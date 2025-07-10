بنات اليوم بين الاصالة و الموضة

لا شك ان مجتمعنا العربي الاسلامي يحرص عل ان تظهر الفتاة المسلمة بزي يليق بها على اعتبار انها جوهرة ينبغي المحافظة عليها

الا انه ومن مخلفات الغزو الفكري الغربي اتشار البسة لا تعكس الطبع الاسلامي و لا تمت الى الاصالة بصلة و صار الجري وراء الموضة بين القنوات الفضائية و تتبع الجديد في الاسواق من ممزات مجتمعنا الحديث بل و انتقلت العدوي الى اللباس الشرعي للمسلمة فاصبح يححد جسدها و يبرز مفاتنها

ان التفريط في ما لدينا من دين و ثقافة و استيراد الحضارة الفارغة الروح يؤدي بنا الى الهاوية.فالجديد مقبول ان قبل شرعا اما البضاعة الفاسدة فلا حاجة لنا بها فلو اننا عرفنا قدر ثقافتنا و ديننا لحافظنا على مقومات شخصيتنا لكننا لم نعلرف فكفانا فخرا ان محمدا صلى الله عليه و سلم نبينا و الاسلام اشرف الرسالات ديننا و القران اخر الكتب دستورنا .. . فلنتق الله