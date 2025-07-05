5 جويلية ..... تاريخٌ يبكي فرحًا و يتكلمُ مجدًا

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رجمة الله تعالى و بركاته


5 جويلية ..... تاريخٌ يبكي فرحًا و يتكلمُ مجدًا

1751702993990.webp



الذكرى ال 63 لإستقلال الجزائر


5 جويلية ليس مجرد يوم في التاريخ
بل هو نبض في قلوبنا
و دمعة فخر في عيوننا
و إرتعاشة إمتنان في أرواحنا


1751703546878.webp



كلما أشرقت شمس هذا اليوم
نشعر و كأن أرواح الشهداء تهمس لنا
"نحن هنا في كل نسمة حرية في كل لحظة كرامة"


تخيلوا لحظة إعلان الإستقلال
كيف إهتزت الأرض تحت أقدام المجاهدين ؟

1751703599203.webp



و كيف إرتفع صوت الجزائر حرًا بعد 132 سنة من الصمت القسري

أغمضوا عيونكم و أسمعوا صدى التكبيرات و صوت الأناشيد و انظروا إلى علم بلادكم يرفرف كأنه يرقص على أنغام النصر


تذكروا أن الاستقلال لم يكن مجانًا
بل دُفع ثمنه بالدم بالألم و بالحرمان

1751703693345.webp

إننا مدينون لكل شهيد
و لكل أم بكت و لكل طفلٍ حُرم من حضن والده
فقط ليحيا الوطن


عيد الاستقلال بالنسبة لي هو لحظة بكاء داخلي ممزوج بفخر لا يُوصف

1751703728234.webp


تحيا الجزائر

وطنٌ لا يُنسى
و تاريخٌ لا يُمحى
و شهداءُ لا يموتون

.......
 
آخر تعديل:
توقيع ام أمينة
رحم الله شهداءنا الابرار
تحيا الجزائر
هذه الذكرى لم تمحى من ذاكرتنا نحن ابناء و احفاد الشهداء بعد قرن و اثنان و ثلاثون سنة من الاستعمار الذي انتهك وسلبنا كل ما نملك و الحمد لله على نعمة الأمن و الاستقرار لهذا الوطن المفدى
 
قال إلياس:
رحم الله شهداءنا الابرار
تحيا الجزائر
هذه الذكرى لم تمحى من ذاكرتنا نحن ابناء و احفاد الشهداء بعد قرن و اثنان و ثلاثون سنة من الاستعمار الذي انتهك وسلبنا كل ما نملك و الحمد لله على نعمة الأمن و الاستقرار لهذا الوطن المفدى
إضغط للتوسيع...
رحم الله شهداء الجزائر الأبرار
و دام الوطن حراً مستقراً
المجد و الخلود لمن ضحوا من أجل أن تحيا الجزائر

شكرا على الرد
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

Golden Man
5 جويلية -تاريخ استقلال الجزائر الحبيبــة
المشاركات
2
المشاهدات
958
إلياس
إلياس
Princesse Diyor
ذكرى إستقلال الجزائر ، 5 جويلية 1962
المشاركات
12
المشاهدات
8K
KimoB
KimoB
ا
5 جويلية من اجمل صفحات تاريخ الجزائر
المشاركات
19
المشاهدات
2K
ام اشراق
ا
issac570
من 14 جوان الى 5 جويلية
المشاركات
2
المشاهدات
9K
issac570
issac570
T
إدماج المتـعاقدين،* ‬عـفو شامل،* ‬تعويضات*.. ‬بمناسبة 5 ‬جويلية
المشاركات
0
المشاهدات
6K
touffik
T
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏