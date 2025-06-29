صباح الابتسامة

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
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الاستاذ : ماذا نفعل كي نحافظ على الحليب؟
الطالب : نضع البقرة في الثلاجة

الأستاذ : ما هو الشيئ الذي لا يذوب في الماء؟
الطالب: السمك يا أستاذ

الاستاذ : ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟
الطالب: ينتج عنه البحر الوردي

الأستاذ : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الإسم؟
الطالب : حزنا على البحر الميت

الأستاذ: ما تعريف الصخور الراسبة؟
الطالب : هي التي تذاكر طوال السنة و لا تنجح

الأستاذ : ما هو أكثر شيئ يعجبك في المدرسة؟
الطالب : الجرس يا أستاذ

الأستاذ : ما وجه الشبه ببن الملح و الغباء؟
الطالب : كلاهما يرفع الضغط

الأستاذ : هات جملة فيها ظرف؟
الطالب : أرسلت رسالة إلى أمي

الأستاذ : أين الظرف؟
الطالب : أرسلت فيه الرسالة

الأستاذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة "عكا" ؟
الطالب: لأنه نسي المفاتيح في فرنسا

الأستاذ: هل تعرف كان و أخواتها؟
الطالب : لا يا أستاذ! نحن غرباء عن المدينة
 
توقيع طمطومة مصطفى
طفل ذكي جدا
اجاب على الأسئلة حسب ما فهمه هو و اجوبته كانت طريفة نوعا ما

مشكورة على الموضوع
 
توقيع ام أمينة

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