احكيلنا على السيزيام تاعك

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ياعشيرة اللمة الجزائرية
لي نجح اولادو في السيزيام ألف مبروووووك
كيما تعرفو خرج السانكيام وشفنا حفلات بالديكور ولباس التخرج وكاين مدارس دارت حفلة.كبيرة في مركز ثقافي ولا قاعة سينما...مطاعم....الخ
الحالة تبدلت آجمااااااعة
السانكيام تاع درك مهوش تاع بكري
والأولياء في وقتنا هذا كون ميديروش لولادهم تخلى ويحسو بالنقص في وقت رجعن فيه المظاهر كل شي
المهم جيت نسقسيكم
بكري كي ديت السيزيام واش دارولك أهلك؟
وكيفاه عشت هذا الحدث؟؟؟
انا عن نفسي في وقتي
كانو يعلقو لاليست
رحت شفت وجيت نجري
ماما ديت السيزيام زغردت هي وجداتي
وناضو طيبو الغرايف (البغرير)
عمرت الصحونا قالتلي وصلي للجيران
وطيبت لبابا ادا مد لصحابو
وتاع لافامي كي يجيو ياكلوه سخون
مع حبات قاطو يشربوهم مع الحليب والقهوة وباتت عافية
واش راكم ياعشيرة اللمة الجزائرية
لي نجح اولادو في السيزيام ألف مبروووووك
كيما تعرفو خرج السانكيام وشفنا حفلات بالديكور ولباس التخرج وكاين مدارس دارت حفلة.كبيرة في مركز ثقافي ولا قاعة سينما...مطاعم....الخ
الحالة تبدلت آجمااااااعة
السانكيام تاع درك مهوش تاع بكري
والأولياء في وقتنا هذا كون ميديروش لولادهم تخلى ويحسو بالنقص في وقت رجعن فيه المظاهر كل شي
المهم جيت نسقسيكم
بكري كي ديت السيزيام واش دارولك أهلك؟
وكيفاه عشت هذا الحدث؟؟؟
انا عن نفسي في وقتي
كانو يعلقو لاليست
رحت شفت وجيت نجري
ماما ديت السيزيام زغردت هي وجداتي
وناضو طيبو الغرايف (البغرير)
عمرت الصحونا قالتلي وصلي للجيران
وطيبت لبابا ادا مد لصحابو
وتاع لافامي كي يجيو ياكلوه سخون
مع حبات قاطو يشربوهم مع الحليب والقهوة وباتت عافية