(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جوان

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية
شهر جوان 2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جوان 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى.

🏆 قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:
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  1. ام أمينة314 مشاركة 💐

  2. إلياس175 مشاركة 💐

  3. aljentel131 مشاركة 💐

  4. حاتم خليفة107 مشاركة💐

  5. السلطانة98 مشاركة💐

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نقول لكم شكرًا 💐 بحجم محبتكم واهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه وكل رد تفاعلتم به وكل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة وتزدهر.
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دمتم متألقين ومبدعين،

مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
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آخر تعديل:
شكرا ليك على التكريم الرائع و المميز ربي يجعلها في الميزان حسناتك
 
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