عدت من جديد فهل سأجد الفرقاء القدامى ؟

السلام عليكم

كنت في المنتدى أيام الثانوية و كانت أيام رائعة و اليوم أنا أستاذة و أم

راحلي الحساب و بسبب مشاغل الحياة ما زدتش اشتركت اليوم تذكرت المنتدى و الرفقاء القدامى ، لولوة قسنطينة ، حكيم و بزاف أعضاء نسيت أسماءهم لكن راني متذكرة كل واحد بوا تميز نتمنى الجميع يكونو بخير و مرحبا بيا بينكم