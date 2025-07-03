احكيلنا على السيزيام تاعك

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


واش راكم ياعشيرة اللمة الجزائرية

لي نجح اولادو في السيزيام ألف مبروووووك
💃💃💃💃🕺🕺🕺🕺🕺

كيما تعرفو خرج السانكيام وشفنا حفلات بالديكور ولباس التخرج وكاين مدارس دارت حفلة.كبيرة في مركز ثقافي ولا قاعة سينما...مطاعم....الخ

الحالة تبدلت آجمااااااعة
السانكيام تاع درك مهوش تاع بكري
والأولياء في وقتنا هذا كون ميديروش لولادهم تخلى ويحسو بالنقص في وقت رجعن فيه المظاهر كل شي
المهم جيت نسقسيكم


بكري كي ديت السيزيام واش دارولك أهلك؟



وكيفاه عشت هذا الحدث؟؟؟




انا عن نفسي في وقتي

كانو يعلقو لاليست

رحت شفت وجيت نجري



ماما ديت السيزيام زغردت هي وجداتي

وناضو طيبو الغرايف (البغرير)

عمرت الصحونا قالتلي وصلي للجيران




وطيبت لبابا ادا مد لصحابو
وتاع لافامي كي يجيو ياكلوه سخون

مع حبات قاطو يشربوهم مع الحليب والقهوة وباتت عافية


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توقيع السلطانة
أنا للأسف عڨبت السيزيام 3 مرات ومانجحتش بعدها فات عليا عام أكحل من الفشلة وحكمت لفراش

مع العلم أنه بابا رحمه الله كان مفتش في مديرية التربية وكان صارم معايا بزاف فالقراية
 
توقيع حاتم خليفة
جبت السيزيام بمعدل مليح بعد عام دراسي مليئ بالدراسة و الشقاوة
يوم إعلان النتائج جات جدتي تع أمي و جدتي أبي رحمة الله عليهم و طبعا أمي وجدت الڨاطو و السفنج ( حنا في كل مناسبة سعيدة يحضر )
بابا هو لي راح للمدرسة و جاء بشرنا بنجاحي و زغرتولي بزاف
و بعدها جاو بعض المقربين و شربو معانا القهوة ذاقو الباروك
و الجيران أمي رسلت قرعة ڨازوز أو عصير مع حبات سفنج و في يوم آخر دارت طعام و فرقاتو على لي قراب .....

مشكورة على الموضوع
رجعتينا لزمن كان كلش فيه حلو البراءة و الفرحة و المرح ....
 
توقيع ام أمينة
صراحة أنا نجحت السيزيام سنة 1995 تذكر فيها معلمي طلب مني أن أحضر والدي رحمه الله إلى المدرسة بدون أن يخبرني بنجاحي و غضب مني و كاد يضربني إلا أن امي منعته بعدها ذهب له و أخبره بنجاحي و رجع للبيت و هو فرحان بنجاحي و قال لامي إلياس نجح سيزيام وجد لينا البغرير و فرحت امي و كذلك اخوتي و بعدها أعطيت هدية من طرف المعلم اذكر نجحت السيزيام بمعدل 14.95 هذه ما تذكرته عن قصتي في السيزيام
 
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