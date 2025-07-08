واش كاين في دزاير 24 ساعة الاخيرة - متجدد

اليونان تعاني من موجة حر شديدة ​

انطلقت منافسات الدور التاسع من بطولة ويمبلدون بمواجهة سابالينكا وألكاراز

عُثر على جثة النائب عن الحزب الجمهوري الفرنسي عن منطقة أور ولوار، الرئيس السابق للكتلة اليمينية في الجمعية الوطنية، في منزله بعد ظهر يوم الاثنين. ويُرجح المحققون انتحاره

وقعت المجموعتان الطاقويتان للتو اتفاقية بقيمة 1.35 مليار دولار تسمح باستكشاف واستغلال الهيدروكربونات في منطقة زمول

4 سنوات حبسًا نافذا للوزير لوح مع مصادرة أملاكه​

مدرب ألماني يقود وفاق سطيف في الموسم الجديد​

موجة حر شديدة وأمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن يومي الاثنين و الثلاثاء​

ظهور نادر للفنان عادل إمام يطلق تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي​

موعد نتائج بكالوريا 2025 الجزائر

الإعلان عن النتائج سيكون صبيحة يوم الأحد 20 جويلية 2025، على الساعة العاشرة".

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