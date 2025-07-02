السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته









دمية لابوبو .... من تصميم غريب إلى ظاهرة عالمية













ل ابوبو الدمية التي تحولت إلى ظاهرة إجتماعية و نفسية







في زمن تتسارع فيه الترندات و تتشكل الهويات من خلال الأكسسوارات برزت دمية لابوبو كأكثر من مجرد لعبة







إنها رمز ثقافي جديد مثيرة للجدل و تعكس تحولات عميقة في نظرة الناس للجمال و الغرابة و الإنتماء









إبتكر الفنان الصيني " كاسينغ لونغ " شخصية لابوبو عام 2015 مستوحاة من الأساطير الإسكندنافية







لم تكن البداية تجارية بل كانت فنية ضمن سلسلة كتب مصورة بعنوان " الوحوش "







لكن التعاون سنة 2019 مع شركة " بوب مارت " الصينية حولها إلى منتج جماهيري يُباع في صناديق عشوائية و يُجمع كتحفة فنية









لابوبو ليست جميلة بالمعايير التقليدية

عيون واسعة و أسنان بارزة

وجه غير متناظر و أذنان طويلتان

مزيج من اللطافة و الغرابة يثير مشاعر متضاربة









علماء النفس صنفوها ضمن ظاهرة الوادي الغريب حيث يشعر الإنسان بالإنجذاب و النفور في آنٍ واحد









ظهرت في حقائب عدة نجمات عالميات و تحولت إلى أكسسوار فاخر





كما إنتشرت على التيكتوك و الأنستغرام و حققت مقاطع فتح الصناديق ملايين المشاهدات









تُباع بعض النسخ النادرة بأكثر من 1500 دولار





يصطف الناس لساعات للحصول على نسخة محدودة





كما ظهرت نسخ مقلدة في الأسواق مما زاد من الهوس و الغموض









بعض الخبراء يرون أن لابوبو تمثل رمزاً فولكلورياً حديثاً يعكس صراعات الهوية و القلق والبحث عن الذات إنها ليست مجرد منتج بل مرآة تعكس تحولات ثقافية و نفسية عميقة





و أنتم هل صادفتموها من قبل ؟

و هل تريدون إقتنائها ؟ بمجرد الفضول ؟





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