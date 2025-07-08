واش كاين في دزاير 24 ساعة الاخيرة - متجدد

أبو عاتكة

أبو عاتكة

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tendances اتجاهات البحث على الانترنت اخر 24 ساعة في الجزائر مع اهم الاخبار :
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وفاة المجاهد ورائد تكنولوجيا التلفزيون الجزائري أحمد بوحيرد

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اليونان تعاني من موجة حر شديدة


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انطلقت منافسات الدور التاسع من بطولة ويمبلدون بمواجهة سابالينكا وألكاراز

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عُثر على جثة النائب عن الحزب الجمهوري الفرنسي عن منطقة أور ولوار، الرئيس السابق للكتلة اليمينية في الجمعية الوطنية، في منزله بعد ظهر يوم الاثنين. ويُرجح المحققون انتحاره

ooredoo
أعلنت Ooredoo، بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيديالاستقلال والشباب الموافق لـ 05 جويلية من كل عام، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الأولى لمسابقة السيناريو السينمائي حول موضوع “الثورة الجزائرية”

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وقعت المجموعتان الطاقويتان للتو اتفاقية بقيمة 1.35 مليار دولار تسمح باستكشاف واستغلال الهيدروكربونات في منطقة زمول


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4 سنوات حبسًا نافذا للوزير لوح مع مصادرة أملاكه​


المدرب الالماني انطوان هاي

مدرب ألماني يقود وفاق سطيف في الموسم الجديد​


بريد الجزائر
تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة على مستوى بعض مكاتب البريد، نتيجة أشغال صيانة تقنية مبرمجة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها.

طقس

موجة حر شديدة وأمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن يومي الاثنين و الثلاثاء​


عادل إمام

ظهور نادر للفنان عادل إمام يطلق تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي​


مها الصغير

موعد نتائج بكالوريا 2025 الجزائر
الإعلان عن النتائج سيكون صبيحة يوم الأحد 20 جويلية 2025، على الساعة العاشرة".
 
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