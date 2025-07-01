كن واثقا

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
كان هناك رجل قد أخذ خروفه ليبيعه في السوق. قابله أربعة الصوص، كل واحد منهم في مكان مختلف وكل واحد قال له: لماذا تقود هذا الكلب ؟ ومع تكرار السؤال بدأ يشك في نفسه، ومع تكرار الكذبة صدقها وترك الخروف ظنا منه أنه كلب فسرقه اللصوص.
القصة ليست عن خروف فقط، بل عن كيف يمكن للكذبة أن تتحول إلى حقيقة إذا تكررت كن واثقا مما تعرف ولا تجعل كثرة الأصوات تسرق قناعتك🍅
 
توقيع طمطومة مصطفى
تكرار الكذبة قد يجعلها تُصدق
فكن واثقًا من نفسك و لا تدع الآخرين يزعزعون يقينك

مشكورة على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
التكرار لا يعني دوما قول الحقيقة.
فالأولى الفطنة و اليقين بالذات.
مشكورة اختي
 
توقيع سحائب الشوق

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