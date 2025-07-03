خطورة الشيطان

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة

خطورة الشيطان


إنَّ عداوة الشيطان للإنسان قديمة ومتأصِّلة ، وكيدَه ومكره به مستحكِمٌ ومتجذِّر ؛ يبغي بالإنسان الغوائل ويتربص به الدوائر ، ويأتيه من كل طريق وسبيل كيداً ومكراً وصدًّا وإغواء ، وأزًّا إلى المعاصي والذنوب ، وسوقاً إلى ارتكاب المحرمات والآثام ، وصدًّا عن طاعة الرب الملك العلام . وفي القرآن آيٌ كثيرة تزيد على المائة والخمسين فيها التحذير من هذا العدو وبيان مكره وكيده وخُبثه وشره ووساوسه وهمزه ونفثه تحذيراً للعباد من هذا العدو الخطير . فهل أدركنا خطر هذا العدو ؟ وهل نحن على حذر من خطواته ؟ وهل اتخذناه عدواً كما أمرنا ربنا بذلك، أم أننا أطعناه واتبعناه ؟!


المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه
 
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يقول الشيخ ابن العثيمين عن خطورة الشيطان في عدة مواضع، مبيناً أنه عدو للإنسان ويجب اتخاذه عدواً، وأنه يلقي الشبهات والأوهام والوساوس في القلوب. وشدد على أهمية الاستعاذة بالله من الشيطان واللجوء إلى العلم النافع وذكر الله لمواجهة تأثيره.


بورك فيك على طرحك القيم و المميز
 
بارك الله فيك
 
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