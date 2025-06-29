صباح الابتسامة

طمطومة مصطفى
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 53
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 12 جوان 2025
- المشاركات
- 31
- محل الإقامة
- قسنطينة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الوظيفة
- أستاذة
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- العمر
- 30 إلى 35 سنة
- الجنس
- أنثى
ابتسم
الاستاذ : ماذا نفعل كي نحافظ على الحليب؟
الطالب : نضع البقرة في الثلاجة
الأستاذ : ما هو الشيئ الذي لا يذوب في الماء؟
الطالب: السمك يا أستاذ
الاستاذ : ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟
الطالب: ينتج عنه البحر الوردي
الأستاذ : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الإسم؟
الطالب : حزنا على البحر الميت
الأستاذ: ما تعريف الصخور الراسبة؟
الطالب : هي التي تذاكر طوال السنة و لا تنجح
الأستاذ : ما هو أكثر شيئ يعجبك في المدرسة؟
الطالب : الجرس يا أستاذ
الأستاذ : ما وجه الشبه ببن الملح و الغباء؟
الطالب : كلاهما يرفع الضغط
الأستاذ : هات جملة فيها ظرف؟
الطالب : أرسلت رسالة إلى أمي
الأستاذ : أين الظرف؟
الطالب : أرسلت فيه الرسالة
الأستاذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة "عكا" ؟
الطالب: لأنه نسي المفاتيح في فرنسا
الأستاذ: هل تعرف كان و أخواتها؟
الطالب : لا يا أستاذ! نحن غرباء عن المدينة
الاستاذ : ماذا نفعل كي نحافظ على الحليب؟
الطالب : نضع البقرة في الثلاجة
الأستاذ : ما هو الشيئ الذي لا يذوب في الماء؟
الطالب: السمك يا أستاذ
الاستاذ : ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟
الطالب: ينتج عنه البحر الوردي
الأستاذ : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الإسم؟
الطالب : حزنا على البحر الميت
الأستاذ: ما تعريف الصخور الراسبة؟
الطالب : هي التي تذاكر طوال السنة و لا تنجح
الأستاذ : ما هو أكثر شيئ يعجبك في المدرسة؟
الطالب : الجرس يا أستاذ
الأستاذ : ما وجه الشبه ببن الملح و الغباء؟
الطالب : كلاهما يرفع الضغط
الأستاذ : هات جملة فيها ظرف؟
الطالب : أرسلت رسالة إلى أمي
الأستاذ : أين الظرف؟
الطالب : أرسلت فيه الرسالة
الأستاذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة "عكا" ؟
الطالب: لأنه نسي المفاتيح في فرنسا
الأستاذ: هل تعرف كان و أخواتها؟
الطالب : لا يا أستاذ! نحن غرباء عن المدينة