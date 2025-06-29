عدت من جديد فهل سأجد الفرقاء القدامى ؟

Maria bnr

Maria bnr

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم
كنت في المنتدى أيام الثانوية و كانت أيام رائعة و اليوم أنا أستاذة و أم
راحلي الحساب و بسبب مشاغل الحياة ما زدتش اشتركت اليوم تذكرت المنتدى و الرفقاء القدامى ، لولوة قسنطينة ، حكيم و بزاف أعضاء نسيت أسماءهم لكن راني متذكرة كل واحد بوا تميز نتمنى الجميع يكونو بخير و مرحبا بيا بينكم
 
على فكرة شكل المنتدى تبدل كان في الأخضر و الأبيض شكون ردو أسود ؟ رجعولنا الفاتح أفضل
 
مرحبا بعودتك من جديد أستاذة إن شاء الله تستفيد و تفيدي
 

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