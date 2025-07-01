الطيب الجزائري84
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أوفياء اللمة
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صيام عاشوراء
كان محمد بن شهاب الزهري رحمه الله في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ فقال: « إِنَّ رَمَضَانَ لَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَإِنَّ عَاشُورَاءَ تَفُوتُ » شعب الإيمان للبيهقي (3518).
هذا من شدة حرصهم على هذه المواسم المباركة غنمنا الله أجمعين خيراتها وبركاتها.
المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله