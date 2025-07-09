مغامرات في الطبيعة: أخي والروندوني، حكاية شغف لا ينتهي

سحائب الشوق
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بعد مشاركتي لبعض الصور في "منشورات الحالة الشخصية"، وبناءً على طلب الأخ @الامين محمد بنشرها في موضوع مستقل، واستئذاني من أخي لنقل تفاصيل خرجاته، يسعدني أن آخذكم معي في جولة من جولات الروندوني التي يقوم بها، سواء منفردًا أو رفقة مجموعة من أصدقائه.
في هذا الموضوع، سأشارككم بعض الصور، وأعرّفكم على المسارات التي يسلكها، مع لمحات من الأجواء التي يعيشها في قلب الطبيعة.
بعد مشاركتي لبعض الصور في "منشورات الحالة الشخصية"، وبناءً على طلب الأخ @الامين محمد بنشرها في موضوع مستقل، واستئذاني من أخي لنقل تفاصيل خرجاته، يسعدني أن آخذكم معي في جولة من جولات الروندوني التي يقوم بها، سواء منفردًا أو رفقة مجموعة من أصدقائه.
في هذا الموضوع، سأشارككم بعض الصور، وأعرّفكم على المسارات التي يسلكها، مع لمحات من الأجواء التي يعيشها في قلب الطبيعة.
الخرجةالأولى التي أنقلها لكم:
في خرجتهم هذه كانت الإنطلاقة من شاطئ واد ريغة بفلفلة ولاية سكيكدة مرورا بشاطئ لمريسة و واد الصابون و النزول و الراحة في الشاطئ الأسود ثم الوصول إلى شاطئ السفينة الجانحة صوفيا ثم الرجوع إلى الطريق الولائي الرابط بين قرباز و فلفلة.
المسار كله غابي و فيه بعض المسارات مغلقة، حيث كان المسار على امتداد مسافة 25 كم.
المسار كله غابي و فيه بعض المسارات مغلقة، حيث كان المسار على امتداد مسافة 25 كم.
الموضوع متجدد #بنقل صور من الطبيعة لهذه الخرجات#