جرأة مصطنعة ..

Tama Aliche

Tama Aliche

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى



يا عائلتي الثانية "الصحافية الساخرة" تتألم في صمت ، تعرفوني نكتب حتى وكلماتي بسيطة ، لكن لم أعد أعرف كيف أكتب..علاش الداخل تاعي يقولي خلاص فوتي كلشي في سكات ..ماقدرتش نجيب ولا كلمة نعبر بيها على حالي منذ مدة .


..

{ إلى ابنك المسجون يا أمي الغالية ، أكتب له دائما في قلبي ، لكن هذا كل ما كتبته من سطور ، خانتني الكلمات لم أعد أعرف شيئا .. فعلا أبشع مكان يمكن أن تذهب إليه بوثيقة تصرح لك الزيارة لدقائق و ثم تودع و تذهب إلى حين لقآء آخر .. 💔 }


تنزيل (2).webp



يا قاضي العدالة ، أرفع عن نفسي قضية صوت

و

أنها أمنية أمٍّ أريد تحقيقها

هل يسمع صوت السجين بين الآلاف .. ؟

كم طلب من فرصة أخرى ، و انتظر أن تراه عدالة

الحياة شخصا آخر ..

لكنه مطالب بأن يحمل الذنب حتى عند فوزه

بالحرية

هنا تهجرني الكلمات ، أفقدها عند الحاجة

لا أعرف كيف يواسي المرء نفسه في الصمت ؟


و

حاجتي للبوح تزداد كل لحظة ، لكنه يخون


إذن ..

قضية أموال تحرمنا العفو و الشفقة


و

سمحت لي أن أخرج كما دخلت


لتقطع الأمل من العودة


و

هنا أكتب لنفسي لا لأحد

عن جرأتي المصطنعة التي بها حاربت

نظرات المجتمع ، و الكلمات التي منهم دوما تسمع


لازلت من الهزيمة أحاول


يا قاضي العدالة

أمامك تقف من لا تحب التخلي

فهل تذكرني بالفقر أنني الأضعف بينهم ؟

لكنني قوية عند المواساة ، فلا بأس

إن كان للحزن مكان من غير يأس


لا بأس .. يا أخي


إن كنت ذكرتني بألم الفقدان مرة أخرى

فإنني بالصبر أراك تعود إلي


آه من حضن الأم و هي تشتم رائحتك ..


آه من دموع البعد ، كم جعلتنا ننتظر ..


و

كم جعلتنا نتألم ..

و

كيف جعلتني لا أعرف تذوق الحروف حينما أكتب

فكم أطلتُ البكآء ..


و


كيف جعلتني أكره رآئحة الصفحات

و

بعدك لم تبقى السطور


و

بقي الفراغ



( الله يطلق سراح كل مسجون يرجع لميمته بخير ، و دائما من واقع أعيشه ، كتبت بعد العجز ، يا ليتني استطعت أن أطيل لكنها أصدق ما يمكن أن يعيشه المرء من ألم.. )



"Tama Aliche "

"الصحافية الساخرة"

















 
توقيع Tama Aliche

المواضيع المشابهة

Tama Aliche
كلمة عن مسابقة "الماهر بالقرءان" ستكون لي جرأة للتحدث عن هذا يوما ..
المشاركات
17
المشاهدات
235
Tama Aliche
Tama Aliche
Tama Aliche
ذكراك شوق مع عتاب
المشاركات
10
المشاهدات
367
أم عبد الله
أم عبد الله
Tama Aliche
وحيدة في قافلتي .. 💔
المشاركات
18
المشاهدات
250
Tama Aliche
Tama Aliche
أبو عاتكة
  • مغلق
  • مثبت
أجمل البوح خلال السنة (2024-2025)
المشاركات
0
المشاهدات
100
أبو عاتكة
أبو عاتكة
Tama Aliche
  • مميز
"الطفل أيوب يشبه صغيري الذي فقدته .."
المشاركات
14
المشاهدات
265
طمطومة مصطفى
طمطومة مصطفى
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏