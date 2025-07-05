جرأة مصطنعة ..

تتألم في صمت ، تعرفوني نكتب حتى وكلماتي بسيطة ، لكن لم أعد أعرف كيف أكتب..علاش الداخل تاعي يقولي خلاص فوتي كلشي في سكات ..ماقدرتش نجيب ولا كلمة نعبر بيها على حالي منذ مدة .

( الله يطلق سراح كل مسجون يرجع لميمته بخير ، و دائما من واقع أعيشه ، كتبت بعد العجز ، يا ليتني استطعت أن أطيل لكنها أصدق ما يمكن أن يعيشه المرء من ألم.. )