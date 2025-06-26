مزايا الفقر عند الإنسان

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
بسبب الفقر قد يشعر المرء بالحرمان
ويعاني من الهم والأحزان
ويشتكي إلى الأصحاب والجيران
ولا يدري بأن الفقر قد يكون نعمة أو ابتلاء من الرحمن
- 1-دخول الجنة قبل الأغنياء من أهل الإيمان كما ورد في أحاديث النبي العدنان
- . 2-عدم الشعور بالغطرسة والطغيان كما حدث مع قارون في سالف الأزمان
- . 3- النجاة من الحساب على المال بأمان يوم القيامة يوم تشيب رؤوس الولدان
- . 4- سقوط فريضة الزكاة طوال العام باستثناء زكاة الفطر في شهر رمضان
- . 5- الشعور بالراحة والأمن والأمان وعدم الخوف من ضياع المال بالبهتان
- . 6- عدم التعرض للسرقة والنصب إلا في حالات نادرة في بعض الأحيان
- . 7- التمتع كثيرا بالصحة والعافية في الأبدان وهذا من فضل وعدل الرحمن
- . 8- يعطى أجر الصابرين على البلاء والقضاء والفوز بالمغفرة والرضوان
- . 9- كانت تسقط عنه فريضة الجهاد قديما طالما لا يملك ثمن سيف أو حصان
- . 10- عدم الانشغال بالدنيا الفانية والتفكير في الآخرة وما فيها من متع الجنان
- . 11- عدم التفكير في المناصب الزائلة التي يتقاتل عليها أهل الفسق والطغيان
- . 12- بعد الموت لا يترك أموالا يتقاتل عليها الأبناء بالشر والظلم والعدوان .
- ملحوظة مهمة :
المزايا السابقة لا تقلل من شأن الأغنياء ولكنها ترفع من معنويات الفقراء فالعبرة ليست بكثرة المال أو قلته ولكن العبرة في طاعة الله وإخلاص عبادته
 
توقيع سعد606
مبدع كعادتك في سماء المنتدى بورك فيك على موضوعك القيم
 
الغنى الحقيقي لا يُقاس بما في الجيوب بل بما في القلوب
و أن أبواب الجنة قد تُفتح لمن صبر و احتسب لا لمن ملك و تجبّر
كلماتك تنشر الطمأنينة في زمن باتت المقاييس مادية و تُرجع الإنسان إلى ميزان الإيمان و اليقين

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
بارك الله فيك اخي الكريم
 
يجب الالتهاء بمحاربة الفقر عوض تقنينه وتزيينه والرفع من معنوياته وتاليف الافكار المحسنة له
قال سعد606:
المزايا السابقة لا تقلل من شأن الأغنياء ولكنها ترفع من معنويات الفقراء
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بالعكس انا اريد الحط من معنويات الفقراء واحباطهم حتى ميعجبهومش الحال ويتمسكوا بيه
نتحدث على جزاء الدنيا:
الغني لا شيء يقلل من شأنه الا الحرام وهو امر مشترك مع الفقراء
بينما الفقر يقلل من شأن الانسان ويترك أثره وندوبه وان لم يكن ظاهرا فهو ينهش صاحبه من الداخل.

اللي شايف روحو فقير وشانه عالي هذا برع في اخفاء عيوب فقره وهو في صراع من يتغلب على الاخر فيدمغه ويرهقه والصراع هنا يتمثل في السعي للاغتناء وليس السعي لابراز عيوب الفقر ومظاهره والاستمتاع بمزاياه الوهمية
لايجب ان نضع في وجه المقارنة هذا المثال الممل:
غني لكنه مريض× فقير لكنه بصحته
هذا غباء لانو كاين ايضا
غني بصحته × وفقير بمرضه وحاصل في باطة دواء

كاين افكار ومفاهيم متناقضة وخاطئة ركبوهالنا كانها قوانين وقواعد لازم تقبل بيها لانها خير وافضل

من الاخير الغني يدخل النار والفقير يدخل النار كما انو الغني يدخل الجنة والفقير أيضا
فلا تلاعب من هذه الناحية لانها هلكت اجيال وخرجت جحافل من فقراء ومتمسكنين بدعوى التدين والزهد.
 

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