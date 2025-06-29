عدت من جديد فهل سأجد الفرقاء القدامى ؟

Maria bnr
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 2
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 29 جوان 2025
- المشاركات
- 2
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 27 فيفري
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
كنت في المنتدى أيام الثانوية و كانت أيام رائعة و اليوم أنا أستاذة و أم
راحلي الحساب و بسبب مشاغل الحياة ما زدتش اشتركت اليوم تذكرت المنتدى و الرفقاء القدامى ، لولوة قسنطينة ، حكيم و بزاف أعضاء نسيت أسماءهم لكن راني متذكرة كل واحد بوا تميز نتمنى الجميع يكونو بخير و مرحبا بيا بينكم
كنت في المنتدى أيام الثانوية و كانت أيام رائعة و اليوم أنا أستاذة و أم
راحلي الحساب و بسبب مشاغل الحياة ما زدتش اشتركت اليوم تذكرت المنتدى و الرفقاء القدامى ، لولوة قسنطينة ، حكيم و بزاف أعضاء نسيت أسماءهم لكن راني متذكرة كل واحد بوا تميز نتمنى الجميع يكونو بخير و مرحبا بيا بينكم