مزايا الفقر عند الإنسان

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 4.6K
الجوائز 743
- تاريخ التسجيل
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2,438
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 15 نوفمبر 1961
- الوظيفة
- متقاعد
- الجنس
- ذكر
بسبب الفقر قد يشعر المرء بالحرمان
ويعاني من الهم والأحزان
ويشتكي إلى الأصحاب والجيران
ولا يدري بأن الفقر قد يكون نعمة أو ابتلاء من الرحمن
- 1-دخول الجنة قبل الأغنياء من أهل الإيمان كما ورد في أحاديث النبي العدنان
- . 2-عدم الشعور بالغطرسة والطغيان كما حدث مع قارون في سالف الأزمان
- . 3- النجاة من الحساب على المال بأمان يوم القيامة يوم تشيب رؤوس الولدان
- . 4- سقوط فريضة الزكاة طوال العام باستثناء زكاة الفطر في شهر رمضان
- . 5- الشعور بالراحة والأمن والأمان وعدم الخوف من ضياع المال بالبهتان
- . 6- عدم التعرض للسرقة والنصب إلا في حالات نادرة في بعض الأحيان
- . 7- التمتع كثيرا بالصحة والعافية في الأبدان وهذا من فضل وعدل الرحمن
- . 8- يعطى أجر الصابرين على البلاء والقضاء والفوز بالمغفرة والرضوان
- . 9- كانت تسقط عنه فريضة الجهاد قديما طالما لا يملك ثمن سيف أو حصان
- . 10- عدم الانشغال بالدنيا الفانية والتفكير في الآخرة وما فيها من متع الجنان
- . 11- عدم التفكير في المناصب الزائلة التي يتقاتل عليها أهل الفسق والطغيان
- . 12- بعد الموت لا يترك أموالا يتقاتل عليها الأبناء بالشر والظلم والعدوان .
- ملحوظة مهمة :
المزايا السابقة لا تقلل من شأن الأغنياء ولكنها ترفع من معنويات الفقراء فالعبرة ليست بكثرة المال أو قلته ولكن العبرة في طاعة الله وإخلاص عبادته
ويعاني من الهم والأحزان
ويشتكي إلى الأصحاب والجيران
ولا يدري بأن الفقر قد يكون نعمة أو ابتلاء من الرحمن
- 1-دخول الجنة قبل الأغنياء من أهل الإيمان كما ورد في أحاديث النبي العدنان
- . 2-عدم الشعور بالغطرسة والطغيان كما حدث مع قارون في سالف الأزمان
- . 3- النجاة من الحساب على المال بأمان يوم القيامة يوم تشيب رؤوس الولدان
- . 4- سقوط فريضة الزكاة طوال العام باستثناء زكاة الفطر في شهر رمضان
- . 5- الشعور بالراحة والأمن والأمان وعدم الخوف من ضياع المال بالبهتان
- . 6- عدم التعرض للسرقة والنصب إلا في حالات نادرة في بعض الأحيان
- . 7- التمتع كثيرا بالصحة والعافية في الأبدان وهذا من فضل وعدل الرحمن
- . 8- يعطى أجر الصابرين على البلاء والقضاء والفوز بالمغفرة والرضوان
- . 9- كانت تسقط عنه فريضة الجهاد قديما طالما لا يملك ثمن سيف أو حصان
- . 10- عدم الانشغال بالدنيا الفانية والتفكير في الآخرة وما فيها من متع الجنان
- . 11- عدم التفكير في المناصب الزائلة التي يتقاتل عليها أهل الفسق والطغيان
- . 12- بعد الموت لا يترك أموالا يتقاتل عليها الأبناء بالشر والظلم والعدوان .
- ملحوظة مهمة :
المزايا السابقة لا تقلل من شأن الأغنياء ولكنها ترفع من معنويات الفقراء فالعبرة ليست بكثرة المال أو قلته ولكن العبرة في طاعة الله وإخلاص عبادته