صباح الابتسامة

ابتسمالاستاذ : ماذا نفعل كي نحافظ على الحليب؟الطالب : نضع البقرة في الثلاجةالأستاذ : ما هو الشيئ الذي لا يذوب في الماء؟الطالب: السمك يا أستاذالاستاذ : ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟الطالب: ينتج عنه البحر الورديالأستاذ : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الإسم؟الطالب : حزنا على البحر الميتالأستاذ: ما تعريف الصخور الراسبة؟الطالب : هي التي تذاكر طوال السنة و لا تنجحالأستاذ : ما هو أكثر شيئ يعجبك في المدرسة؟الطالب : الجرس يا أستاذالأستاذ : ما وجه الشبه ببن الملح و الغباء؟الطالب : كلاهما يرفع الضغطالأستاذ : هات جملة فيها ظرف؟الطالب : أرسلت رسالة إلى أميالأستاذ : أين الظرف؟الطالب : أرسلت فيه الرسالةالأستاذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة "عكا" ؟الطالب: لأنه نسي المفاتيح في فرنساالأستاذ: هل تعرف كان و أخواتها؟الطالب : لا يا أستاذ! نحن غرباء عن المدينة