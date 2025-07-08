واش كاين في دزاير 24 ساعة الاخيرة - متجدد

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 19.8K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 9,045
- الحلول المقدمة
- 10
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
tendances اتجاهات البحث على الانترنت اخر 24 ساعة في الجزائر مع اهم الاخبار :
ساحاول ان يكون متجدد لذا كونوا على قرب لمعرفة جديد ما يحدث كل يوم على حسب غوغل.
ahmed bouhired
وفاة المجاهد ورائد تكنولوجيا التلفزيون الجزائري أحمد بوحيرد
canicule
carlos alcaraz
انطلقت منافسات الدور التاسع من بطولة ويمبلدون بمواجهة سابالينكا وألكاراز
chess
grigor dimitrov
jannik sinner
olivier marleix député
عُثر على جثة النائب عن الحزب الجمهوري الفرنسي عن منطقة أور ولوار، الرئيس السابق للكتلة اليمينية في الجمعية الوطنية، في منزله بعد ظهر يوم الاثنين. ويُرجح المحققون انتحاره
ooredoo
أعلنت Ooredoo، بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيديالاستقلال والشباب الموافق لـ 05 جويلية من كل عام، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الأولى لمسابقة السيناريو السينمائي حول موضوع “الثورة الجزائرية”
pétrole
وقعت المجموعتان الطاقويتان للتو اتفاقية بقيمة 1.35 مليار دولار تسمح باستكشاف واستغلال الهيدروكربونات في منطقة زمول
wimbledon
الطيب لوح
المدرب الالماني انطوان هاي
بريد الجزائر
تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة على مستوى بعض مكاتب البريد، نتيجة أشغال صيانة تقنية مبرمجة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها.
طقس
عادل إمام
مها الصغير
موعد نتائج بكالوريا 2025 الجزائر
الإعلان عن النتائج سيكون صبيحة يوم الأحد 20 جويلية 2025، على الساعة العاشرة".
ساحاول ان يكون متجدد لذا كونوا على قرب لمعرفة جديد ما يحدث كل يوم على حسب غوغل.
ahmed bouhired
وفاة المجاهد ورائد تكنولوجيا التلفزيون الجزائري أحمد بوحيرد
canicule
اليونان تعاني من موجة حر شديدة
carlos alcaraz
انطلقت منافسات الدور التاسع من بطولة ويمبلدون بمواجهة سابالينكا وألكاراز
chess
grigor dimitrov
jannik sinner
olivier marleix député
عُثر على جثة النائب عن الحزب الجمهوري الفرنسي عن منطقة أور ولوار، الرئيس السابق للكتلة اليمينية في الجمعية الوطنية، في منزله بعد ظهر يوم الاثنين. ويُرجح المحققون انتحاره
ooredoo
أعلنت Ooredoo، بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيديالاستقلال والشباب الموافق لـ 05 جويلية من كل عام، عن الإطلاق الرسمي للطبعة الأولى لمسابقة السيناريو السينمائي حول موضوع “الثورة الجزائرية”
pétrole
وقعت المجموعتان الطاقويتان للتو اتفاقية بقيمة 1.35 مليار دولار تسمح باستكشاف واستغلال الهيدروكربونات في منطقة زمول
wimbledon
الطيب لوح
4 سنوات حبسًا نافذا للوزير لوح مع مصادرة أملاكه
المدرب الالماني انطوان هاي
مدرب ألماني يقود وفاق سطيف في الموسم الجديد
بريد الجزائر
تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة على مستوى بعض مكاتب البريد، نتيجة أشغال صيانة تقنية مبرمجة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها.
طقس
موجة حر شديدة وأمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن يومي الاثنين و الثلاثاء
عادل إمام
ظهور نادر للفنان عادل إمام يطلق تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي
مها الصغير
موعد نتائج بكالوريا 2025 الجزائر
الإعلان عن النتائج سيكون صبيحة يوم الأحد 20 جويلية 2025، على الساعة العاشرة".
آخر تعديل: