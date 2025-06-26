مزايا الفقر عند الإنسان

قال سعد606: المزايا السابقة لا تقلل من شأن الأغنياء ولكنها ترفع من معنويات الفقراء إضغط للتوسيع...

اللي شايف روحو فقير وشانه عالي هذا برع في اخفاء عيوب فقره وهو في صراع من يتغلب على الاخر فيدمغه ويرهقه والصراع هنا يتمثل في السعي للاغتناء وليس السعي لابراز عيوب الفقر ومظاهره والاستمتاع بمزاياه الوهمية

لايجب ان نضع في وجه المقارنة هذا المثال الممل:

غني لكنه مريض× فقير لكنه بصحته

هذا غباء لانو كاين ايضا

غني بصحته × وفقير بمرضه وحاصل في باطة دواء



كاين افكار ومفاهيم متناقضة وخاطئة ركبوهالنا كانها قوانين وقواعد لازم تقبل بيها لانها خير وافضل



من الاخير الغني يدخل النار والفقير يدخل النار كما انو الغني يدخل الجنة والفقير أيضا

فلا تلاعب من هذه الناحية لانها هلكت اجيال وخرجت جحافل من فقراء ومتمسكنين بدعوى التدين والزهد.

يجب الالتهاء بمحاربة الفقر عوض تقنينه وتزيينه والرفع من معنوياته وتاليف الافكار المحسنة لهبالعكس انا اريد الحط من معنويات الفقراء واحباطهم حتى ميعجبهومش الحال ويتمسكوا بيهنتحدث على جزاء الدنيا:الغني لا شيء يقلل من شأنه الا الحرام وهو امر مشترك مع الفقراءبينما الفقر يقلل من شأن الانسان ويترك أثره وندوبه وان لم يكن ظاهرا فهو ينهش صاحبه من الداخل.