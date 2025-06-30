نقص الفيتامين د، مشكل يعاني منه أغلب الجزائريين

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
💢 واش تعرف على "نقص الفيتامين د"⁉️

👩🏻‍⚕️👀

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الناس كامل تسمع بفيتامين د، بصح كاين بزاف ما تعرفش علاش هو مهم بالصّح! 😅✨

🧐 واش هو فيتامين د؟

فيتامين د هو فيتامين يسموه فيتامين الشمس ☀️، خاطر الجسم تاعنا يصنعو كي يتعرض للشمس. يخدم دور كبير في الحفاظ على صحة العظام 💪🦴 والمناعة 💉.

🤕 واش يصرا كي تكون ناقص فيتامين د؟

- تشعر بالتعب غير عادي 😴
- عظامك وأسنانك تولي عرضة انها تكسر بسرعة 😬
- الشعر تاعك يبدا يطيح بزاف وقوة الأظافر تقل 💇‍♀️💇‍♂💅🏻
- قد تولي تحس بروحك مكتئب ومتعب نفسيا😔
-ضعف المناعة تولي تمرض كل حين وآخر

🥛 منين نجيب فيتامين د؟

- الشمس ☀️:15-30 دقيقة في الشمس تكفي من المستحسن صباحا قبل العاشرة.
- الأكل 🍳: البيض، الحليب، السمك الدهني 🐟 كيف السلمون والسردين.
يفضل إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالفيتامين د.
- المكملات 💊: إذا الطبيب قالك عندك نقص.
حذاري من أخذها دون تحاليل طبية لأنها تسبب تسمم خطير إذا تجاوزت المستوى العادي في الدم

🤔 بصح علاش الناس ناقصة فيتامين د؟

- قلة التعرض للشمس 🏠: الناس اللي تقعد في الدار كامل الوقت.
- البشرة الداكنة 🧑🏿: الأشخاص اللي عندهم بشرة غامقة يحتاجو أكثر وقت في الشمس.
- التغذية غير المتوازنة 🍔: اللي ما يأكلوش الأكل اللي فيه فيتامين د. عادة الناس اللي تتناول أطعمة سريعة وغالبا نفس الأكل دون تنوع.
-في بعض الأحيان يكون المشكل وراثي

💡 نصيحة

حبيت تقعد فالدار؟ ماشي مشكل، المهم تفتح الستارة وتخلي الشمس تدخل 🌞. وزيد دير في بالك تاكل أكل مليح، ولا كاين المكملات تاع الصيدلية اللي يقدر يصفهالك الطبيب.

دمتم.
 
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