مغامرات في الطبيعة: أخي والروندوني، حكاية شغف لا ينتهي

سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بعد مشاركتي لبعض الصور في "منشورات الحالة الشخصية"، وبناءً على طلب الأخ @الامين محمد بنشرها في موضوع مستقل، واستئذاني من أخي لنقل تفاصيل خرجاته، يسعدني أن آخذكم معي في جولة من جولات الروندوني التي يقوم بها، سواء منفردًا أو رفقة مجموعة من أصدقائه.

في هذا الموضوع، سأشارككم بعض الصور، وأعرّفكم على المسارات التي يسلكها، مع لمحات من الأجواء التي يعيشها في قلب الطبيعة.

الخرجةالأولى التي أنقلها لكم:
في خرجتهم هذه كانت الإنطلاقة من شاطئ واد ريغة بفلفلة ولاية سكيكدة مرورا بشاطئ لمريسة و واد الصابون و النزول و الراحة في الشاطئ الأسود ثم الوصول إلى شاطئ السفينة الجانحة صوفيا ثم الرجوع إلى الطريق الولائي الرابط بين قرباز و فلفلة.
المسار كله غابي و فيه بعض المسارات مغلقة، حيث كان المسار على امتداد مسافة 25 كم.

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الموضوع متجدد #بنقل صور من الطبيعة لهذه الخرجات#
 
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الخرجة الثانية: خرجة من الخرجات كانت نقطة البداية من شاطئ واد بيبي نحو المرفأ الروماني مرورا بشاطئ الملاحة (الرهابن 😨كما يسميه أهل المنطقة) و الرجوع إلى شاطئ بوكانون (مرسى الجربة، على Google earth مسمى الربيعي)
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توقيع سحائب الشوق
ماشاء الله على طبيعة بلادي
بصحتو خوك التحويسة و شكرا لكما على مشاركتنا الصور و اسماء الأماكن لي كاين منها لأول مرة نسمعها

مشكورة على الموضوع مرة ثانية
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
ماشاء الله على طبيعة بلادي
بصحتو خوك التحويسة و شكرا لكما على مشاركتنا الصور و اسماء الأماكن لي كاين منها لأول مرة نسمعها

مشكورة على الموضوع مرة ثانية
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الأكيد الطبيعة خلابة و جميلة جدا في بلادنا..
و هذه الخرجات أغلبها في ولاية سكيكدة ببحارها و جبالها.
و أيضا هناك بعض الخرجات للولايات المجارة متى تسمح الفرصة سأشارككم بالصور.
تسلمي أختي و الفكرة أيضا فكرتك بنشر موضوع مستقل عزيزتي🌹🌹❣️
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:
الأكيد الطبيعة خلابة و جميلة جدا في بلادنا..
و هذه الخرجات أغلبها في ولاية سكيكدة ببحارها و جبالها.
و أيضا هناك بعض الخرجات للولايات المجارة متى تسمح الفرصة سأشارككم بالصور.
تسلمي أختي و الفكرة أيضا فكرتك بنشر موضوع مستقل عزيزتي🌹🌹❣️
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الله يبارك جميلة جدا هذه الصور

ان شاء الله انا متشوقة لموضوعك القادم و رؤية صور طبيعية اخرى

نعم اعجبتني الصور من قبل و كانت فكرة ممتازة ان تكون في موضوع أحسن
 
توقيع ام أمينة
الخرجة الثالثة: السير على مسافة 25كلم
كانت الخرجة الى بلدية المرسى ولاية سكيكدة و شواطئها الرائعة حيث تم المرور بشاطئ بالي، هاواي، شاطئ الميناء القديم و منارة رأس الحديد و شاطئ بومنتن الذي يتم الوصول عن طريق البحر فقط لوجوده تحت جرف،
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