مغامرات في الطبيعة: أخي والروندوني، حكاية شغف لا ينتهي

قال ام أمينة: ماشاء الله على طبيعة بلادي

بصحتو خوك التحويسة و شكرا لكما على مشاركتنا الصور و اسماء الأماكن لي كاين منها لأول مرة نسمعها



مشكورة على الموضوع مرة ثانية إضغط للتوسيع...

الأكيد الطبيعة خلابة و جميلة جدا في بلادنا..و هذه الخرجات أغلبها في ولاية سكيكدة ببحارها و جبالها.و أيضا هناك بعض الخرجات للولايات المجارة متى تسمح الفرصة سأشارككم بالصور.تسلمي أختي و الفكرة أيضا فكرتك بنشر موضوع مستقل عزيزتي