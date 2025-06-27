عوّد طفلك على القراءة

طريقة منقولة للاستفادةوليدك حاب يشري تروتينات ؟ حاب يشري طابلات ؟ حاب يشري فيلومعلييييييييييش اشريلو بالصح بشرط !!!!!هو لي يلايم صوارد لحاجة لي يحب يشريهابالصح كيفاه ؟؟؟؟؟الحل :اشريلو قصص بزااااااف وحطهم في دارقولو باه نشريلك فيلو لازم تلايم صواردو "، كل قصة تقراها وتلخصهالي شفهيا نعطيك عليها 20 ألف حطها في الحصالة نتاعكوليدك رايح يهضم الكتب هضمفي البداية يكون يقرا على جال الهدية ، لكن مع مرور الوقت توليلو القراءة عادة ، و يتعلم بلي ماكانش حاجة تجي بالسهل ، لي يحب يشريها لازم يعرڨ عليها باه يلايم صواردهاوهذه الخطة يا صديقي راهي ناجحة مليون بالمئة