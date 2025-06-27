عوّد طفلك على القراءة

طمطومة مصطفى
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 31
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 12 جوان 2025
- المشاركات
- 9
- محل الإقامة
- قسنطينة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الوظيفة
- أستاذة
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- العمر
- 30 إلى 35 سنة
- الجنس
- أنثى
طريقة منقولة للاستفادة
وليدك حاب يشري تروتينات ؟ حاب يشري طابلات ؟ حاب يشري فيلو
معلييييييييييش اشريلو بالصح بشرط !!!!!
هو لي يلايم صوارد لحاجة لي يحب يشريها
بالصح كيفاه ؟؟؟؟؟
الحل :
اشريلو قصص بزااااااف وحطهم في دار
قولو باه نشريلك فيلو لازم تلايم صواردو "، كل قصة تقراها وتلخصهالي شفهيا نعطيك عليها 20 ألف حطها في الحصالة نتاعك
وليدك رايح يهضم الكتب هضم
في البداية يكون يقرا على جال الهدية ، لكن مع مرور الوقت توليلو القراءة عادة ، و يتعلم بلي ماكانش حاجة تجي بالسهل ، لي يحب يشريها لازم يعرڨ عليها باه يلايم صواردها
وهذه الخطة يا صديقي راهي ناجحة مليون بالمئة
وليدك حاب يشري تروتينات ؟ حاب يشري طابلات ؟ حاب يشري فيلو
معلييييييييييش اشريلو بالصح بشرط !!!!!
هو لي يلايم صوارد لحاجة لي يحب يشريها
بالصح كيفاه ؟؟؟؟؟
الحل :
اشريلو قصص بزااااااف وحطهم في دار
قولو باه نشريلك فيلو لازم تلايم صواردو "، كل قصة تقراها وتلخصهالي شفهيا نعطيك عليها 20 ألف حطها في الحصالة نتاعك
وليدك رايح يهضم الكتب هضم
في البداية يكون يقرا على جال الهدية ، لكن مع مرور الوقت توليلو القراءة عادة ، و يتعلم بلي ماكانش حاجة تجي بالسهل ، لي يحب يشريها لازم يعرڨ عليها باه يلايم صواردها
وهذه الخطة يا صديقي راهي ناجحة مليون بالمئة