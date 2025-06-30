نقص الفيتامين د، مشكل يعاني منه أغلب الجزائريين

faith8
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- دكتورة صيدلانية
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واش تعرف على "نقص الفيتامين د"
الناس كامل تسمع بفيتامين د، بصح كاين بزاف ما تعرفش علاش هو مهم بالصّح!
واش هو فيتامين د؟
فيتامين د هو فيتامين يسموه فيتامين الشمس ، خاطر الجسم تاعنا يصنعو كي يتعرض للشمس. يخدم دور كبير في الحفاظ على صحة العظام والمناعة .
واش يصرا كي تكون ناقص فيتامين د؟
- تشعر بالتعب غير عادي
- عظامك وأسنانك تولي عرضة انها تكسر بسرعة
- الشعر تاعك يبدا يطيح بزاف وقوة الأظافر تقل ♂
- قد تولي تحس بروحك مكتئب ومتعب نفسيا
-ضعف المناعة تولي تمرض كل حين وآخر
منين نجيب فيتامين د؟
- الشمس :15-30 دقيقة في الشمس تكفي من المستحسن صباحا قبل العاشرة.
- الأكل : البيض، الحليب، السمك الدهني كيف السلمون والسردين.
يفضل إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالفيتامين د.
- المكملات : إذا الطبيب قالك عندك نقص.
حذاري من أخذها دون تحاليل طبية لأنها تسبب تسمم خطير إذا تجاوزت المستوى العادي في الدم
بصح علاش الناس ناقصة فيتامين د؟
- قلة التعرض للشمس : الناس اللي تقعد في الدار كامل الوقت.
- البشرة الداكنة : الأشخاص اللي عندهم بشرة غامقة يحتاجو أكثر وقت في الشمس.
- التغذية غير المتوازنة : اللي ما يأكلوش الأكل اللي فيه فيتامين د. عادة الناس اللي تتناول أطعمة سريعة وغالبا نفس الأكل دون تنوع.
-في بعض الأحيان يكون المشكل وراثي
نصيحة
حبيت تقعد فالدار؟ ماشي مشكل، المهم تفتح الستارة وتخلي الشمس تدخل . وزيد دير في بالك تاكل أكل مليح، ولا كاين المكملات تاع الصيدلية اللي يقدر يصفهالك الطبيب.
دمتم.
الناس كامل تسمع بفيتامين د، بصح كاين بزاف ما تعرفش علاش هو مهم بالصّح!
واش هو فيتامين د؟
فيتامين د هو فيتامين يسموه فيتامين الشمس ، خاطر الجسم تاعنا يصنعو كي يتعرض للشمس. يخدم دور كبير في الحفاظ على صحة العظام والمناعة .
واش يصرا كي تكون ناقص فيتامين د؟
- تشعر بالتعب غير عادي
- عظامك وأسنانك تولي عرضة انها تكسر بسرعة
- الشعر تاعك يبدا يطيح بزاف وقوة الأظافر تقل ♂
- قد تولي تحس بروحك مكتئب ومتعب نفسيا
-ضعف المناعة تولي تمرض كل حين وآخر
منين نجيب فيتامين د؟
- الشمس :15-30 دقيقة في الشمس تكفي من المستحسن صباحا قبل العاشرة.
- الأكل : البيض، الحليب، السمك الدهني كيف السلمون والسردين.
يفضل إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالفيتامين د.
- المكملات : إذا الطبيب قالك عندك نقص.
حذاري من أخذها دون تحاليل طبية لأنها تسبب تسمم خطير إذا تجاوزت المستوى العادي في الدم
بصح علاش الناس ناقصة فيتامين د؟
- قلة التعرض للشمس : الناس اللي تقعد في الدار كامل الوقت.
- البشرة الداكنة : الأشخاص اللي عندهم بشرة غامقة يحتاجو أكثر وقت في الشمس.
- التغذية غير المتوازنة : اللي ما يأكلوش الأكل اللي فيه فيتامين د. عادة الناس اللي تتناول أطعمة سريعة وغالبا نفس الأكل دون تنوع.
-في بعض الأحيان يكون المشكل وراثي
نصيحة
حبيت تقعد فالدار؟ ماشي مشكل، المهم تفتح الستارة وتخلي الشمس تدخل . وزيد دير في بالك تاكل أكل مليح، ولا كاين المكملات تاع الصيدلية اللي يقدر يصفهالك الطبيب.
دمتم.