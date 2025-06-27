عوّد طفلك على القراءة

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
طريقة منقولة للاستفادة
وليدك حاب يشري تروتينات ؟ حاب يشري طابلات ؟ حاب يشري فيلو

معلييييييييييش اشريلو بالصح بشرط !!!!!
هو لي يلايم صوارد لحاجة لي يحب يشريها

بالصح كيفاه ؟؟؟؟؟
الحل :
اشريلو قصص بزااااااف وحطهم في دار
قولو باه نشريلك فيلو لازم تلايم صواردو "، كل قصة تقراها وتلخصهالي شفهيا نعطيك عليها 20 ألف حطها في الحصالة نتاعك

وليدك رايح يهضم الكتب هضم
في البداية يكون يقرا على جال الهدية ، لكن مع مرور الوقت توليلو القراءة عادة ، و يتعلم بلي ماكانش حاجة تجي بالسهل ، لي يحب يشريها لازم يعرڨ عليها باه يلايم صواردها

وهذه الخطة يا صديقي راهي ناجحة مليون بالمئة
🍅
 
توقيع طمطومة مصطفى
هذا الأسلوب للي نعتمد عليه شخصيا مع بناتي ايضا .. في القراءة و الصلاة و حفظ القرأن
التحفيز و التشجيع بالهدايا و المكافآت يخلي الاطفال تكون عندهم رغبة و حماس اكثر في طلب العلم
بارك الله فيك
 
توقيع dahman kz
قال dahman kz:
هذا الأسلوب للي نعتمد عليه شخصيا مع بناتي ايضا .. في القراءة و الصلاة و حفظ القرأن
التحفيز و التشجيع بالهدايا و المكافآت يخلي الاطفال تكون عندهم رغبة و حماس اكثر في طلب العلم
بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
اللهم بارك، حفظهن الله ورعاهن
 
توقيع طمطومة مصطفى
يجب من المرحلة التحضيرية تعليم القراءة و الحفظ و الكتابة لكي ترسخ في ذهنه
بورك فيك على طرحك القيم
 

المواضيع المشابهة

إلياس
نصائح للتدريب الطفل على القراءة
المشاركات
4
المشاهدات
237
إلياس
إلياس
ريحـان
نصوص قصيرة للتدرب على القراءة
المشاركات
1
المشاهدات
506
ذكريات
ذكريات
seifellah
الكتاب الذي لا يستطيع أن ينتظرك طريقة جديدة للتشجيع على القراءة
المشاركات
4
المشاهدات
1K
taleb2011
taleb2011
ي
كيف تساعدين طفلك على القراءة ؟
المشاركات
2
المشاهدات
762
ياقوتة الصحراء
ي
العودة
Top Bottom