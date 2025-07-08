(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جوان

تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية –

شهر جوان 2025 ​

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جوان 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى. ​

قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:



نقول لكم شكرًا بحجم محبتكم واهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه وكل رد تفاعلتم به وكل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة وتزدهر.

دمتم متألقين ومبدعين، ​