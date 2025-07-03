احكيلنا على السيزيام تاعك

جبت السيزيام بمعدل مليح بعد عام دراسي مليئ بالدراسة و الشقاوة

يوم إعلان النتائج جات جدتي تع أمي و جدتي أبي رحمة الله عليهم و طبعا أمي وجدت الڨاطو و السفنج ( حنا في كل مناسبة سعيدة يحضر )

بابا هو لي راح للمدرسة و جاء بشرنا بنجاحي و زغرتولي بزاف

و بعدها جاو بعض المقربين و شربو معانا القهوة ذاقو الباروك

و الجيران أمي رسلت قرعة ڨازوز أو عصير مع حبات سفنج و في يوم آخر دارت طعام و فرقاتو على لي قراب .....



مشكورة على الموضوع

رجعتينا لزمن كان كلش فيه حلو البراءة و الفرحة و المرح ....