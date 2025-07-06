بولحية

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🔴بولحية الذي دافع عن طبيب وكان سببا في نجاته من الموت أغفلوا ذكره وشكره.
🔴بولحية الذي دافع عن عرض بنت في الحافلة حتى طعن طعنات غدر أغفلوا ذكره وشكره.
🔴بولحية الذي اخترع نظاما صحيا زمن وباء كورونا أغفلوا ذكره وشكره.
🔴بولحية الذي دافع عن المراهق الذي في الصورة أغفلوا ذكره وشكره.
🔴بولحية الدكتور وبولحية الإمام وبولحية البروفيسور وبولحية المتطوع بأعمال الخير وكل من له لحية أعفاها اتباعا لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفلون ذكرهم.
🔴وفي المقابل كل من له لحية وأخطأ أو زل جيشوا عليه أتباعهم وحشدوا الوسائل للتشهير به ليس للخطأ الذي وقع فيه وإنما محاربة منهم للحية وتحقيرا منهم للحية وكرها منهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يمثل لهم الدين الصحيح هكذا هم العلمانيون المنافقون.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
وَقَدْ قَالُوا : " إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ".
وَهَذَا الْكَلَامُ يَقْضِي بِأَنْ لَا بُدَّ فِي تَحْصِيلِهِ مِنَ الرِّجَالِ ؛ إِذْ لَيْسَ وَرَاءَ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مَرْمًى عِنْدَهُمْ ، وَأَصْلُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ " الْحَدِيثَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ فَالرِّجَالُ هُمْ مَفَاتِحُهُ بِلَا شَكٍّ.
[الموافقات ]
 

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