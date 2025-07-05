5 جويلية ..... تاريخٌ يبكي فرحًا و يتكلمُ مجدًا

رحم الله شهداءنا الابرار

تحيا الجزائر

هذه الذكرى لم تمحى من ذاكرتنا نحن ابناء و احفاد الشهداء بعد قرن و اثنان و ثلاثون سنة من الاستعمار الذي انتهك وسلبنا كل ما نملك و الحمد لله على نعمة الأمن و الاستقرار لهذا الوطن المفدى