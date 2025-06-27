الصلاة على الرسول

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(الأحزاب/56) .
عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أتاني آتٍ من ربي فقال : ما من عبدٍ يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرًا " .فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك ؟ قال : إن شئت ، قال : ألا أجعل ثلثي دعائي ؟ قال : إن شئت ، قال : ألا أجعل دعائي كله قال : " إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة "(رواه مسلم) .
ولا تنسوا أن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها مسلم قائم يدعو إلا استجيب له، اغتنموها
 
توقيع طمطومة مصطفى
صلى الله عليه و سلم
و الصلاة على الحبيب من افضل الدعاء ولها فضل كبير على المسلم
 
توقيع dahman kz
صل الله عليه وسلم
اللهم صل على نبينا محمد و ال نبينا محمد كما صليت على نبينا ابراهيم و ال نبينا ابراهيم ، اللهم بارك على نبينا محمد و ال محمد كما باركت على نبينا ابراهيم و ال ابراهيم انك سميع مجيب
بورك فيك على طرحك القيم
 

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