حياتكم وسنوات عمركم القليلة

لن تتأثر الجزائر لانو اصلا لا احد يفكر ويخمم في تطويرها وتقدمها وتحسن المعيشة فيها من اقلها مسؤول فالس وغبي لاكبرها فلما تقعد بشهادتك بكفائتك بصبرك بوطنيتك بمشاكلك المتفاقمة بيأسك واحباطك ماراحش تغير شيء ويالوكان تحرث دزاير طول وعرض نوار راح يقلعوه ويردموها بالرمل اللي لازم الان تخمم فيه هو ان تتغير انت

كاين اللي يقول لو نهاجرو كامل شكون يرفع البلاد ويخدمها؟
الجواب هو ماتراه لا ماتسمعه ويوم يكون تبيان الحقيقة ومحاربة الكذب هو ديدن حكامنا ذاك الوقت لن يتغيب أحد عن خدمة بلاده.

ناس حابة تخدم ومخلاوهاش في الاخير رجعوا منين جاو

نقول الحقيقة واللي حاب يألف قصيدة على حب الوطن واحد ماراح يسمع بيك او بوطنيتك.

المختصر المفيد اغتنام الفرص والسعي لها وحب الحياة والرفاهية والتفنشيش ليس جريمة ولاحرام
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هذه وجهة نظرك اخي @أبو عاتكة لا اوافقك الراي في ذلك لاني والله نخير نموت بشر في بلادي و لا في بلاد الناس و ما الفائدة في الهجرة والله انا تخرجت في 2012 لم احصل على وظيفة حتى 2024 احمد الله و اشكره علابلي في بلادنا كاين الحقرة و المحسوبية و غيرها لكن علينا الصبر و الدعاء لله و الله والله والله ستفرج مهما طال الزمن إذا لم يعطيك في الدنيا والله يعطيك في الآخرة خيرا كثيرا
اسف على الإطالة أعطيت وجهة نظري فقط
 
قال إلياس:
هذه وجهة نظرك اخي @أبو عاتكة لا اوافقك الراي في ذلك لاني والله نخير نموت بشر في بلادي و لا في بلاد الناس و ما الفائدة في الهجرة والله انا تخرجت في 2012 لم احصل على وظيفة حتى 2024 احمد الله و اشكره علابلي في بلادنا كاين الحقرة و المحسوبية و غيرها لكن علينا الصبر و الدعاء لله و الله والله والله ستفرج مهما طال الزمن إذا لم يعطيك في الدنيا والله يعطيك في الآخرة خيرا كثيرا
اسف على الإطالة أعطيت وجهة نظري فقط
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خويا الياس لا دخل للايمان و والدعاء والصبر في وضع كارثي ليس نحن سببه ولا يعني ان نصبر ونحمد الله اننا في وضع جيد نقبل به وانتهى الامر

انت صبرت 12 سنة كاين واحد جاء من الخارج عطلة 12 يوم عيطولو يخدم رجع
هذه هي فائدة الهجرة

ومصطلح بلاد الناس لو استنكره المسلمون قديما لما فتحوا العالم وهاجروا وارتحلوا لحياة افضل.
مكانش بلادي وبلاد الناس كاين بلاد وحدة وسماها الارض قسموها الاقوياء وحطوا عليها حكام فاشلين مهملين للقمع والفساد ويعيشوا هم واولادهم واحفادهم فقط الرفاهية .

انا تبانلي ويالوكان في عمري 99 سنة نهاجر وانت خويا الياس وجدلي الشخشوخة والكسكس كي نهبط للبلاد .. راني نقصر معاك برك

ربي يجيب الخير ويبصرنا ويصبرنا
 
قال أبو عاتكة:
خويا الياس لا دخل للايمان و والدعاء والصبر في وضع كارثي ليس نحن سببه ولا يعني ان نصبر ونحمد الله اننا في وضع جيد نقبل به وانتهى الامر

انت صبرت 12 سنة كاين واحد جاء من الخارج عطلة 12 يوم عيطولو يخدم رجع
هذه هي فائدة الهجرة

ومصطلح بلاد الناس لو استنكره المسلمون قديما لما فتحوا العالم وهاجروا وارتحلوا لحياة افضل.
مكانش بلادي وبلاد الناس كاين بلاد وحدة وسماها الارض قسموها الاقوياء وحطوا عليها حكام فاشلين مهملين للقمع والفساد ويعيشوا هم واولادهم واحفادهم فقط الرفاهية .

انا تبانلي ويالوكان في عمري 99 سنة نهاجر وانت خويا الياس وجدلي الشخشوخة والكسكس كي نهبط للبلاد .. راني نقصر معاك برك

ربي يجيب الخير ويبصرنا ويصبرنا
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مرحبا بيك خويا أبو عاتكة ارواح في أي وقت نجود لي تحب
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
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