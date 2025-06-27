دجاج مشوي يتسبب في وفاة عائلة!!

faith8
:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
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- آخر نشاط
- الوظيفة
- دكتورة صيدلانية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
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وفاة أب، و أبناؤه في الإنعاش، بسبب تناول دجاجة مشوية.
رحمهم الله
ننبه باعة الدجاج على أمر مهم : عند وضع الدجاج في الشواية العمودية. يمنع وضع الدجاج الجديد النيء في مستوى أعلى من الدجاج الجاهز. لأن الدجاج الجاهز الذي تم تعقيمه بالحرارة مسبقا. تتقاطر عليه سوائل الدجاج التي لا تزال فيها جراثيم ضارة (contamination croisée) و أحيانا مباشرة بعد وقوع القطرات يتم نزع الدجاجة الملوثة و بيعها.
التصرف الصحيح:
قبل وضع الأسياخ الدوارة الأفقية الحاملة للدجاج النيء: يجب أولا رفع مستوى السيخ الموجود قبله إلى مستوى أعلى. ثم وضع الجديد في أدنى مستوى. و كلما يضاف سيخ أفقي جديد. يرفع الذي قبله إلى مستوى أعلى و يوضع الجديد في الأسفل و هكذا.
و توقفو عن ترديد عبارات : "نورمال" و "موالفين نخدمو هكذا و ماكانش اللي شفناه تضرر" !!!
(هذه أجوبة سمعتها شخصيا سابقا عند تقديمي للنصيحة ! و الجواب هو: المتضرر يذهب للمستشفى و لا يعود عندك حتى تعرف أنه تضرر أم لا).
هذه نصيحة جادة و تطبيقها بسيط و لا تنسى أن حياة الزبائن مسؤولية و أمانة.
و لأن تطبيق هذه النصيحة من طرف الباعة غير مضمون. فنحن دائما ننصح الزبائن بشراء الدجاج الموجود في الأعلى.
دمتم.
رحمهم الله
ننبه باعة الدجاج على أمر مهم : عند وضع الدجاج في الشواية العمودية. يمنع وضع الدجاج الجديد النيء في مستوى أعلى من الدجاج الجاهز. لأن الدجاج الجاهز الذي تم تعقيمه بالحرارة مسبقا. تتقاطر عليه سوائل الدجاج التي لا تزال فيها جراثيم ضارة (contamination croisée) و أحيانا مباشرة بعد وقوع القطرات يتم نزع الدجاجة الملوثة و بيعها.
التصرف الصحيح:
قبل وضع الأسياخ الدوارة الأفقية الحاملة للدجاج النيء: يجب أولا رفع مستوى السيخ الموجود قبله إلى مستوى أعلى. ثم وضع الجديد في أدنى مستوى. و كلما يضاف سيخ أفقي جديد. يرفع الذي قبله إلى مستوى أعلى و يوضع الجديد في الأسفل و هكذا.
و توقفو عن ترديد عبارات : "نورمال" و "موالفين نخدمو هكذا و ماكانش اللي شفناه تضرر" !!!
(هذه أجوبة سمعتها شخصيا سابقا عند تقديمي للنصيحة ! و الجواب هو: المتضرر يذهب للمستشفى و لا يعود عندك حتى تعرف أنه تضرر أم لا).
هذه نصيحة جادة و تطبيقها بسيط و لا تنسى أن حياة الزبائن مسؤولية و أمانة.
و لأن تطبيق هذه النصيحة من طرف الباعة غير مضمون. فنحن دائما ننصح الزبائن بشراء الدجاج الموجود في الأعلى.
دمتم.