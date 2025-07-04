نصائح من مهندسي الآلية automat et informatique industriel

هل ممكن تعطوني نصائح يا باش مهندسين وباش مهندسات في مجال الاوتوماتيك

عندي خوف كبيير من المستقبل اني ممكن لكان يلحق وقت اللي لازم اعمل مااعرفش اثبت كفائتي

يبهرني الموظفين كيف يجدو علة الالة و يعرفو يتعاملو معها ،انا الان لازلت لم اكمل دراسة لكن ماهي نصائحكم و الاشياء التي تعلمتم منها و كيف (رفدتو لابراتيك و كيفاه تولي تجيكم حلول للمشكلات اللي تواجهكم)