(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جوان

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 19.8K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 9,040
- الحلول المقدمة
- 10
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية –
شهر جوان 2025
شهر جوان 2025
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جوان 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى.
تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جوان 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى.
قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:
ام أمينة – 314 مشاركة
إلياس – 175 مشاركة
aljentel – 131 مشاركة
حاتم خليفة – 107 مشاركة
السلطانة– 98 مشاركة
نقول لكم شكرًا بحجم محبتكم واهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه وكل رد تفاعلتم به وكل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة وتزدهر.
دمتم متألقين ومبدعين،
مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
منتدى اللمة الجزائرية
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