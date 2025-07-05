ام أمينة
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السلام عليكم و رجمة الله تعالى و بركاته
5 جويلية ..... تاريخٌ يبكي فرحًا و يتكلمُ مجدًا
الذكرى ال 63 لإستقلال الجزائر
5 جويلية ليس مجرد يوم في التاريخ
بل هو نبض في قلوبنا
و دمعة فخر في عيوننا
و إرتعاشة إمتنان في أرواحنا
كلما أشرقت شمس هذا اليوم
نشعر و كأن أرواح الشهداء تهمس لنا
"نحن هنا في كل نسمة حرية في كل لحظة كرامة"
تخيلوا لحظة إعلان الإستقلال
كيف إهتزت الأرض تحت أقدام المجاهدين ؟
و كيف إرتفع صوت الجزائر حرًا بعد 132 سنة من الصمت القسري
أغمضوا عيونكم و أسمعوا صدى التكبيرات و صوت الأناشيد و انظروا إلى علم بلادكم يرفرف كأنه يرقص على أنغام النصر
تذكروا أن الاستقلال لم يكن مجانًا
بل دُفع ثمنه بالدم بالألم و بالحرمان
إننا مدينون لكل شهيد
و لكل أم بكت و لكل طفلٍ حُرم من حضن والده
فقط ليحيا الوطن
عيد الاستقلال بالنسبة لي هو لحظة بكاء داخلي ممزوج بفخر لا يُوصف
تحيا الجزائر
وطنٌ لا يُنسى
و تاريخٌ لا يُمحى
و شهداءُ لا يموتون
.......
5 جويلية ..... تاريخٌ يبكي فرحًا و يتكلمُ مجدًا
الذكرى ال 63 لإستقلال الجزائر
5 جويلية ليس مجرد يوم في التاريخ
بل هو نبض في قلوبنا
و دمعة فخر في عيوننا
و إرتعاشة إمتنان في أرواحنا
كلما أشرقت شمس هذا اليوم
نشعر و كأن أرواح الشهداء تهمس لنا
"نحن هنا في كل نسمة حرية في كل لحظة كرامة"
تخيلوا لحظة إعلان الإستقلال
كيف إهتزت الأرض تحت أقدام المجاهدين ؟
و كيف إرتفع صوت الجزائر حرًا بعد 132 سنة من الصمت القسري
أغمضوا عيونكم و أسمعوا صدى التكبيرات و صوت الأناشيد و انظروا إلى علم بلادكم يرفرف كأنه يرقص على أنغام النصر
تذكروا أن الاستقلال لم يكن مجانًا
بل دُفع ثمنه بالدم بالألم و بالحرمان
إننا مدينون لكل شهيد
و لكل أم بكت و لكل طفلٍ حُرم من حضن والده
فقط ليحيا الوطن
عيد الاستقلال بالنسبة لي هو لحظة بكاء داخلي ممزوج بفخر لا يُوصف
تحيا الجزائر
وطنٌ لا يُنسى
و تاريخٌ لا يُمحى
و شهداءُ لا يموتون
.......
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